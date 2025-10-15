urgente24
Los Reyes Magos no existen pero Bessent regala rebote a Milei

FOTO: xAI / Grok.
FOTO: xAI / Grok.

Sospechoso tobogán de Javier Milei y los argentinos provoca la Casa Blanca: pero hay rebote para Javier Milei.

15 de octubre de 2025 - 09:31

EN VIVO

Javier Milei ingresó a la Casa Blanca buscando dinero 'cash' (una asistencia extraordinaria) o bien un descubierto contra el cual girar (swap) o al menos una promesa con números. Su 'multiple choice' no tenía la opción 'Ninguno'. Y el mercado fue para abajo. No alcanzó con la promesa de acuerdo comercial bilateral, muy necesario por cierto, y no sólo para Aluar y Techint sino también para los laboratorios medicinales criollos. Tampoco con un posteo aclaratorio de Trump. Mercado en rojo y decepción. Steve Bessent llegó al rescate con nuevas promesas, y bonos en verdes. Mucho debate sobre la especulación con bonos públicos que le tolera Milei a quienes atentaron alguna vez contra el yen. Sospechas de insider information, etc. El problema de fondo no está resuelto.

Ahora hay que remar hasta el 26/10 pero los números que tiene Urgente24 no son de victoria de La Libertad Avanza. En el escenario más optimista, no cambiará su difícil relación con el Legislativo. Pobre 'Javo', él siempre creyó que gobernaría abusando de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) pero nunca entendió los secretos de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo. Y el aprendizaje será más oneroso el 27/10.

Todo proceso de gestión de la economía requiere de leyes, que se consiguen en el Congreso, no en Comodoro Py. Pero el consenso nunca fue una preferencia del Presidente. Tampoco alinear un gabinete que gente que compense sus carencias. Todo esto era sabido pero Milei lograba neutralizar la conspiración con la zanahoria de Donald Trump. Ahora irrumpe la Cruda Verdad: la zanahoria tiene precio, es onerosa y condicional. Estos Reyes Magos cobran peaje. 3 preguntas:

  • ¿Cuánto tiempo más puede intervenir Scott Bessent en defensa del peso argentino?
  • ¿Cuál fue el informe de Barry Bennet a Donald Trump?
  • ¿Santiago Caputo / Leonardo Scatturice es un lobby adecuado con Yankilandia?

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Mientas tanto, Bessent tiene que lidiar con problemas propios

El 'shutdown' del Gobierno estadounidense afecta la economía de ese país. Al respecto, Scott Bessent aseguró que el daño por el parate provoca 15.000 millones de dólares por día en pérdida de producción.

Cómo sigue adelante Luis Caputo, reemplazado de facto por Scott Bessent

Con una fuerte intervención del secretario del Tesoro directamente en la economía argentina, la figura del ministro de Economía Luis Caputo quedó en las sombras. Desde la derrota en PBA hasta hoy, fue influencia total del funcionario estadounidense.

La sed de dólares de Argentina pone a prueba al Tesoro de Estados Unidos

A pesar de la intervención de Scott Bessent y el Tesoro, el mercado volvió a poner al dólar más arriba. Es posible que el Gobierno de Estados Unidos (fabricante de dólares) no sepa dónde se está metiendo realmente.

  • Dólar minorista: 1.405 pesos.
  • Dólar mayorista: 1.380 pesos.
  • Dólar MEP: 1.434 pesos.
  • Dólar CCL: 1.455 pesos.
  • Dólar futuro: 1.411 pesos.
  • Riesgo país: 1.026 PB.
Especulación casi esquizofrénica: Ahora vuelan los bonos tras el cruce de Bessent (¿no pierde valor la palabra?)

El mercado ahora reacciona en positivo sobre los elementos argentinos tras las declaraciones de Scott Bessent y los 40.000 millones de dólares para Argentina. La bipolaridad de las expectativas a siete ruedas abre una ventana para generar ganancias de unos pocos inversores financieros, mientras la presión política crece y se incrementa la tensión social rumbo al 26O.

US$20.000 millones de swap y US$20.000 millones de inversores privados

Según detalló Bessent, la ayuda estará compuesta por dos partes. Además del swap, el secretario del Tesoro trabaja para destrabar un paquete de inversiones en instrumentos argentinos en manos de fondos privados y bancos que comprarían deuda en instrumentos de emisión soberana.

Este último paquete (el privado) dependerá directamente de lo que pase con el Riesgo país. El indice, que se descontroló en las últimas semanas, podría quedar condicionado al resultado electoral de octubre y a la continuidad del esquema de bandas.

En caso de lograr destrabarlo, Bessent habría logrado lo que Caputo no pudo: reabrir el mercado de deuda privada para Argentina. Así, los vencimientos próximos quedarían calzados pudiendo aumentar las reservas a través de dicha deuda.

Lo que tendrían que haber dicho ayer: Bessent estima ayuda total en US$ 40.000 millones

El secretario del Tesoro, mucho más útil para el Gobierno que el volátil Trump, aseguró que la totalidad del salvataje comprendería el uso de 40.000 millones de dólares entre swap, acuerdo comercial y las intervenciones del tesoro con la compra de pesos. La duda que se abre es si estas últimas intervenciones irán a cuenta del swap o saldrán del monto total del paquete de ayuda.

En caso de que las intervenciones integren el swap, la dirección de los recursos estaría siendo dispuesta directamente por Bessent, saltando las funciones del ministro Luis Caputo.

