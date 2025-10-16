Pilotos de Aerolíneas Argentinas se plantan y no quieren volar 8 aviones con potenciales fallas

Según los pilotos, la política de recorte de gastos introducida por la directiva de la empresa estatal condujo a un deterioro de los procesos de seguridad y mantenimiento que, con el correr del tiempo, podrían derivar en incidentes graves. Es por ello, que la exigencia actual corre por la implementación urgente de un plan de mitigación de riesgos.

Cada vez que un incidente no resulta en consecuencias graves es gracias a la pericia de los pilotos. No se tratan de hechos aislados o pura mala suerte. Somos los pilotos quienes implementamos procedimientos junto a las tripulaciones protegiendo vidas y patrimonio. Cada vez que un incidente no resulta en consecuencias graves es gracias a la pericia de los pilotos. No se tratan de hechos aislados o pura mala suerte. Somos los pilotos quienes implementamos procedimientos junto a las tripulaciones protegiendo vidas y patrimonio.

Los cuestionamientos sobre la seguridad operacional de los pilotos se suman a una serie de tensiones que se mantiene desde 2024 en la empresa con claras diferencias políticas. Además, APLA mantiene reclamos por una recomposición salarial concreta y por la eliminación de los últimos cambios en los regímenes de descanso, vacaciones y horario laboral que introdujo el Gobierno nacional.

Avión aerolíneas P No volarán al menos ocho aviones.

Próxima asamblea

En el marco de esa tensión, los pilotos de Aerolíneas Argentinas dispusieron una nueva asamblea que afectará los vuelos de la empresa el próximo 24 de octubre. Ese día, entre las 6 y las 10 de la mañana no habrá operaciones en reclamo de la recomposición salarial mencionada.

Se espera que casi un centenar de vuelos se vean afectados por la medida, de naturaleza similar a la que se implementó el 9 de octubre pasado. “Advertimos con claridad: No puede haber sostenibilidad si la seguridad operacional se degrada”, apuntaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diego_domi/status/1978806790994166081&partner=&hide_thread=false APLApilotos: en lo que va del año Aerolíneas Argentinas registro 4 fallas de motores en sus Boeing 737. Tras el suceso de ayer 8 aviones quedan en el piso. La info de @aplapilotos acá https://t.co/2lFvRWCPJ0 @AleRamosTN@MundoAeropuerto@aleberco @motoreco_ok abro pic.twitter.com/CPGuTP1QUk — Diego Dominelli (@diego_domi) October 16, 2025

