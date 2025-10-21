El Barcelona volvió a marcar seis goles en un partido por Champions League y no fue una goleada cualquiera. Este martes, el equipo dirigido por Hansi Flick aplastó 6-1 al Olympiacos Fútbol Club en una actuación que despertó un recuerdo imborrable: la histórica remontada ante el PSG en 2017.
CHAMPIONS LEAGUE
El Barcelona y un 6-1 que remite a una noche imposible de 2017 ante PSG
El Barcelona superó al Olympiacos 6-1 por Champions League. La última vez que había conseguido un resultado así en el torneo fue aquella fría noche de 2017.
En aquella noche mágica de marzo, el Barcelona necesitaba revertir un 0-4 sufrido en la ida ante el conjunto parisino. Una de las caras recordadas del PSG en aquella oportunidad es la del hoy delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani.
El Barcelona logró un 6-1 que desafió toda lógica y se convirtió en una de las gestas más impactantes de la Champions League, con Lionel Messi liderando la épica. Este martes, ante el equipo griego, el club culé volvió a dejar un resultado idéntico que no había vuelto a conseguir desde aquel batacazo en 2017.
Aunque en otro contexto, la memoria colectiva vuelve indefectiblemente a ese momento de gloria. Goles en los últimos minutos que desataron la locura en las tribunas y dejaron al PSG sumido en el desconcierto. Fue una noche de magia, de fe y de fútbol total. Los tantos los convirtieron Luis Suárez, Messi, Neymar en tres oportunidades, Sergi Roberto y Kurzawa (EC). Para los de París había descontado Cavani.
Ocurrió en los octavos de final; el Barca luego caería en cuartos ante Juventus.
López, Yamal y Rashford firmaron una goleada memorable del Barcelona
La goleada de esta tarde ante Olympiacos tuvo como protagonistas a Fermín López, autor de un triplete, Lamine Yamal, que convirtió de penal, y Marcus Rashford, quien firmó un doblete. El equipo griego, que había logrado descontar con un penal de Ayoub El Kaabi, se desmoronó tras la expulsión del defensor argentino Santiago Hezze, y el Barcelona aprovechó para marcar una ráfaga de goles en poco tiempo.
Quizás también te interese leer: Ganó Real Madrid, el Barcelona-Villarreal no viajará a Miami
Con este resultado, el conjunto catalán se repuso de la derrota sufrida en la última fecha de Champions, nada menos que ante... PSG. Así, ganó terreno en la tabla de posiciones y por el momento ocupa el noveno lugar, que otorga boleto para los playoffs.