El 'bombero' Bessent vuelve a comprar pesos para calmar al dólar

Se confirmó una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de cambios de Argentina para contener el precio del dólar. Presentó oferta en $1.380 y estira la asistencia en una táctica que parece estar destinada a hacer llegar al Gobierno argentino al 26 de octubre sin caer en default.

Mientras tanto, el ministro de Economía Luis Caputo prometió anuncios en corto plazo sobre el acuerdo comercial que celebrarán ambos países a la espera del éxito electoral y la activación del swap de 20.000 millones de dólares. Esto último no llegaría antes del 26 de octubre según la maniobra exhibida por Bessent.

Internacionales: Uruguay vota por la despenalización de la eutanasia | En la previa de Trump - Zelensky, funcionarios de Kiev se reúnen con los fabricantes de los misiles Tomahawk | Putin junto al presidente de facto de Siria | Israel en "paz fingida" con Gaza

  • El Senado de Uruguay podría aprobar este miércoles la primera Ley de Eutanasia / Muerte Asistida de América Latina, que despenaliza la muerte digna. La coalición de Frente Amplio, que respalda dicha ley, posee mayoria en la Cámara Alta.
  • En la antesala de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky de la próxima semana, funcionarios de Ucrania sotuvieron un encuentro con fabricantes de armas estadounidenses. El gobierno ucraniano comunicó que Andrii Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana, y la primera ministra Yuliia Svyrydenko, mantuvieron conversaciones con representantes de Lockheed Martin y Raytheon.
  • El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este miércoles al gobernante interino de Siria, Ahmed al-Shara, un ex combatiente de Al Qaeda que derrocó hace un año al gobierno de Bashar al-Assad, amigo íntimo del Kremlin y quien actualmente se encuentra asilado en Moscú. VER MÁS
  • El gobierno de Israel confirma este miércoles que el octavo cuerpo entregado por Hamás no corresponde a un rehén. Las FDI aseveraron que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás, y el octavo del total de 28 pactados en el acuerdo de alto al fuego que puso fin a la guerra en Gaza, "no coincide con ninguno de los rehenes".
  • En medio del frágil alto al fuego celebrado por Trump, el ejército israelí continúa con ataques esporádicos en Gaza contra los palestinos, aludiendo supuestas violaciones a la “línea amarilla” o por sospechas. El Ministerio de Salud informa de más muertos durante este miércoles. Ayer, seis gazatíes murieron en Gaza tras que las FDI / Israel abrieran fuego por una supuesta infracción a la "línea amarilla". VER MÁS.
  • Israel informó a las Naciones Unidas que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda —la mitad del número acordado— a la Franja de Gaza a partir del miércoles 15 de octubre y que no permitirá la entrada de combustible ni gas, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria, según una nota vista por Reuters y confirmada por la ONU.
  • Tres bombarderos estadounidenses sobrevuelan el mar Caribe y Trump se ciñe sobre Venezuela

    • Tres bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de Estados Unidos se encuentran ahora mismo sobrevolando el mar Caribe con trasponders encendidos. Según la prensa oficialista de Venezuela, estuvieron volando sobre Los Roques, el archipiélago venezolano.

    • Los B-52 son bombarderos estratégicos de largo alcance fabricados por Boeing y operados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). Su función principal es transportar y lanzar grandes cargas de armamento —incluyendo bombas convencionales, misiles de crucero y armas nucleares— a enormes distancias sin necesidad de repostar con frecuencia.
Al carajo 'Javo': La tasa de Javier Milei ya supera a la de Sergio Massa

Iliquidez total, economía privada paralizada.

Carlos Rodriguez: Hoy conocimos la política de Tasas de Interés de esta banda de saqueadores que nos gobierna en complicidad con el Sr. Bessent. La caución superó los 140%. TMAP. Váyanse al Carajo.

@NieveJuancito: Esto es el plan con el que salen a cancherear muchachos? De verdad piensan que esto es un gran plan? Ya estamos con la tasa arriba de la de Massita que tanto criticaban. Hoy una empresa se endeuda más caro que en esa época con la diferencia que acá es tasa real. Qué bien eso de la cantidad de dinero fija.... Está teniendo mucho efecto en la demanda de dólares. Es un desastre. Ya estamos cerca del 200% de tasa para empresas.

@jpmarino79: Las tasas se disparan por encima del 100%, ante un mercado sediento de liquidez. Hay fuerte tensión en la plaza financiera en medio de las dudas que generaron los dichos de Trump al poner en duda la ayuda a la Argentina. Las cauciones pagan más de 100% TNA a 24 horas, la tasa interbancaria tocó el 200% TNA.

@Andy_c_Spinelli: Las tasas que pagamos por descuentos de cheques las pymes argentinas.

TRANQUILO MILEI...seguro te voto de nuevo... Exterminado el flujo en activos locales y bonos. De la mentira no hay vuelta atras y encima tasas de caucion al 100% por el momento. Van a mas de corto. Hoy licita el tesoro deuda...con intereses por las nubes...realmente alguien cree que esta gente va a pagar esos papelitos firmados por Milei? Vamos a una reestructuracion de deuda post 26/10 ganen pierdan o empaten.

Fernando Marull: Tasas al 100% cuando el Tesoro tiene $14billones en el Banco Central (al 0%.....) Me no entender (ohh si).

5to. día de fuego en Córdoba: El incendio ya consumió más de 4.500 hectáreas

El incendio en el Parque Nacional Quebrada de Condorito continúa por quinto día consecutivo, el fuego ya consumió más de 4.500 hectáreas y trabajan 200 bomberos. En el área se desplegó un gran operativo en conjunto con el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el quipo Técnico de Acción ante Catástrofes.

