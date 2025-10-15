El rescate financiero de Estados Unidos a Argentina levantó todo tipo de críticas. Los mercados bursátiles locales se manejaron con mucha volatilidad y el presidente Javier Milei tuvo que salir a dar una entrevista este miercoles 15/10, apenas llegado de Washington. Quien está pagando consecuencias políticas en Estados Unidos es Donald Trump, que ya tiene varios frentes abiertos.
CRÍTICAS POR DOQUIER
Donald Trump está en el ojo de la tormenta por el rescate a Javier Milei
Todos contra Trump. Políticos, economistas y referentes sociales critican a Donald Trump por el rescate a Javier Milei. El costo interno que paga el presidente.
Dentro de Estados Unidos, la primera oposición al salvataje a Milei surgió desde el sector del agro. Los sojeros, que habían perdido el mercado chino (su máximo comprador) por la guerra comercial iniciada por Trump, se indignaron al saber que su presidente le daría un salvataje de US$ 20.000 millones al país que genera una de sus competencias más importantes (el agro argentino).
Con una grave situación financiera, los farmers (productores agropecuarios de Estados Unidos) se sintieron defraudados. Su propio presidente les clavaba un puñal por la espalda.
Rápidamente, diferentes políticos demócratas y referentes del sector apoyaron a los farmers y cada vez había más notas periodísticas en importantes diarios condenando la maniobra de Trump.
Las críticas al rescate de Trump
Desde hace una semana, las voces en contra se potenciaron. Con la confirmación del salvataje por parte de Scott Bessent comenzaron a llover quejas y criticas de diferentes sectores. Dentro de las más renombradas estuvieron la publicación del premio nóbel de economía, Paul Krugman, en la que acusaba a Bessent de entregar US$ 20.000 millones a un país que no iba a resolver nada con ese dinero para ayudar a sus amigos inversores a que no pierdan plata.
Lo mismo se publicó en el New York Times y varios referentes internacionales se hicieron eco. También expresidentes del Tesoro cuestionaron la medida. El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Mark Sobel cuestionó fuertemente la compra directa de pesos argentinos sin un compromiso del gobierno de Milei por recomprarlos y dijo que eso es un “enorme error y un error de juicio”.
Hoy, miércoles 15/10, defendió la posición de Trump de esperar a las elecciones: "El peso está sobrevaluado. Es insostenible. Se desplomará. Es comprensible posponer ese resultado hasta después de las elecciones. ¿Cuántos conejos más tiene Bessent en el sombrero? Apoyar continuamente un tipo de cambio insostenible sería una locura. Pronto será hora de flotar":
La senadora Elizabeth Warren de Masachusetts también criticó la medida:
Ajusta en casa pero regala la plata a otros
Pero no termina ahí. Estados Unidos está preparando importantes recortes como en los servicios de salud. A mitad de año se aprobó el recorte de servicios para migrantes irregulares cuando antes los Estados podían utilizar fondos federales para cubrir prestaciones. Al mismo tiempo, se estima que las aseguradoras de salud aumenten su prima entre 12% y 27%, en promedio desde 2026.
Diferentes personalidades públicas juzgan que se tomen medidas de austeridad en la salud de los estadounidenses y migrantes, y a la par se entreguen miles de millones de dólares a un país con el que ni siquiera tienen una relación comercial relevante.
El senador Sanders de Vermont también se refirió a esto en sus redes sociales:
Un asesor del senador Sanders, Warren Gunnels, escribió:
Qatar: Necesitamos una base aérea de identificación
Trump: Aprobado
Argentina: Necesitamos 20 mil millones de dólares
Trump: Aprobado
Musk: SpaceX necesita 5.900 millones de dólares
Trump: Aprobado
Larry Ellison: Necesito CBS
Trump: Aprobado
Ciudadano promedio: Perdí mi trabajo. Mi esposa tiene cáncer. ¿Podemos obtener Medicaid?
Trump: Negado
Así, infinidad de voces se alzaron contra el rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei. A nivel interno, la política de Estados Unidos observa con muchas dudas la relación con Argentina. Muchos aún no entienden el beneficio que tendría el país del norte facilitando el swap y la compra de pesos argentinos.
