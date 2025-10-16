Pilotos de Aerolíneas Argentinas retomarán las asambleas en Aeroparque

Las asambleas son una herramienta frecuente en los reclamos del sector aeronáutico.

Aerolíneas Argentinas atraviesa un proceso de reestructuración financiera ya que la compañía busca mejorar su desempeño económico de cara a una eventual privatización, aún sujeta a debate en el Congreso.

Según datos del Ministerio de Economía, obtuvo ganancias por US$ 135 millones en el primer trimestre de 2025.