Más de 200 personas trabajan para combatir el fuego en un área compleja, de difícil acceso y con fuertes ráfagas de viento. Durante la jornada del miércoles 15 de octubre se espera una máxima de 31 grados en el área con ráfagas entre 32 – 59 km/h.

En algunas zonas se colocaron motobombas de alta presión para poder extraer agua de ríos y arroyos. "Estas bombas se colocan a orillas de los ríos o arroyos, y se conectan mangueras de 25 metros con las que se extrae el agua para combatir el fuego", expresó Roberto Schreiner, de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia para La Voz.

Desde la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la CONAE informaron sobre el monitoreo satelital de los incendios forestales en el Parque Nacional Quebrada del Condorito en las Sierras Grandes de Córdoba, que comenzó el viernes 10.

En un posteo realizado en redes sociales explicaron desde la CONAE que "las imágenes Sentinel-2 muestran en color marrón rojizo la zona afectada por el incendio en la zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Por encima se superponen los focos de calor de los días lunes 13 (en color amarillo) y martes 14 (en color naranja). También se muestra en color marrón rojizo el área quemada en Villa Giardino".

Agustín Pellegrini (LLA/Santa Fe): "Caren Tepp es Cristina Kirchner"

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que el próximo 26 de octubre Argentina decide entre libertad o comunismo. "Es voto a voto con el kirchnerismo. Caren Tepp es Agustín Rossi, es Cristina Kirchner. Es el reflejo de la decadencia Argentina. Son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que ya fracasó", sostuvo.

Para el candidato del Presidente en Santa Fe, Argentina necesita más legisladores de La Libertad Avanza. "No podemos solucionar el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años sin un apoyo fuerte en el Congreso. Necesitamos un Congreso que respalde a Milei. No más kirchnerismo ni kirchneristas encubiertos", apuntó.

Para Pellegrini, "el 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro", cerró.

Gisela Scaglia (Provincias Unidas) lapidaria con Agustín Rossi (Fuerza Patria) por "abandonar a Rosario"

La candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, dialogó con Radio Boing donde habló sobre el escenario político a pocos días de las elecciones del 26 de octubre. La funcionaria defendió la gestión provincial junto al gobernador Maximiliano Pullaro, destacó los avances en materia de seguridad y criticó duramente al kirchnerismo y a la gestión nacional.

La vicegobernadora fue especialmente crítica con los sectores kirchneristas y con el exministro de Defensa Agustín Rossi, candidato del oficialismo nacional: "Me da bronca que vengan con cara lavada. Todos sabemos quiénes son. Fueron los que abandonaron a Rosario cuando más lo necesitaba. Dejaron la ciudad con apenas 20 patrulleros", señaló.

De Pergamino a Palermo: Experimentos que hacen repensar

Al menos cinco estudiantes de un colegio de Palermo sufrieron quemaduras durante un experimento que realizaban en el marco de una clase conjunta de química organizada por estudiantes de cuarto y quinto año de la institución. La muestra terminó en una explosión inesperada.

Los hechos recuerdan el grave incidente ocurrido la semana pasada en Pergamino, cuando un experimento que emulaba la erupción de un volcán término dejó un saldo de 10 chicos heridos.

Uno de los alumnos del Colegio Guadalupe brindó declaraciones a los medios y aseguró que "el profesor se escondió". "Los chicos estaban manipulando alcohol y fuego", sumó al contar que lo que explotó fue la mesa de madera.

Diputados: Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones esquivan dar explicaciones "por cuestiones de agenda"

Los ministros Luis Caputo, de Economía, y Mario Lugones, de Salud, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comunicaron que no asistirán este miércoles a la Cámara de Diputados, donde habían sido citados por la oposición para ser interpelados. Los tres funcionarios justificaron su ausencia por "cuestiones de agenda", según una nota que enviaron al recinto.

Por un lado, el titular del Palacio de Hacienda debía presentarse a las 12 para explicar el estado de las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos en torno a un eventual salvataje financiero, mediante una citación que había sido aprobada la semana pasada y formalizada el lunes.

Caputo señaló que se encuentra fuera del país en cumplimiento de una "misión oficial" en el territorio norteamericano, según trascendió de la nota enviada al Congreso.

En tanto, Lugones y "El Jefe" estaban citados a las 14 para responder sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que refieren a supuesto sobornos pagados por laboratorios a funcionarios del Gobierno en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

El ministro de Salud puntualizó en "cuestiones de agenda impostergables" y ofreció remitir información por escrito; mientras que Karina indicó que tenía "compromisos previamente asumidos" que le impedían concurrir al recinto.

Pizarra financiera: El mercado reacciona (dólar en alza y riesgo país a 1.026)

Después de la incertidumbre generada por Donald Trump al condicionar el swap de USD 20.000 millones a un triunfo electoral de La Libertad Avanza y del intento del Gobierno nacional de llevar calma a los mercados, el dólar oficial se vende a $1.415 en las pantallas del Banco Nación. Sin embargo, también crecen las acciones argentinas hasta un 8%, pero los bonos operan mixtos en Wall Street.

En tanto, el Riesgo País -que días atrás tocó las 902 unidades, su nivel más bajo en un mes- vuelve a las cuatro cifras y se posiciona en 1.026 puntos básicos.

La ANMAT prohibió la venta de una reconocida golosina y un conjunto de productos keto

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta y comercialización de unas golosinas y una serie de productos de la reconocida marca keto. Según las disposiciones 7558/2025 y 7566/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se determinó que estos productos no cuentan con la identificación adecuada que permita verificar su origen y no cumplían con la normativa alimentaria vigente. De esta manera, se los puede considerar riesgosos para la salud.

