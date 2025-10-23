Comprarse un par de zapatillas en la actualidad, se convirtió en una misión casi imposible para el bolsillo promedio. Mientras el sueldo parece evaporarse entre facturas de luz, gas, expensas y el eterno alquiler que no para de aumentar, darse el gusto de estrenar calzado deportivo de marca quedó relegado al terreno de los sueños. Sin embargo, existe un lugar comercial en Quilmes que está rompiendo con esta lógica implacable, ofreciendo una oportunidad de oro, que es llevarte dos pares de zapatillas al precio de uno.
¡DESCUENTO SORPRENDENTE!
La tremenda promo de zapatillas que se volvió viral en redes
Dos pares de zapatillas por el precio de uno, con modelos para hombres, mujeres y niños. ¡No te pierdas está oportunidad!
La información llegó de la mano de Martina, la reconocida "jefadelahorro" en Instagram, quien se dedica a rastrear ofertas para su comunidad de miles de seguidores ansiosos por estirar cada peso. Su misión es clara: demostrar que todavía hay espacios donde el ahorro no es una utopía. Esta vez, su radar la llevó hasta jjdeportes, un local ubicado sobre Avenida Rivadavia 25, en pleno corazón de Quilmes, donde las promociones no son simple marketing vacío sino realidades concretas que se traducen en alivio económico.
El video que compartió en sus redes no tardó en viralizarse, y con sobradas razones. "2x1 en todas las zapatillas. Adidas, Nike, Puma, Topper, Vans y muchísimas marcas más", anunció Martina, despertando el interés inmediato de quienes ya no recordaban cuándo fue la última vez que pudieron acceder a calzado de calidad sin sentir culpa.
La propuesta es contundente y abarca prácticamente todo el universo de marcas deportivas que dominan el mercado.
Zapatillas Adidas, Nike y Puma a precios de locos
Ahora bien, entremos en los números concretos porque es ahí donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Hasta este sábado 25 de octubre, el establecimiento mantendrá vigentes las siguientes opciones: dos pares de Vans desde $130.000, dos pares de Adidas desde $100.000, dos de Puma arrancando en $90.000, y la dupla Reebok o Topper que parte desde los $79.000 por dos unidades.
La variedad es otro punto fuerte que Martina no dejó pasar por alto. El surtido contempla opciones para niños, mujeres y hombres, abarcando desde botines para los más futboleros hasta modelos urbanos para quienes priorizan el estilo cotidiano, pasando por las clásicas deportivas que nunca fallan. Esta amplitud garantiza que cualquier integrante de la familia pueda encontrar algo que se ajuste a sus necesidades.
Respecto a las formas de pago, el local ofrece financiación en tres cuotas sin interés, aunque Martina remarcó un detalle fundamental: la compra debe realizarse exclusivamente de manera presencial. Nada de pedidos online para esta promoción, hay que pisar el comercio y elegir los pares cara a cara.
Además, según se observa en la cuenta de Instagram oficial del lugar, jjdeportes.ar, la movida del 2x1 también alcanza a cierta indumentaria deportiva, ampliando todavía más el horizonte de posibilidades para quienes decidan acercarse.
Más contenido en Urgente24
¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."
VTV: el error que cometen miles y les cuesta la aprobación
Conductora supera rápido: El Trece queda atrás y ella celebra un contrato millonario
¿Yuyito González complica a Javier Milei o él se complica solo? "Yo también quiero..."