VIERNES 24/10: VUELOS DEMORADOS

Pilotos de Aerolíneas Argentinas retomarán las asambleas en Aeroparque

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó que fracasaron las negociaciones con las autoridades de Aerolíneas. Se retoma el plan de lucha.

16 de octubre de 2025 - 20:43
Aeroparque se verá afectado el viernes 24/10

Habrá una asamblea programada el viernes 24 de octubre entre las 6 y las 10 de la mañana en Aeroparque Jorge Newbery y por ello los vuelos operados por la aerolínea de bandera se verán afectados: demorados o cancelados.

La información fue confirmada por Juan Pablo Mazzieri, secretario de prensa de APLA.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas presentó sus quejas por los retrasos salariales y despidos sistemáticos. También, por una desregulación de la actividad que impactaría tanto en los empleados como en el servicio brindado. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas presentó sus quejas por los retrasos salariales y despidos sistemáticos. También, por una desregulación de la actividad que impactaría tanto en los empleados como en el servicio brindado.

Aeroparque es el principal aeropuerto doméstico del país por lo que la medida anunciada podría afectar directamente a varios miles de pasajeros en vísperas del fin de semana.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados el 24/10

Gremios reclaman actualización por inflación

Los trabajadores reclaman la actualización de haberes según la inflación, bajo el mismo esquema paritario que el Gobierno nacional acordó con otros sindicatos, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Las asambleas son una herramienta frecuente en los reclamos del sector aeronáutico.

Aerolíneas Argentinas atraviesa un proceso de reestructuración financiera ya que la compañía busca mejorar su desempeño económico de cara a una eventual privatización, aún sujeta a debate en el Congreso. Aerolíneas Argentinas atraviesa un proceso de reestructuración financiera ya que la compañía busca mejorar su desempeño económico de cara a una eventual privatización, aún sujeta a debate en el Congreso.

Según datos del Ministerio de Economía, obtuvo ganancias por US$ 135 millones en el primer trimestre de 2025.

