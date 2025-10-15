Crisis: Celulosa entra en concurso y cambia de dueño

En total, la pérdida final fue de $74.628 millones, consolidando un patrimonio neto negativo de $107.000 millones.

La caída de Tapebicuá y el ingreso de Nofal

Hasta agosto, el control accionario pertenecía al grupo español Tapebicuá Investment Company S.L., con sede en Madrid y controlada a su vez por Tapebicuá Cayman Ltd.. Sin embargo, la imposibilidad de inyectar fondos para sostener la producción derivó en un cambio de control accionario histórico:

El 19 de septiembre de 2025, el empresario Esteban Nofal adquirió directa e indirectamente el 45,5% del capital, convirtiéndose en el nuevo controlador. El 19 de septiembre de 2025, el empresario Esteban Nofal adquirió directa e indirectamente el 45,5% del capital, convirtiéndose en el nuevo controlador.

El traspaso marca un punto de inflexión en la historia de la firma fundada en 1929, que emplea a 1.375 trabajadores y es considerada un actor clave del complejo industrial del norte santafesino.

Plan de salvataje: crédito por US$ 18 millones

Según la documentación remitida a la CNV, Nofal comprometió una línea de crédito por hasta US$ 18 millones, con una tasa del 10% anual y un plazo de 24 meses.

El préstamo fue autorizado por el juez del concurso y se estructurará mediante un fideicomiso que recibirá las cuentas por cobrar de la empresa como garantía.

Los primeros desembolsos ya se realizaron y se destinaron al pago de salarios correspondientes a septiembre y a proveedores críticos, con el objetivo de reactivar la planta de Capitán Bermúdez, actualmente detenida.

El nuevo accionista anticipó que los fondos restantes se utilizarán para recomponer el capital de trabajo y restablecer la operación de todas las plantas industriales, con la meta de volver a abastecer a los clientes del mercado local y exportar el excedente.

Contexto y desafíos

El desplome de la demanda durante 2024 y 2025 dejó a la firma sin capacidad de reacción. La retracción en las ventas de papel y derivados, sumada al encarecimiento del crédito y la inflación, precipitó la crisis.

Las filiales Fanapel y Forestadora Tapebicuá también mostraron retrocesos severos: sus facturaciones cayeron 26% y 63% interanual respectivamente, según el detalle del informe.

La empresa señaló que “la falta de capital de trabajo hizo que se interrumpan las actividades productivas”, situación que forzó la presentación en concurso.

El Directorio, encabezado por Francisco Roberto Santandreu, confía en que la inyección de fondos de Nofal permitirá “recuperar la producción plena y sostener el empleo”.

Mirada a futuro

Desde la compañía sostienen que el compromiso del nuevo controlante es reactivar la producción, preservar las fuentes laborales y reposicionar a Celulosa Argentina como actor competitivo.

El Directorio señaló que, una vez normalizada la operación, se buscará reconquistar los mercados externos y reinsertar a la empresa en la cadena exportadora, en un contexto que, según el comunicado, “se vislumbra más favorable para la industria que el de los últimos meses”.

La reestructuración llega tras años de pérdidas acumuladas y tensiones financieras.

El desafío de Nofal será revivir una compañía emblemática, en un entorno macroeconómico aún inestable, pero con potencial de recuperación si logra estabilizar su flujo de caja y recuperar credibilidad ante proveedores, bancos y trabajadores.

Carta CNV Art 63 2025-08 con carta a la bolsa.

