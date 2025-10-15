La diputada y actual candidata a senadora rionegrina María Lorena Villaverde pasó 3 meses presa en USA y luego regresó a la Argentina donde desarrolló su carrera polìtica: actualmente es representante de La Libertad Avanza.
OTRA BOMBA NARCO CONTRA LLA
Una candidata a senadora rionegrina fue condenada y presa en USA por tráfico de cocaína
Carnaval Stream difundió el prontuario de la diputada y candidata María Villaverde: detenida en el aeropuerto de Sarasota con cocaína y miles de dólares.
De esta manera, la representante patagónica se suma a las denuncias contra José Luis Espert por financiamientos narcos a sus campañas.
Además, Villaverde tuvo una relación amorosa con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha en lavado de dinero de Fred Machado (narco extraditado recientemente a la Unión).
El contrabando lo practicó junto a dos cómplices: el cubano Jesús Ferrer y el colombiano Fabio Restrepo, quien pertenecería al Cártel de Cali.
Tras pasar tres meses entre rejas, gracias a un acuerdo pudo abandonar USA, país al que ya no puede acceder a pesar de sus fueros parlamentarios.
Las denuncias en USA contra de la diputada Villaverde
En el expediente de divorcio de su primer marido, Carlos Marcelo Bauzas, su ex le inició juicios en tribunales civiles y comerciales.
El ex contrató un detective privado estadounidense y en pocos días pudo rastrear los pasos de la hoy diputada.
No volvieron a convivir pero tienen dos hijos hoy adolescentes.
En el acta de divorcio ella admitió los hechos penales en su contra y la imposibilidad de volver a Estados Unidos sin caer detenida.
Se radicó en Neuquén y empezó una nueva vida con su agencia de publicidad. La Patagonia suele ser un lugar ideal para quienes buscan “ una segunda oportunidad”.
Villaverde se hizo prestamista, usurera, gracias a la firma que estaba a nombre de su primer marido.
En 2017 saltó a la luz el caso del llamado “Bernie Madoff argentino”, Enrique Blaskey Señorans, el estafador de sistema Ponzi que dejó el tendal de damnificados por cifras millonarias.
Una de las encargadas de conseguir inversores era Lorena Villaverde y por ello aparece también en una causa que sigue abierta.
Por entonces, llegó la relación sentimental con el citado Claudio “Lechuga” Cicarelli.
A pesar de que Villaverde tiene dos años más como diputada nacional, ahora pretende ser senadora