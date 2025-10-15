Una candidata a senadora rionegrina fue condenada y presa en USA por tráfico de cocaína

Tras pasar tres meses entre rejas, gracias a un acuerdo pudo abandonar USA, país al que ya no puede acceder a pesar de sus fueros parlamentarios.

Estuvo PRESA durante TRES MESES por traficar 15 kilos de cocaína, la allanaron y encontraron 17 mil dólares. Hasta SALIÓ EN LOS DIARIOS



La CONDENARON y le dieron… pic.twitter.com/qOJCoWC4is — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 15, 2025

Las denuncias en USA contra de la diputada Villaverde

En el expediente de divorcio de su primer marido, Carlos Marcelo Bauzas, su ex le inició juicios en tribunales civiles y comerciales.

El ex contrató un detective privado estadounidense y en pocos días pudo rastrear los pasos de la hoy diputada.

No volvieron a convivir pero tienen dos hijos hoy adolescentes.

En el acta de divorcio ella admitió los hechos penales en su contra y la imposibilidad de volver a Estados Unidos sin caer detenida.

Se radicó en Neuquén y empezó una nueva vida con su agencia de publicidad. La Patagonia suele ser un lugar ideal para quienes buscan “ una segunda oportunidad”.

Villaverde se hizo prestamista, usurera, gracias a la firma que estaba a nombre de su primer marido.

En 2017 saltó a la luz el caso del llamado “Bernie Madoff argentino”, Enrique Blaskey Señorans, el estafador de sistema Ponzi que dejó el tendal de damnificados por cifras millonarias.

image Enrique Blaskey Señorans, asociado en el pasado a la diputada Villaverde

Una de las encargadas de conseguir inversores era Lorena Villaverde y por ello aparece también en una causa que sigue abierta.

Por entonces, llegó la relación sentimental con el citado Claudio “Lechuga” Cicarelli.

A pesar de que Villaverde tiene dos años más como diputada nacional, ahora pretende ser senadora Qué harán Javier y Karina ante las pruebas que han aparecido? ¿Se correrá Villaverde como lo hizo José Luis Espert en provincia de Buenos Aires?

