Elecciones 2025: Qué decisión tomaron las radios para este domingo

Las elecciones legislativas que se avecinan este domingo 26 de octubre prometen convertirse en una verdadera película política en vivo, y las radios argentinas ya tienen todo preparado para narrar cada capítulo de esta jornada. El Grupo Alpha Media decidió poner toda la carne al asador con sus dos principales emisoras AM: Rivadavia 630 y Splendid 990, que desplegarán coberturas maratónicas con sus equipos periodísticos más pesados para acompañar a los oyentes desde que abran las urnas hasta que se conozcan los primeros resultados.
La renovación de 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado no es poca cosa, y Radio Rivadavia lo sabe perfectamente. Por eso, la emisora mantendrá su grilla matutina habitual para arrancar el día con normalidad: Jorge Pizarro abrirá la mañana con "Un día de estos" de 6:00 a 8:00 hs, seguido por Camila Dolabjian y su "#CódigoDolabjian" entre las 8:00 y las 9:00 hs, mientras que Franco Mercuriali estará con su clásico programa "#Mercuriali630" hasta el mediodía. Pero a partir de las 12:00, cuando el pulso político ya empiece a acelerarse, la radio cambiará completamente de velocidad.
Desde ese momento y durante toda la tarde electoral, Rivadavia desplegará su artillería pesada: Nelson Castro, Cristina Pérez, Jonatan Viale, Débora Plager, Nacho Ortelli, Guadalupe Vázquez y Willy Kohan tomarán el control del micrófono para informar minuto a minuto cada detalle relevante. Este equipo de periodistas acompañará a la audiencia durante todo el proceso: desde el desarrollo de la votación, pasando por el cierre de las mesas, hasta la llegada de los primeros resultados que empiecen a definir el mapa legislativo argentino para los próximos años.
Mientras tanto, Splendid eligió un camino diferente pero igualmente ambicioso. La AM 990 arrancará su cobertura especial desde las 7:00 hs, extendiendo su transmisión hasta bien entrada la noche. Carolina Fernández, Verónica Morilla y Álvaro Norro serán los encargados de anticipar todo lo que vaya sucediendo desde la apertura electoral hasta el mediodía. Después tomarán la posta Leo Uranga, Laura Ojeda y Ramón Indart, que cubrirán la franja horaria más intensa: desde el mediodía hasta la primera parte de la tarde. Antes del cierre de los comicios, Milva Castellini mantendrá informados a los oyentes sobre el clima que se respire en los centros de votación.
Pero el momento más esperado llegará a las 18:00, justo cuando cierren las urnas y empiece la cuenta regresiva hacia los resultados. Allí entrarán en acción Luisa Valmaggia, Fernando Cerollini y Alejandro Gomel, quienes desmenuzarán cada dato que vaya llegando desde la Cámara Nacional Electoral. Finalmente, con los números ya consolidados y las primeras proyecciones confirmadas, Alfredo Casado y Mayra García cerrarán la jornada analizando qué significa todo esto para el futuro político del país.
No obstante, lo que realmente diferencia a Radio Splendid es su decisión de sumar durante toda la jornada electoral el análisis político de sus pesos pesados semanales: Rolando Graña, Fabián Doman y Antonio Fernández Llorente. Quienes irán detallando cada movimiento, aportando contexto y profundidad a cada noticia que vaya surgiendo. Así, los oyentes no solo sabrán qué está pasando, sino también qué significa y qué consecuencias puede traer cada resultado que se vaya conociendo.