Esta acción busca salvaguardar la salud pública, garantizando que los consumidores no se expongan a productos ilegales. "Por estar falsamente rotulado al exhibir en sus rótulos registros sanitarios existentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal", estos productos no se podrán elaborar, fraccionar ni comercializar en ninguna de sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

La Anmat estableció la prohibición de la golosina rotulada como “Copito de Nieve, Heladitos Secos”. Se trata de un producto que se comercializaba en Córdoba y otras provincias.

Fue la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia de Córdoba la que, a través de un programa de vigilancia provincial, realizó una serie de muestras que determinaron que el producto no cumplía con la normativa alimentaria vigente y carecía de identificación necesaria. En este sentido, el INAL prohibió su producción y venta en todo el territorio nacional.

Asimismo, la Anmat a través de la disposición 7558/2025, prohibió un conjunto de productos keto de la marca «Mami Keto«.

En específico de los productos:

  • Yogur griego natural” en presentaciones de 170, 380 y 720 gramos.
  • “Pepas keto” de 140 gramos.
  • “Budín keto” de 400 gramos.
  • “Alfajor keto” de 100 gramos.
  • “Cookies keto” de 125 gramos.
  • “Crackers keto” de 110 gramos.

Las investigaciones comenzaron a través de una denuncia de un particular al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), quien había comprado el producto “Pan premium keto y vegano hecho con harina de almendras con mix de semillas”. A través de este aviso, los inspectores detectaron la falta de datos de origen y de registros sanitarios.

Fortalecer a "Provincias Unidas": Con Pablo Javkin y Daniel Passerini, más de 500 intendentes lanzaron "Ciudades Unidas"

Con el intendente rosarino Pablo Javkin como anfitrión y la presencia de Daniel Passerini (Córdoba), Leonardo Viotti (Rafaela), Raúl Cardinali (Cosquín), Natalia Sánchez (El Trébol), Sebastián Heredia (Fuentes), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), entre otros referentes de diferentes localidades provinciales, se lanzó desde Rosario un nuevo espacio conformado por más de 500 intendentes y jefes comunales del interior del país, denominado Ciudades Unidas, para apoyar a Provincias Unidas y fortalecer la representación del interior productivo en el escenario político nacional.

Durante el acto, Javkin señaló que la iniciativa busca “poner la voz de los gobiernos locales del interior” en la agenda nacional y respaldar un proyecto político que impulse la mirada del interior productivo. Passerini, por su parte, denunció la falta de federalismo que afecta a ciudades y provincias, cuestionando el modelo actual de subsidios, transferencias y retenciones que, dijo, perjudica a quienes producen.

En el acto realizado este miércoles en Rosario se firmó una carta de intención donde los mandatarios locales manifestaron su respaldo explícito a Provincias Unidas y reafirmaron su compromiso con una Argentina con desarrollo federal, justicia tributaria y respeto por la producción local. El documento sostiene que “el futuro de la Argentina se produce desde las ciudades” y convoca a la unidad de los municipios en la contienda electoral de octubre.

El lanzamiento de Ciudades Unidas en Rosario marca un nuevo capítulo en el posicionamiento del interior como actor político relevante y busca articular desde los territorios una voz común para enfrentar los desafíos nacionales con mirada regional.

Otro accidente con un experimento de química: Alumnos heridos

Ocurrió en el Colegio Guadalupe ubicado en Palermo en una feria de ciencias, clase de químicas mientras experimentaban con alcohol etílico.

Hay 5 chicos heridos con quemaduras y fueron derivados al Hospital Fernández.

Susto en un vuelo de Aerolíneas Argentinas por falla en el motor

Aviación Online:

El vuelo AR1526 de Aerolíneas Argentinas, que cubría la ruta entre el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y la ciudad de Córdoba (COR), debió declararse en emergencia y desviarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) en la mañana de hoy.

La aeronave, un Boeing 737-800 con matrícula LV-FSK, había despegado a las 9:39 AM hora local. Aproximadamente 30 minutos después de la partida, la tripulación de cabina detectó una falla en el motor número 1, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

El avión aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Ezeiza a las 10:20 AM. La compañía confirmó que los 161 pasajeros y la tripulación se encuentran en perfecto estado y no se reportaron heridos.

Aerolíneas Argentinas ha informado que los pasajeros serán reubicados en un nuevo vuelo, que operará bajo el mismo número (AR1526), para poder completar su viaje a Córdoba.

Provincias Unidas cierra su campaña con presencia de Martín Lousteau

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será uno de los protagonistas principales del cierre de campaña nacional de Provincias Unidas, el espacio político que integran los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), junto al exgobernador cordobés y candidato a diputado, Juan Schiaretti.

El acto se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Obras Sanitarias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunirá a los principales dirigentes y candidatos del frente federal que busca consolidarse como una alternativa nacional de gestión, desarrollo y equilibrio.

Durante la jornada, los gobernadores compartirán escenario con los postulantes de las listas de Provincias Unidas por Buenos Aires, encabezada por Florencio Randazzo, y de Ciudadanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires, que lideran Graciela Ocaña y Martín Lousteau.

El encuentro en Obras marcará el cierre de una campaña que recorrió gran parte del país, con actos en Córdoba, Jujuy, Puerto Madryn y Santa Fe, donde los mandatarios expresaron su compromiso con un modelo de país basado en la producción, la educación, el trabajo y el federalismo.

