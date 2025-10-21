Elecciones 2025: Qué decisión tomaron las radios para este domingo

La renovación de 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado no es poca cosa, y Radio Rivadavia lo sabe perfectamente. Por eso, la emisora mantendrá su grilla matutina habitual para arrancar el día con normalidad: Jorge Pizarro abrirá la mañana con "Un día de estos" de 6:00 a 8:00 hs, seguido por Camila Dolabjian y su "#CódigoDolabjian" entre las 8:00 y las 9:00 hs, mientras que Franco Mercuriali estará con su clásico programa "#Mercuriali630" hasta el mediodía. Pero a partir de las 12:00, cuando el pulso político ya empiece a acelerarse, la radio cambiará completamente de velocidad.