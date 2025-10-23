Euforia de los JP Morgan Boys antes del domingo 26/10

Adelantar la certeza del resultado se hace cada vez más azaroso pero sí hay herramientas que permiten auscultar el humor social que luego tiene su desembocadura electoral.

En la provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas, hay pronunciamientos diversos entre los jefes territoriales.

El mismo barón que adelantó en septiembre que la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza sería de 14 puntos, ahora sostiene que la distancia se agrandó a favor del peronismo.

Otro colega suyo es más cauto y reconoce que el gobierno nacional nada ha hecho para revertir esa posición, sino todo lo contrario, pero que es muy probable que la diferencia se achique.

En cualquiera de los casos, hay un elemento que ha comenzado a ganar espacio entre los que no se definen partidarios de ningún sector político en particular. Se trata del terror al día después, a que se ingrese en una situación caótica de peligrosas derivaciones.

“A mí, Javier Milei me desilusionó pero voy a votar a La Libertad Avanza porque tengo miedo que explote todo el lunes (27/10) y tengo que pagar mi crédito UVA”, desliza un profesional de la salud ante la consulta de un encuestador de campo.

Según los trabajadores en la recolección de opiniones respuestas como esa se repitieron con mucha frecuencia. No todos aseguran que votarán al oficialismo nacional, pero sí que temen un estallido producto del resultado del domingo.

En la provincia de Buenos Aires, el electorado sigue siendo fiel al kirchnerismo como en ningún otro lado del país, pero la campaña electoral es muy distinta a lo que se vivió antes del 07/09.

desempleo.jpg ¿Qué hacemos con el desempleo hasta que llegue el vendaval?

Enigmas frente a las urnas

La movilización del conurbano bonaerense es clave para sumar volumen electoral.

En 1er. lugar, ningún intendente peronista pondrá automóviles para llevar a la gente a votar como sí lo hicieron en septiembre.

En 2do. término, La Libertad Avanza no puede ponerse de acuerdo con su propia fiscalización y se pelean entre los representantes del PRO y los libertarios en distritos clave como La Matanza.

Se ofrecen hasta $40.000 para cubrir una mesa.

Otro punto que genera incógnitas es cómo será el debut de la Boleta Única Papel donde aún existe un elevado porcentaje de quienes desconocen su utilización.

Apenas estos ítems, puestos en una licuadora imaginaria, arrojaría un licuado de extraño gusto.

¿Qué puede salir de todo esto?

Una certeza sí está presente: la situación económica es compleja.

O, como lo definió aquel intendente que supo aventurar la clara ventaja del peronismo en las elecciones provinciales: “la sociedad está muerta de hambre, la gente está 'pelada' y veo una crisis grande en lo inmediato”.

Aparecen otros aspectos que valen la pena mirar para trazar un panorama sobre el comportamiento electoral del domingo.

Hace tiempo que los sondeos que van más allá de la coyuntura electoral observan que la principal preocupación entre los argentinos, ya no sólo en la provincia de Buenos Aires, es la corrupción.

Luego aparece el desempleo, la inseguridad y la inflación, en ese orden.

Lo interesante es en qué rango de edades se impone con más nitidez un tema sobre el otro. Contestan mayormente que la corrupción es el principal problema de los que tienen más de 50 años, al igual que la inseguridad.

En cambio, es pareja la respuesta según las edades para los que creen que el desempleo es su mayor problema, mientras que los más jóvenes apuntan a la inflación.

milei-kicillof-GROK Ficción de Grok: Los rivales hasta 2027, Javier Milei vs. Axel Kicillof. Imagen creada con IA/GROK.

La economía que duele

El miedo al estallido si al gobierno le va mal en las urnas opera sobre las expectativas que se sostienen hace tiempo sobre la manera que se encontrará la situación personal. Mientras el 50% de los consultados dice que está peor que antes, un 42% sostiene que aún lo que viene será más malo.

No existe un sólo dirigente político que tenga mejor imagen positiva que negativa, pero sí hay tendencias que se han observado en los últimos meses. Mientras la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof ha mejorado levemente, la de Javier Milei se invirtió en la curva de manera muy pronunciada hacia el terreno de lo negativo.

