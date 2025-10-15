urgente24
OTRA BOMBA NARCO CONTRA LLA

Una candidata a senadora rionegrina fue condenada y presa en USA por tráfico de cocaína

Carnaval Stream difundió el prontuario de la diputada y candidata María Villaverde: detenida en el aeropuerto de Sarasota con cocaína y miles de dólares.

15 de octubre de 2025 - 22:53
image

La diputada y actual candidata a senadora rionegrina María Lorena Villaverde pasó 3 meses presa en USA y luego regresó a la Argentina donde desarrolló su carrera polìtica: actualmente es representante de La Libertad Avanza.

De esta manera, la representante patagónica se suma a las denuncias contra José Luis Espert por financiamientos narcos a sus campañas.

Además, Villaverde tuvo una relación amorosa con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha en lavado de dinero de Fred Machado (narco extraditado recientemente a la Unión).

La legisladora nacional tuvo 2 causas en curso en el extranjero. En una ocasión la acusaron de obstrucción de la justicia, en noviembre de 2001, en Miami. La segunda causa es mucho peor: María Lorena detenida en el aeropuerto de Sarasota cuando estaba contrabandeando unos 15 kilos de cocaína. La legisladora nacional tuvo 2 causas en curso en el extranjero. En una ocasión la acusaron de obstrucción de la justicia, en noviembre de 2001, en Miami. La segunda causa es mucho peor: María Lorena detenida en el aeropuerto de Sarasota cuando estaba contrabandeando unos 15 kilos de cocaína.

image
Carnaval Stream mostr&oacute; la documentaci&oacute;n que prueba la causa en USA contra la candidata a senadora

El contrabando lo practicó junto a dos cómplices: el cubano Jesús Ferrer y el colombiano Fabio Restrepo, quien pertenecería al Cártel de Cali.

Tras pasar tres meses entre rejas, gracias a un acuerdo pudo abandonar USA, país al que ya no puede acceder a pesar de sus fueros parlamentarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1978522716941787344&partner=&hide_thread=false

Las denuncias en USA contra de la diputada Villaverde

En el expediente de divorcio de su primer marido, Carlos Marcelo Bauzas, su ex le inició juicios en tribunales civiles y comerciales.

El ex contrató un detective privado estadounidense y en pocos días pudo rastrear los pasos de la hoy diputada.

No volvieron a convivir pero tienen dos hijos hoy adolescentes.

En el acta de divorcio ella admitió los hechos penales en su contra y la imposibilidad de volver a Estados Unidos sin caer detenida.

Se radicó en Neuquén y empezó una nueva vida con su agencia de publicidad. La Patagonia suele ser un lugar ideal para quienes buscan “ una segunda oportunidad”.

Villaverde se hizo prestamista, usurera, gracias a la firma que estaba a nombre de su primer marido.

En 2017 saltó a la luz el caso del llamado “Bernie Madoff argentino”, Enrique Blaskey Señorans, el estafador de sistema Ponzi que dejó el tendal de damnificados por cifras millonarias.

image
Enrique Blaskey Se&ntilde;orans, asociado en el pasado a la diputada Villaverde

Una de las encargadas de conseguir inversores era Lorena Villaverde y por ello aparece también en una causa que sigue abierta.

Por entonces, llegó la relación sentimental con el citado Claudio “Lechuga” Cicarelli.

A pesar de que Villaverde tiene dos años más como diputada nacional, ahora pretende ser senadora Qué harán Javier y Karina ante las pruebas que han aparecido? ¿Se correrá Villaverde como lo hizo José Luis Espert en provincia de Buenos Aires?