El acto será transmitido en vivo por streaming y por satélite para señales de televisión, en una cobertura federal que permitirá seguir el evento desde todo el país.

Misterio por la banda de motoqueros "Hell's Angels" en La Plata

La Plata revolucionada por la banda de motoqueros. La organización alquiló casi todo un hotel y generaron misterio.

La agrupación se encuentra en el país para llevar adelante un evento anual internacional que en un principio iba a realizarse en Ensenada. Se esperan alrededor de 2.000 integrantes.

La cofradía de motoqueros nació en la costa oeste de EE.UU.

La visita se debe al World Run 2025, el encuentro anual del Hell’s Angels Motorcycle Club (HAMC), el cual este año tiene sede en la Argentina, pero del que todavía no se difundió la locación exacta.

Los Hell's Angels son considerados por distintos organismos internacionales como una organización con antecedentes delictivos y se los vincula con hechos violentos. Es por eso que el monitoreo en el país incluye colaboración con Interpol y registros de alojamiento en toda la región.

Sin Javier Milei, arranca el Coloquio de IDEA

En un clima de elevada incertidumbre electoral y bursátil, y sin la presencia del Presidente, los empresarios se reúnen desde este miércoles en el 61° Coloquio de IDEA, con foco en el debate sobre "la competitividad", la agenda de reformas y su potencial impacto en el mundo de los negocios. En la previa al inicio del evento, el titular de la entidad manifestó que el mercado "sobrerreaccionó" recientemente y elogió la reunión entre Javier Milei y Donald Trump.

La cita para reflexionar sobre el mundo de los negocios -que se extiende del 15 al 17 de octubre- se ve marcada por un alto nivel de tensión generalizada de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, y las dudas sobre qué es lo que pasará "el día después".

El tradicional encuentro se titula este año "Juega Argentina" y reunirá a más de 1.000 del "referentes del ámbito nacional e internacional, público y privado", entre funcionarios y especialistas, en el hotel Sheraton de Mar del Plata, su espacio de desarrollo habitual.

"Como toda reunión con un país como Estados Unidos, la del presidente con Trump es positiva. Muestra un apoyo que ha sido relevante en términos de disminuir la volatilidad de la economía, que estaba muy sobrerreaccionada en el corto plazo", remarcó Santiago Mignone en declaraciones radiales.

A diferencia de otras ediciones, esta vez el Jefe de Estado no asistirá al coloquio. Según argumentaron los organizadores, "debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión". En su lugar hablará el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles a las 18:50 para brindar "La visión del Poder Ejecutivo Nacional", tal como consigna la agenda.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, hablará ante el auditorio de manera virtual, ya que se encuentra en Estados Unidos por las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se estima que el mensaje del titular del Palacio de Hacienda será el jueves a las 11:15.

Internacionales: Putin con el líder de Siria, Israel dice que un cadáver no es de los rehenes y Gaza continúa siendo atacada en medio del alto al fuego

  • El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el presidente sirio de facto, Ahmed al Sharaa, un ex combatiente de Al Qaeda que está siendo legitimado por la ONU y Bruselas. Este encuentro evidencia la restauración del bilateralismo luego de diferencias por el respaldo de Putin al depuesto Bashar al Assad, el expresidente sirio actualmente asilado en Moscú.
  • El gobierno de Israel confirma este miércoles que el octavo cuerpo entregado por Hamás no corresponde a un rehén. Las FDI aseveraron que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás, y el octavo del total de 28 pactados en el acuerdo de alto al fuego que puso fin a la guerra en Gaza, "no coincide con ninguno de los rehenes".
  • En medio del frágil alto al fuego celebrado por Trump, el ejército israelí continúa con ataques esporádicos en Gaza contra los palestinos, aludiendo supuestas violaciones a la “línea amarilla” o por sospechas. El Ministerio de Salud informa de más muertos durante este miércoles. Ayer, seis gazatíes murieron en Gaza tras que las FDI / Israel abrieran fuego por una supuesta infracción a la "línea amarilla".
  • Israel informó a las Naciones Unidas que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda —la mitad del número acordado— a la Franja de Gaza a partir del miércoles 15 de octubre y que no permitirá la entrada de combustible ni gas, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria, según una nota vista por Reuters y confirmada por la ONU.
Maximiliano Pullaro: "Me preocupó lo que dijo Trump"

El gobernador de Santa Fe se mostró preocupado antes las declaraciones de Donald Trump. "Esperemos que no tengamos que ir cada 4 meses al FMI o a EE.UU. para que nos salve", indicó.

Sobre esa línea, agregó: "Mi preocupación como santafesino es cómo invertimos mientras sostenemos equilibrio fiscal".

"Cualquier país que pretenda crecer, lo hace a través de venderle más al mundo", señaló.

Javier Milei logró mejorar la charla en redes tras la cumbre con Donald Trump

Análisis aportado por Fabián Doman a partir de la encuesta de Monitor Digital:

La conversación en redes sobre Javier Milei en las horas posteriores a su reunión con su par de los Estados Unidos en la Casa Blanca refleja una percepción crítica de la visita.

El predominio del eje “Trump–Casa Blanca–EE.UU.” indica que el hecho fue interpretado en el mundo digital como una escena de subordinación simbólica, más que como un logro diplomático del presidente argentino.

Los términos “elección”, “pierde” y “octubre” vinculan el viaje directamente con el clima electoral argentino, sugiriendo que el público percibe la reunión como parte de la campaña, no como una acción de Estado.

Los núcleos de discurso opositor usaron expresiones de burla (“Trump 2025 – Milei vice”, “show mediático”) mientras los sectores libertarios intentaron instalar la idea de “reconocimiento internacional” y “apoyo al plan económico”.