En ese sentido, la crisis económica muestra que los mayores apoyos al kirchnerismo los encuentra en los sectores que no alcanzan las necesidades básicas familiares o apenas las alcanzan.

En cambio, el apoyo más notorio a Milei se da en el segmento de lo que cubren sus gastos mensualmente. Una pintura muy certera de cómo se configura la polarización.

No está demasiado claro si aquellos que se sienten de clase media y han ido perdiendo su capacidad salarial, se suman directamente a preferir el kirchnerismo o pasan a engrosar la lista de los desencantados con la política y los políticos sobre todo.

Según un sondeo que circula entre los principales dirigentes argentinos, 1/3 de la población no se identifica con ninguno de los extremos. Como siempre, ellos serán los que decidan el resultado del domingo. El miedo vuelve a hacerse presente.

trump milei Donald Trump tomando examen a los argentinos en la Casa Oval. Javier Milei no parece un Presidente sino un ministro. FOTO: (Presidencia)/NA.Autor: (Presidencia)/NA.

Una foto para Donald Trump

La decisión de la Cámara Electoral para que se difundan los resultados provincia por provincia y no en el conteo general impactó en el relato que pensaba mostrar Javier Milei el domingo.

Es decir, al ser la única fuerza política que se presenta con ese mismo signo en todo el país, podría haber mostrado que es la más votada. Un ilusionismo de corto plazo. Lo que vale es el umbral de lo políticamente aceptable.

Y ahora la pregunta más importante no es cómo se lea la elección aquí, sino cómo la interprete Donald Trump. ¿Cuál es el umbral para que entienda que la elección se ganó o se perdió? (¿La sumatoria de los votos o la cosecha legislativa?).

Si fuese por esto último, el gobierno nacional podrá exhibir que su representación aumentó.

Mientras tanto, la elección provocará lecturas más sectoriales que impactarán en las internas en un lado y en el otro.

La del peronismo ya se viene jugando bajo el paraguas de la unidad que es tan compleja de sostener como la tregua en la Franja de Gaza.

Luego del comicio vendrá una puja menor para el público en general pero que aventura tensiones: la presidencia del PJ bonaerense, hoy en manos de Máximo Kirchner. Además, aparecen construcciones que pretenden federalizar el mensaje para mostrarse como algo novedoso.

Reunión en Salta

Empieza a consolidarse un armado bajo el nombre de “Primero la Patria”, que agrupa a dirigentes de diversa procedencia en el justicialismo.

En Salta volvieron a verse las caras Juan Manuel Urtubey, Leonardo Nardini, Sergio Uñac, Víctor Santamaría y el siempre presente Juan José Álvarez. ¿Es una construcción que impulsa Cristina Kirchner? No necesariamente, ya que según uno de sus integrantes se trata de un armado con “proyección de futuro, ni a favor ni en contra de nadie".

urtubey Juan Manuel Urtubey.

La premisa es generar un arameo federal y que no sea ninguno de los otros espacios que hoy están en Fuerza Patria”.

La forma en que se configura la principal fuerza opositora no está exenta de cómo será el devenir del gobierno. La pericia política sigue estando en duda al filtrarse como las internas condicionan el día a día del gobierno.

Si bien es sabido que habrá cambios en el gabinete luego del 26/10, el anuncio de la salida del ahora excanciller Gerardo Werthein a días de la elección produjo extrañeza por el manejo.

Un conductor político suele apagar esos incendios y postergar lo más posible hechos que le provoquen conflictos innecesarios antes de un momento bisagra, tal como le gusta decir al Presidente Javier Milei. Pero la introducción a la nota puede explicar la premura. En todo caso lo imprevisto fue el abandono de Mariano Cúneo Libarona.

La costumbre argentina de presentar a cada elección como de vida o muerte también aporta a la sensación generalizada que el miedo se impone a la expectativa. Sentimientos que, por ahora, Washington DC tampoco ha podido doblegar. Al igual que al dólar.

