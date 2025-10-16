Habrá una asamblea programada el viernes 24 de octubre entre las 6 y las 10 de la mañana en Aeroparque Jorge Newbery y por ello los vuelos operados por la aerolínea de bandera se verán afectados: demorados o cancelados.
VIERNES 24/10: VUELOS DEMORADOS
Pilotos de Aerolíneas Argentinas retomarán las asambleas en Aeroparque
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó que fracasaron las negociaciones con las autoridades de Aerolíneas. Se retoma el plan de lucha.
La información fue confirmada por Juan Pablo Mazzieri, secretario de prensa de APLA.
Aeroparque es el principal aeropuerto doméstico del país por lo que la medida anunciada podría afectar directamente a varios miles de pasajeros en vísperas del fin de semana.
Gremios reclaman actualización por inflación
Los trabajadores reclaman la actualización de haberes según la inflación, bajo el mismo esquema paritario que el Gobierno nacional acordó con otros sindicatos, como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Las asambleas son una herramienta frecuente en los reclamos del sector aeronáutico.
Según datos del Ministerio de Economía, obtuvo ganancias por US$ 135 millones en el primer trimestre de 2025.