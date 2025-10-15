Final Mundial Sub 20: cuándo y dónde juega Argentina vs. Marruecos

El posible sucesor de Scaloni en la Selección Argentina acumula pergaminos Diego Placente, líder del proyecto juvenil Foto NA: AFA

Ante Marruecos, buscará el séptimo título de un Mundial Sub 20 en la historia albiceleste. Y buscará conquistarlo 18 años después del último que consiguió. En Canadá 2007, la Selección se consagró campeona con Hugo Tocalli como entrenador y con el Kun Agüero como máxima figura (también estaba Ever Banega, Ángel Di María y Maxi Moralez, entre otros).

2025_10_251015738-scaled Marruecos, revelación del torneo FOTO: (X/REDES@FIFAWorldCup)/NA.

Del otro lado, Marruecos llega con el coraje de quien se sabe la sorpresa del torneo. Un equipo audaz, muy consciente de sus limitaciones y con capacidad para explotar sus virtudes. A diferencia del conjunto argentino, el conjunto marroquí lastima a través de sus contragolpes. Con un estilo vertical y rápido, es en las transiciones donde encuentra un escenario perfecto para fluir.

Argentina y Marruecos prometen una gran final. El próximo domingo, a partir de las 20 hs., el Mundial Sub 20 decidirá a su nuevo campeón.