Sin embargo, la magnitud de menciones negativas muestra que la interpretación predominante fue desfavorable.

En el plano simbólico, Milei aparece como actor secundario en su propia escena: “Trump” es el signo central, y “Argentina” aparece subordinada.

El imaginario digital reconfigura así la reunión como una foto de poder asimétrico, donde la legitimidad externa se busca como compensación a la debilidad interna.

El 74% de negatividad de la charla en redes sobre Milei no sólo expresa enojo, sino también desconfianza hacia el relato de éxito que intentó construir el gobierno tras el encuentro con Donald Trump en Washington.

Jorge Taiana consideró "penoso" el encuentro entre Trump y Milei: "No trajo ni un anuncio"

Las declaraciones de Donald Trump generaron fuerte reacción de Fuerza Patria.

El primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, aseguró que Javier Milei solo pudo mostrar "sumisión y genuflexión" en su reunión de ayer, pero "no se trajo ni una firma, ni un anuncio" sobre acuerdos bilaterales, y opinó que eso fue "penoso".

"Por lo menos lo que tenías que haber anunciado ayer, así se esperaba, era que se va a negociar un swap", remarcó en diálogo con Splendid AM 990.

Doble femicidio en Córdoba: Asesinato y plan macabro

Pablo Laurta, el hombre detenido y acusado de doble femicidio, secuestro de su hijo y asesinato de un remisero, será indagado este miércoles en Concordia. Justo antes de iniciarse el traslado desde Gualeguaychú para ser presentado ante la Justicia, habló por primera vez en público y dijo que "todo fue por justicia".

El principal señalado por los crímenes de su expareja Luna Giardina, de 24 años, y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), en Córdoba, rompió el silencio en el momento en que comenzaba su viaje a la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, donde será recibido por la fiscal.

Antes del doble femicidio, Laurta contactó a un abogado para denunciar a su ex.

El doble femicida lo llamó entre mayo y junio. El asesino le envió varios correos electrónicos. Le mencionó supuestos abusos y dijo temer por su hijo.

José Manuel Fiz Chapero, abogado que rechazó defender a Laurta, precisó en diálogo con LN+ que Laurta "hizo una falsa denuncia".

China descubre el talón de Aquiles de Trump: Wall Street

Lingling Wei y Gavin Bade en The Wall Street Journal:

"En su enfrentamiento comercial con Washington, Beijing cree haber encontrado el talón de Aquiles de Estados Unidos: la fijación del presidente Trump con el mercado de valores.

El líder chino, Xi Jinping , apuesta a que la economía estadounidense no podrá absorber un conflicto comercial prolongado con la segunda economía más grande del mundo, según personas cercanas a la toma de decisiones de Pekín. China mantiene una postura firme debido a su convicción, según las fuentes, de que una escalada de la guerra comercial hundirá los mercados, como ocurrió en abril después de que Trump anunciara sus aranceles del Día de la Liberación, lo que provocó que Pekín contraatacara.

China espera que la perspectiva de otro colapso del mercado finalmente obligue a Trump a negociar en una cumbre prevista con Xi a finales de este mes, dijeron las personas.

Beijing continuó con su estrategia agresiva esta semana, intensificando la guerra comercial el lunes al sancionar a las filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean . La medida sacudió los mercados estadounidenses el martes, provocando una fuerte ola de ventas temprana al desvanecerse las esperanzas de una distensión, antes de que los principales índices se recuperaran parcialmente y se estabilizaran por la tarde.

La semana pasada, Beijing impuso restricciones a la exportación de tierras raras , vitales para la electrónica de consumo y la industria tecnológica. Trump amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% a China a partir del 01/11.

En los últimos días, ambas partes han oscilado entre la mano dura y la desescalada, pero la retórica se endureció el martes. El Ministerio de Comercio chino acusó a Estados Unidos de aplicar un doble rasero en relación con las amenazas arancelarias y prometió que China luchará hasta el final en la disputa comercial. (…)".

Brasil e India aumentan vínculos comerciales para contrarrestar a Trump

Bloomberg:

  • Funcionarios gubernamentales y ejecutivos empresariales de Brasil e India se están reuniendo para forjar nuevas relaciones y triplicar su asociación comercial de US$ 12.000 millones en respuesta a las guerras comerciales del presidente Donald Trump.
  • Es probable que la delegación brasileña discuta posibles asociaciones con líderes empresariales indios en áreas que incluyen agronegocios, biocombustibles y defensa, y está interesada en aprovechar los mercados del café y el etanol.
  • Brasil y la India están profundizando sus vínculos mientras intentan soportar los embates estadounidenses y encontrar nuevos mercados para eludir los aranceles, mientras ambos países buscan diversificar sus socios comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos.
Ya que estamos con el FMI, una precaución

Fragmento de un nuevo informe del FMI con advertencias sobre endeudamiento:

"(...) La deuda pública de los mercados emergentes ha crecido significativamente en la mayoría de los países, pero su estructura ha divergido cada vez más. Los mercados emergentes con fundamentos económicos más sólidos han podido financiar la deuda, principalmente de inversores residentes nacionales en moneda local.

El cambio hacia los mercados de bonos de gobiernos locales se asocia empíricamente con una mayor resiliencia a las perturbaciones globales: un aumento en la participación de los inversores residentes se asocia con una disminución en la sensibilidad de los bonos de los mercados emergentes a las perturbaciones del VIX, el índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange.

