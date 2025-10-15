Los Reyes Magos no existen pero Bessent regala rebote a Milei

Javier Milei ingresó a la Casa Blanca buscando dinero 'cash' (una asistencia extraordinaria) o bien un descubierto contra el cual girar (swap) o al menos una promesa con números. Su 'multiple choice' no tenía la opción 'Ninguno'. Y el mercado fue para abajo. No alcanzó con la promesa de acuerdo comercial bilateral, muy necesario por cierto, y no sólo para Aluar y Techint sino también para los laboratorios medicinales criollos. Tampoco con un posteo aclaratorio de Trump. Mercado en rojo y decepción. Steve Bessent llegó al rescate con nuevas promesas, y bonos en verdes. Mucho debate sobre la especulación con bonos públicos que le tolera Milei a quienes atentaron alguna vez contra el yen. Sospechas de insider information, etc. El problema de fondo no está resuelto.
Mientas tanto, Bessent tiene que lidiar con problemas propios
El 'shutdown' del Gobierno estadounidense afecta la economía de ese país. Al respecto, Scott Bessent aseguró que el daño por el parate provoca 15.000 millones de dólares por día en pérdida de producción.
