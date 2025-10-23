La tremenda promo de zapatillas que se volvió viral en redes

La variedad es otro punto fuerte que Martina no dejó pasar por alto. El surtido contempla opciones para niños, mujeres y hombres, abarcando desde botines para los más futboleros hasta modelos urbanos para quienes priorizan el estilo cotidiano, pasando por las clásicas deportivas que nunca fallan. Esta amplitud garantiza que cualquier integrante de la familia pueda encontrar algo que se ajuste a sus necesidades.

Respecto a las formas de pago, el local ofrece financiación en tres cuotas sin interés, aunque Martina remarcó un detalle fundamental: la compra debe realizarse exclusivamente de manera presencial. Nada de pedidos online para esta promoción, hay que pisar el comercio y elegir los pares cara a cara.

Además, según se observa en la cuenta de Instagram oficial del lugar, jjdeportes.ar, la movida del 2x1 también alcanza a cierta indumentaria deportiva, ampliando todavía más el horizonte de posibilidades para quienes decidan acercarse.

Embed - Martina, la chica de las ofertas on Instagram: "2x1 en zapatillas de primeras marcas! @jjdeportes.ar de Quilmes: Av Rivadavia 25 (enfrente a la Plaza Alsina) También podes sumar 3 cuotas sin interés Apurate que es hasta este sábado SOLO PRESENCIAL!" View this post on Instagram A post shared by Martina, la chica de las ofertas (@jefadelahorro) Publicación en Instagram de la jefadelahorro.

Más contenido en Urgente24

¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."

VTV: el error que cometen miles y les cuesta la aprobación

Conductora supera rápido: El Trece queda atrás y ella celebra un contrato millonario

¿Yuyito González complica a Javier Milei o él se complica solo? "Yo también quiero..."