No obstante, el aumento de la financiación en moneda local puede generar otras fragilidades, como un nexo más fuerte entre los bancos y la deuda soberana. Por otro lado, para las economías emergentes más débiles, la carga del servicio de la deuda está aumentando, con tasas de interés reales a largo plazo superiores a las tasas de crecimiento a largo plazo. Esto podría exponer a los mercados emergentes a riesgos de financiación, ya que la consolidación fiscal sería un desafío para ellos.

El sector empresarial se ha mostrado resiliente hasta la fecha, si bien los aranceles podrían presionar los márgenes de beneficio corporativos en algunos sectores, afectar negativamente la capacidad de pago de la deuda y hacer que las valoraciones de las acciones y bonos corporativos, que se encuentran en niveles de tensión, sean vulnerables a correcciones.

En un escenario en el que se implementen aranceles adicionales gradualmente y, al mismo tiempo, las empresas se enfrenten a mayores costes de refinanciación, la proporción de deuda corporativa con una tasa de cobertura de intereses inferior a 1 alcanzaría el 55 % en algunos países.

Un grupo de empresas con un perfil débil parece estar ya en dificultades en el entorno actual. A pesar de la ola de reestructuraciones, la liquidez sigue siendo limitada entre los prestatarios más vulnerables en los mercados de préstamos apalancados y crédito privado. Esto ha contribuido a un aumento de las rebajas en la calificación crediticia de los prestatarios.

Las criptomonedas estables están creciendo rápidamente y desempeñando un papel más importante en la intermediación financiera, lideradas por las monedas estables vinculadas al dólar estadounidense. El crecimiento continuo de las criptomonedas estables podría tener tres implicaciones principales para la estabilidad financiera:

  • las economías más débiles podrían enfrentar la sustitución de monedas y una menor eficacia de las herramientas políticas;
  • la estructura del mercado de bonos podría cambiar, con posibles implicaciones para la desintermediación crediticia; y
  • la escasez de monedas estables por parte de los inversores podría generar la venta forzada de activos de reserva. Los posibles efectos sistémicos estarían condicionados al crecimiento continuo de las monedas estables. (...)".
Con estos datos ¿cómo no subirá el oro a US$ 5.000 o más allá?

El 15 de octubre, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe de seguimiento fiscal que indica que la proporción de la deuda pública mundial con respecto al PIB alcanzará un nuevo máximo desde 1948, y predijo que la deuda pública mundial superará el 100% del PIB para 2029.

El FMI instó a los países a establecer colchones fiscales para hacer frente a las crisis.

De todos modos, apertura de bonos en verde

El scolaso está rebosante de energía: los bonos habían bajado mucho así que hay rebote. No tiene vínculo alguno con la economía real, frenada por las tasas de interés enormes. Es un dia verde en todos los mercados.

Quizás es la hora de dejar de atender tanto 'el Mercado' y comenzar a trabajar en escenarios de crecimiento que es lo que genera trabajo, que es lo que consigue sufragios.

Pero el dato relevante no es el mercado spot sino el de futuros:

Y hay que atender otras cuestiones.

Juan Pablo Marino con datos de Grupo SBSOK:

El IPC subió 2,1% mensual, acelerando +0,2 pp vs. agosto y marcando el registro más alto desde abril.

Se ubicó en línea con la mediana del REM del BCRA y corta una racha de 4 meses debajo del 2%

En términos interanuales: 31,8% a/a, 17mo. mes consecutivo de desaceleración

Acumuló 22,0% en 9 meses.

Desglose:

  • Núcleo: 1,9% m/m (34,3% a/a)
  • Regulados: 2,6% m/m (35,3% a/a)
  • Estacionales: 2,2% m/m (venían de deflación en agosto)
  • Vivienda: 3,1% m/m | Transporte: 3,0% m/m | Comunicación: 2,2% m/m

Los Servicios subieron 2,3% m/m (desaceleran 0,2 pp), pero los Bienes aceleraron por 2° mes a 2,0% m/m, mostrando pass-through acotado del dólar

Alimentos: +0,5 pp a 1,9% m/m (27,3% a/a) — promedio trimestral móvil: 1,7%

La inflación general volvió a superar el 2% mensual, reflejando un leve traslado de la suba del tipo de cambio de los últimos meses. La inflación general volvió a superar el 2% mensual, reflejando un leve traslado de la suba del tipo de cambio de los últimos meses.

2do. fracaso del lobby diplomático de Santiago Caputo

Era una obviedad: Barry Bennet trabaja para Donald Trump, no para Santiago Caputo o Leonardo Scatturice. ¿Cuál fue su informe luego de hablar con muchos referentes políticos y empresariales argentinos, de evaluar encuestas de estado de la opinión pública, y de tomarle examen a varios integrantes de la representación diplomática de USA en Baires?

No fue alentador, por lo que le sucedió a Javier Milei en la Casa Blanca.

Fue el 2do. fracaso diplomático del lobby de Santiago Caputo en USA. Es cierto que el canciller Gerardo Werthein nunca organizó algo mejor.

Pero el CPAC de Barry Bennett, que aportó Leonardo Scatturice ya había sufrido un naufragio cuando Milei intentó ver a Trump en Mar-a-Lago. Ahora resultó peor porque Milei tenía / tiene necesidades puntuales que no sufría aquella vez.

Además, esta vez tuvo a Trump delante y el estadounidense no le concedió relevancia al argentino, que demostró tener dificultades para interactuar en la Casa Blanca.

santiago bennett
Santiago Caputo y Barry Bennett: No es triste la verdad... lo que no tiene es remedio.

