Es creciente la preocupación entre los pilotos de Aerolíneas Argentinas en torno a la seguridad operacional. Tras un serio incidente registrado en la jornada de ayer (15/10) en un vuelo que partía de Aeroparque hacia Córdoba, los trabajadores dispusieron la negativa a operar al menos ocho aeronaves con potenciales fallas.
MOTORES
Pilotos de Aerolíneas Argentinas se plantan y no quieren volar 8 aviones con potenciales fallas
Los pilotos adheridos a APLA de Aerolíneas Argentinas comunicaron la negativa de operar al menos ocho aviones. Preocupación por la falla en Aeroparque.
El vuelo, registrado como AR1439 y operado con la aeronave LV-FSK, sufrió un severo problema en uno de sus motores luego del despegue que obligó a los pilotos a desviarse al Aeropuerto de Ezeiza. El avión en cuestión es uno de los ejemplares del Boeing 737-800 de la flota de Aerolíneas Argentinas.
Al respecto, los pilotos agremiados advirtieron que esa flota en cuestión ha sufrido fallas constantes en los últimos meses, acumulando al menos cuatro incidentes de consideración referido al funcionamiento de los motores. Durante el último evento hubo incluso desprendimiento de material que, si bien no puso en riesgo la seguridad de la operación (puede volar con un solo motor), sí obligó al mencionado desvío.
A partir de este último registro, los pilotos tomaron la postura de no operar los aviones equipados con motores CFM56 fabricados por CMF International. Se trata de las unidades LV-FQY, LV-FQZ, LV-FSK, LV-FUA, LV-FUB, LV-FUC, LV-FVM y LV-FVO.
Qué dicen los pilotos
Según los pilotos, la política de recorte de gastos introducida por la directiva de la empresa estatal condujo a un deterioro de los procesos de seguridad y mantenimiento que, con el correr del tiempo, podrían derivar en incidentes graves. Es por ello, que la exigencia actual corre por la implementación urgente de un plan de mitigación de riesgos.
Los cuestionamientos sobre la seguridad operacional de los pilotos se suman a una serie de tensiones que se mantiene desde 2024 en la empresa con claras diferencias políticas. Además, APLA mantiene reclamos por una recomposición salarial concreta y por la eliminación de los últimos cambios en los regímenes de descanso, vacaciones y horario laboral que introdujo el Gobierno nacional.
Próxima asamblea
En el marco de esa tensión, los pilotos de Aerolíneas Argentinas dispusieron una nueva asamblea que afectará los vuelos de la empresa el próximo 24 de octubre. Ese día, entre las 6 y las 10 de la mañana no habrá operaciones en reclamo de la recomposición salarial mencionada.
Se espera que casi un centenar de vuelos se vean afectados por la medida, de naturaleza similar a la que se implementó el 9 de octubre pasado. “Advertimos con claridad: No puede haber sostenibilidad si la seguridad operacional se degrada”, apuntaron.
