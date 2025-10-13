Morgan Stanley 'no la ve': Cree que el tipo de cambio tendría que aumentar

Con este escenario, Morgan Stanley prevé un crecimiento de 2,5% en 2026 y de 2% en los años siguientes.

El banco plantea un segundo escenario intermedio, en el que La Libertad Avanza acumularía entre 30% y 35% de los votos, perdiendo por poco las legislativas. Asi, Morgan Stanley prevé que el dólar debería ser más débil, para compensar la incertidumbre económica, quedando entre $1.800 y $2.000 por dólar. Esto alcanzaría para un ajustado superávit comercial, una caída de la inflación mas lenta y menor inversión directa extranjera.

El último escenario sería el más pesimista para el gobierno, en el que perdería por una mayor diferencia, obteniendo entre el 25% y 30% de los votos. En este caso el banco espera un tipo de cambio de más de $2.000 por dólar. Ya en este punto, Morgan Stanley ve un freno total en reformas legislativas, dejaría de bajar la inflación y las tasas de interés y la actividad económica se resentiría.