Santiago Caputo y Barry Bennett: No es triste la verdad... lo que no tiene es remedio.

El Banco Central de la República Argentina es el único que pensó en vender su oro

5 conceptos del Financial Times:

##"El oro ha subido más del 50 % este año, alcanzando un récord de US$ 4.000 por onza troy, lo que lo encamina a su mejor año desde 1979. Las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China esta semana han impulsado aún más el repunte."

##"“Ahora todo el mundo se pregunta: '¿Cuándo llegará la caída?'”, dice Greg Frith, quien gestiona el comercio de lingotes físicos para Gunvor, la empresa suiza de materias primas. “Pero cada vez que el precio baja, se producen oleadas de compras institucionales”.

##"El gran motor que ha impulsado el repunte desde 2022 han sido las compras récord por parte de los bancos centrales, principalmente en los países en desarrollo, que quieren diversificar sus activos de reserva más allá del dólar estadounidense. Además, una reciente ola de compras institucionales y minoristas ha sorprendido al mercado: se invirtieron un récord de US$ 26 000 millones en fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro durante el 3er. trimestre. (...) Ante el aumento de los flujos, Société Générale ha declarado que alcanzar los US$ 5.000 por onza troy es «cada vez más inevitable»."

##"Incluso los inversores más veteranos se han visto sorprendidos por la popularidad del oro. «Parece demasiado bueno para ser verdad», afirma Trevor Greetham, director de multiactivos de Royal London Asset Management. Pero el gestor de fondos, que ha mantenido una posición en oro durante casi una década, añadió más la semana pasada. «La gente ve el oro como una cobertura geopolítica, una cobertura fiscal y una cobertura contra Trump», afirma Greetham. “El mayor riesgo para el oro es que el sentido común se imponga en Estados Unidos”, añade, medio en broma."

##"Algunos llaman a esta ola de compra de oro “operación de devaluación”, donde los inversores lo compran como cobertura a largo plazo para evitar que las principales economías permitan que la inflación se dispare más y en el proceso erosionen el valor de los bonos gubernamentales. En primer plano se encuentra USA, donde Trump está ejerciendo un alto grado de presión sobre el banco central para que reduzca las tasas de interés explícitamente para ayudar a reducir los costos del servicio de la deuda del país. (...) Si los niveles de deuda proyectados de USA disminuyeran, esto podría frenar el avance del oro, argumenta Tait, del Consejo Mundial Global."

Se ha dicho en los últimos meses que nadie sabe exactamente si el oro alemán está bien contado o si entre sus muchos lingotes puede haber oro falso. Para disipar sospechas, los banqueros de Fráncfort han ordenado traer a casa 674 toneladas de metal antes
"In God We Trust" (porque no conocen el oro)

Ámbito Financiero:

"(...) "Dicho en términos coloquiales, pocos querrían ‘ponerse de frente‘ con el Tesoro del país dueño de la máquina de imprimir dólares. No obstante, es difícil imaginar que la asistencia de Washington tenga como objetivo principal atrasar el tipo de cambio. Conviene recordar que el Fondo Monetario Internacional solicitó al país la compra de reservas, lo que sugiere que el nivel actual del tipo de cambio podría ser transitorio", detalló el analista y asesor financiero Mariano Monferini.

"En ese sentido, no sería extraño que en los meses posteriores a los comicios veamos algún ajuste del tipo de cambio oficial. Para los inversores, dolarizarse a precios de hoy ($1.400, aproximadamente) podría resultar una estrategia razonable si se busca cobertura", añadió.

Por su parte, Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, indicó que el ministro de Economía Luis Caputo descartó una dolarización, ratificó la continuidad del esquema de bandas y destacó que EEUU seguirá comprando pesos, bonos y futuros, apoyando liquidez y crédito empresarial.

Por lo tanto, "para perfiles conservadores, puede ser recomendable refugiarse en divisa extranjera y activos de menor riesgo, como corporativos". (...)".

Y dale con el 'carry trade', que te parió...

Guillermo Laborda en El Cronista Comercial:

"(...) ¿Cómo puede seguir este proceso? Hoy pueden producirse señales de alivio. Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, saldrá a licitar deuda en la que seguramente no habrá una renovación total de vencimientos. Al revés: debería ser muy bajo el porcentaje de "roll over" habida cuenta de los niveles de tasas que se están observando. Los rendimientos de los papeles en circulación del Tesoro ya van desde el 58% anual hasta el 80% anual. Muy elevados.

La otra paradoja entonces del mercado argentino sería que una baja renovación en la deuda del Tesoro sería una buena noticia para el mercado por el descenso que traería en las tasas de interés. El Tesoro una vez más estaría haciendo política monetaria inyectando o absorbiendo pesos del mercado.

Las super tasas en la economía argentina ya llevan acumuladas más de 3 meses. Todo comenzó con el traspaso de las Lefi y su conversión a títulos del Tesoro. Las volatilidades de las tasas de interés se elevaron hasta el máximo planteado ayer al 130% para las cauciones. (...)

El carry trade apunta a ser la alternativa del mes, con niveles de rendimientos del 5% mensual con un dólar que parece contenido por el efecto Bessent. Pero claro que en el medio están las elecciones del 26 de octubre. Hoy pareciera que la mayoría de los inversores que temía por el resultado electoral ya está dolarizado. No debería haber demasiada presión adicional más con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos. Quizás nuevos anuncios de Bessent descompriman la tensión cambiaria. Recuérdese el "whatever it takes" del secretario del Tesoro norteamericano al referirse a las medidas para auxiliar a la Argentina. (...)".

