¿Yuyito González complica a Javier Milei o él se complica solo? "Yo también quiero..."

Yuyito González sorprendió con una dedicatoria en TV

Lo llamativo es que González no parece tener problema alguno en mantener los vínculos públicos con el libertario. Días atrás, apareció en el Movistar Arena durante la presentación del libro "La Construcción del Milagro", demostrando que la ruptura no implicó portazos ni conflictos mediáticos. Al ser consultada sobre una posible reconciliación, la conductora no cerró ninguna puerta: "Nosotros tenemos un afecto, vivimos un tiempo increíble. Fue muy sorpresivo nuestro amor para nosotros, pero no es de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué puede suceder? No sé, lo dejo en manos de Dios", expresó, dejando en el aire una incertidumbre que alimenta titulares.

Ahora bien, surge una pregunta que trasciende el plano sentimental: ¿estos rumores y gestos públicos benefician o complican al presidente a pocos días de las elecciones legislativas? La respuesta no es sencilla. Por un lado, humanizan su figura. Por otro, generan ruido en un momento donde el foco debería estar puesto exclusivamente en las urnas y las propuestas políticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1981034449685860378?t=CMAmpDint4Sev6-Iv7uWfg&s=03&partner=&hide_thread=false El mensaje de Amalia “Yuyito” González al presidente Javier Milei en el día de su cumpleaños número 55.



https://t.co/ihC778sm2B pic.twitter.com/zjPot3wMKM — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 22, 2025 Publicación en X de @NAagencia.

Lo concreto es que Yuyito eligió este momento específico para hacer público su saludo, sabiendo perfectamente el terremoto mediático que desataría. Y lo logró.

