Halloween: Experiencias únicas para viajar en Latinoamérica

Halloween y el Día de Muertos se viven con cada vez más fuerza en Latinoamérica. Lo que antes parecía una celebración lejana, hoy se reinventa con propuestas locales que mezclan la mística con la identidad cultural de cada lugar. Civitatis invita a los viajeros a sumergirse en experiencias colmadas de rituales, leyendas y costumbres.
“Cada vez más personas eligen combinar turismo y cultura en torno a estas fechas, que resultan excusas perfectas para viajar y conectar con las tradiciones locales”, explica Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina. La búsqueda de vivencias auténticas hace que Halloween y el Día de Muertos sean oportunidades para descubrir raíces culturales y conectar con la historia de cada región.
En México, el Día de Muertos es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los viajeros pueden disfrutar del desfile en Ciudad de México, visitar San Andrés Mixquic o explorar Atlixco y la Riviera Maya en ceremonias únicas. En Guatemala, el Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango permite conocer cómo enormes cometas se convierten en mensajeros hacia los difuntos, combinando tradición, colores y cultura local.
Experiencias inolvidables en toda Latinoamérica
Perú ofrece experiencias como el free tour por el Cementerio Presbítero Maestro en Lima o la Ceremonia del Fuego en la laguna Huayllarcocha, donde historia y espiritualidad se entrelazan. En Chile, Santiago propone tours nocturnos de fantasmas, recorridos por el Cementerio General y ceremonias ancestrales en el desierto de Atacama, mostrando cómo los pueblos andinos mantienen vivos sus ritos ligados a la muerte.
Buenos Aires permite recorrer palacios, cementerios históricos y calles llenas de historias de ultratumba. En el norte argentino, provincias como Jujuy, Salta y Catamarca mantienen ofrendas y rezos, fusionando tradición católica y cosmovisión andina. En Uruguay, Montevideo y Colonia del Sacramento ofrecen tours nocturnos por cementerios y ciudades históricas, combinando patrimonio, arquitectura y relatos locales.
Viajar durante Halloween y el Día de Muertos en América Latina promete experiencias únicas llenas de rituales, tradiciones, conexión espiritual y adrenalina. Cada destino ofrece una forma distinta de celebrar, mostrando cómo la cultura y la historia siguen vivas a través de estas festividades.
