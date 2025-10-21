Los mejores destinos y experiencias para celebrar Halloween y el Día de los Muertos

image Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango. (Foto: Civitatis).

En Perú, el free tour por el Cementerio Presbítero Maestro de Lima o la posibilidad de asistir a la Ceremonia del fuego en la laguna Huayllarcocha muestran cómo la historia y la espiritualidad se combinan en prácticas que trascienden el tiempo.

En Chile, Santiago ofrece recorridos nocturnos como el tour de fantasmas y leyendas, o el recorrido por el Cementerio General, donde los visitantes descubren historias urbanas y el patrimonio arquitectónico de la ciudad, mientras que en el norte del país, se puede participar de una ceremonia ancestral en el desierto de Atacama y apreciar cómo los pueblos andinos mantienen ritos ligados a la muerte.

En Uruguay, para quienes desean conmemorar estas fechas con experiencias alusivas se ofrece el tour nocturno por el Cementerio Central y el recorrido por la Ciudad Vieja de Montevideo, combinando patrimonio, arquitectura y relatos locales, en tanto que en el interior del país, las visitas a pueblos históricos muestran cómo la tradición mantiene un carácter íntimo y respetuoso como el tour nocturno privado por Colonia del Sacramento.

Celebraciones de Halloween en Argentina

En Argentina, y durante estas fechas, la ciudad de Buenos Aires permite recorrerla de manera diferente a través de experiencias alusivas donde las historias de ultratumba conviven con la elegancia de palacios y las sombras de los cementerios históricos. Entre estos circuitos se destaca el de los misterios y leyendas de Buenos Aires; el tour por el Cementerio de la Recoleta y el del Cementerio de la Chacarita.

En el norte argentino, el culto a los muertos se vive con profundo sentido comunitario en provincias como Jujuy, Salta y Catamarca, donde las familias preparan ofrendas, rezos y comidas típicas para recibir a las almas de los seres queridos, en una fusión entre la tradición católica y la cosmovisión andina. En Tilcara, por ejemplo, se preparan mesas de ofrendas con comida y coca para homenajear a las "almas nuevas" (fallecidos recientes), y se visita los cementerios para rezar por los difuntos.

