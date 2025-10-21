Halloween: Experiencias únicas para viajar en Latinoamérica

Halloween y el Día de Muertos se viven con cada vez más fuerza en Latinoamérica. Lo que antes parecía una celebración lejana, hoy se reinventa con propuestas locales que mezclan la mística con la identidad cultural de cada lugar. Civitatis invita a los viajeros a sumergirse en experiencias colmadas de rituales, leyendas y costumbres.