El Barcelona y un 6-1 que remite a una noche imposible de 2017 ante PSG

López, Yamal y Rashford firmaron una goleada memorable del Barcelona

La goleada de esta tarde ante Olympiacos tuvo como protagonistas a Fermín López, autor de un triplete, Lamine Yamal, que convirtió de penal, y Marcus Rashford, quien firmó un doblete. El equipo griego, que había logrado descontar con un penal de Ayoub El Kaabi, se desmoronó tras la expulsión del defensor argentino Santiago Hezze, y el Barcelona aprovechó para marcar una ráfaga de goles en poco tiempo.

2025_10_251021146-scaled 6-1: Game, set, match FOTO: (X/Redes@FCBarcelona_es)/ NA.

Con este resultado, el conjunto catalán se repuso de la derrota sufrida en la última fecha de Champions, nada menos que ante... PSG. Así, ganó terreno en la tabla de posiciones y por el momento ocupa el noveno lugar, que otorga boleto para los playoffs.

+ de Golazo24