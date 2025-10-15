La Selección Argentina está en la final del Mundial Sub 20. Tras vencer a Colombia por 1 a 0, accedió al partido definitorio y buscará coronarse tras 18 años. Del otro lado, Marruecos llega como una de las revelaciones y alcanzó la final luego de vencer a Francia en los penales.
POR EL TÍTULO, TRAS 18 AÑOS
Final Mundial Sub 20: cuándo y dónde juega Argentina vs. Marruecos
La Selección Argentina y Marruecos definirán al nuevo campeón del Mundial Sub 20. La Albiceleste quiere volver a coronarse tras aquel título del 2007.
Será un partido prometedor. El Mundial Sub 20 augura un encuentro atractivo, audaz, vertiginoso, atrevido. Argentina y Marruecos son sin lugar a dudas los dos mejores equipos de la Copa del Mundo y haber alcanzado la final es un premio más que meritorio para ambos.
El duelo por el título del Mundial Sub 20 se jugará el próximo domingo 19/10 a las 20 hs., en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad capitalina de Santiago.
La Albiceleste se impuso ante Colombia en un partido chivo. Fue un cotejo con mucho roce físico, con el agravante de que el combinado cafetero le sacaba varios cuerpos de diferencia al argentino. Sin embargo, el equipo de Diego Placente supo imponerse a fuerza de buen juego, de madurez, de templanza, de compromiso colectivo.
Fina del Mundial Sub 20: el potrero de Argentina vs. la audacia de Marruecos
La Selección Argentina juega muy bien, siempre con la esencia identitaria de La Nuestra, ese estilo que hace cultura del fútbol más propio que tiene el suelo nacional. Un estilo que también se ve en la Mayor de Lionel Scaloni, y eso no es casualidad. Es una decisión futbolística que recorre todas las Selecciones nacionales y los predios de AFA desde hace ya varios años. Los hijos de José Pekerman han tomado y honrado su legado. El presente es prueba irrefutable.
Ante Marruecos, buscará el séptimo título de un Mundial Sub 20 en la historia albiceleste. Y buscará conquistarlo 18 años después del último que consiguió. En Canadá 2007, la Selección se consagró campeona con Hugo Tocalli como entrenador y con el Kun Agüero como máxima figura (también estaba Ever Banega, Ángel Di María y Maxi Moralez, entre otros).
Del otro lado, Marruecos llega con el coraje de quien se sabe la sorpresa del torneo. Un equipo audaz, muy consciente de sus limitaciones y con capacidad para explotar sus virtudes. A diferencia del conjunto argentino, el conjunto marroquí lastima a través de sus contragolpes. Con un estilo vertical y rápido, es en las transiciones donde encuentra un escenario perfecto para fluir.
Argentina y Marruecos prometen una gran final. El próximo domingo, a partir de las 20 hs., el Mundial Sub 20 decidirá a su nuevo campeón.