Donald Trump está en el ojo de la tormenta por el rescate a Javier Milei

Lo mismo se publicó en el New York Times y varios referentes internacionales se hicieron eco. También expresidentes del Tesoro cuestionaron la medida. El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Mark Sobel cuestionó fuertemente la compra directa de pesos argentinos sin un compromiso del gobierno de Milei por recomprarlos y dijo que eso es un “enorme error y un error de juicio”.

Hoy, miércoles 15/10, defendió la posición de Trump de esperar a las elecciones: "El peso está sobrevaluado. Es insostenible. Se desplomará. Es comprensible posponer ese resultado hasta después de las elecciones. ¿Cuántos conejos más tiene Bessent en el sombrero? Apoyar continuamente un tipo de cambio insostenible sería una locura. Pronto será hora de flotar":

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobel_mark/status/1978530955758374927&partner=&hide_thread=false The peso is overvalued. Unsustainable. It will plummet. One understands the to delay that outcome until after the elections.



How many more rabbits out of the hat does Bessent have?



Ongoing support for an unsustainable ex-rate would be folly and madness. Soon time to float. https://t.co/pUNfCk1c31 — Mark Sobel (@sobel_mark) October 15, 2025

La senadora Elizabeth Warren de Masachusetts también criticó la medida:

Aparentemente 20 mil millones de dólares del dinero de nuestros contribuyentes no fueron suficientes para rescatar a Argentina. Ahora Trump quiere que los bancos estadounidenses desvíen OTROS 20 mil millones de dólares de los préstamos a empresas, agricultores y familias estadounidenses para apuntalar la presidencia corrupta de Milei y la economía en crisis. Hasta aquí llegó el lema América Primero. Aparentemente 20 mil millones de dólares del dinero de nuestros contribuyentes no fueron suficientes para rescatar a Argentina. Ahora Trump quiere que los bancos estadounidenses desvíen OTROS 20 mil millones de dólares de los préstamos a empresas, agricultores y familias estadounidenses para apuntalar la presidencia corrupta de Milei y la economía en crisis. Hasta aquí llegó el lema América Primero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenWarren/status/1978518063709290645&partner=&hide_thread=false Apparently $20B of our taxpayer money wasn't enough to bail out Argentina.



Now Trump wants U.S. banks to divert ANOTHER $20B away from lending to American businesses, farmers, and families to prop up Milei's corrupt presidency and failing economy.



So much for America First. https://t.co/azSlYTSbRA — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 15, 2025

Ajusta en casa pero regala la plata a otros

Pero no termina ahí. Estados Unidos está preparando importantes recortes como en los servicios de salud. A mitad de año se aprobó el recorte de servicios para migrantes irregulares cuando antes los Estados podían utilizar fondos federales para cubrir prestaciones. Al mismo tiempo, se estima que las aseguradoras de salud aumenten su prima entre 12% y 27%, en promedio desde 2026.

Diferentes personalidades públicas juzgan que se tomen medidas de austeridad en la salud de los estadounidenses y migrantes, y a la par se entreguen miles de millones de dólares a un país con el que ni siquiera tienen una relación comercial relevante.

El senador Sanders de Vermont también se refirió a esto en sus redes sociales:

Trump quiere DUPLICAR el rescate de Argentina a 40 mil millones de dólares para salvar a su aliado político. Sin embargo, no está haciendo nada para evitar que 15 millones de estadounidenses pierdan su atención sanitaria y que 20 millones vean duplicadas sus primas. ¿Es esto lo que Trump quiere decir con “Estados Unidos primero”? Trump quiere DUPLICAR el rescate de Argentina a 40 mil millones de dólares para salvar a su aliado político. Sin embargo, no está haciendo nada para evitar que 15 millones de estadounidenses pierdan su atención sanitaria y que 20 millones vean duplicadas sus primas. ¿Es esto lo que Trump quiere decir con “Estados Unidos primero”?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenSanders/status/1978523031283564927&partner=&hide_thread=false Trump wants to DOUBLE Argentina's bailout to $40 billion to save his political ally.



Yet he is doing nothing to prevent 15 million Americans from losing their health care and 20 million from seeing a doubling in their premiums.



Is this what Trump means by America first? — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 15, 2025

Un asesor del senador Sanders, Warren Gunnels, escribió:

Qatar: Necesitamos una base aérea de identificación

Trump: Aprobado

Argentina: Necesitamos 20 mil millones de dólares

Trump: Aprobado

Musk: SpaceX necesita 5.900 millones de dólares

Trump: Aprobado

Larry Ellison: Necesito CBS

Trump: Aprobado

Ciudadano promedio: Perdí mi trabajo. Mi esposa tiene cáncer. ¿Podemos obtener Medicaid?

Trump: Negado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GunnelsWarren/status/1977091828328665371&partner=&hide_thread=false Qatar: We need ID Air Force Base

Trump: Approved



Argentina: We need $20 billion

Trump: Approved



Musk: SpaceX needs $5.9 billion

Trump: Approved



Larry Ellison: I need CBS

Trump: Approved



Average Joe: I lost my job. My wife got cancer. Can we get Medicaid?

Trump: Denied — Warren Gunnels (@GunnelsWarren) October 11, 2025

Así, infinidad de voces se alzaron contra el rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei. A nivel interno, la política de Estados Unidos observa con muchas dudas la relación con Argentina. Muchos aún no entienden el beneficio que tendría el país del norte facilitando el swap y la compra de pesos argentinos.

