En una coyuntura marcada por la incertidumbre cambiaria y la presión electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a reafirmar que el reciente apoyo financiero de Estados Unidos no compromete la soberanía argentina y que el esquema cambiario vigente se mantendrá. Asimismo, adelantó que el Tesoro estadounidense está dispuesto a seguir comprando pesos.
Caputo afirmó que seguirá la flotación entre bandas y Scott Bessent podría comprar más pesos
El ministro de economía, Luis Caputo, dijo que el Tesoro de Estados Unidos podría seguir comprando pesos y que continuará la flotación entre bandas.
En una entrevista con Luis Majul, en La Nación +, Caputo descartó que el rescate de Estados Unidos implique “pérdida de soberanía” y enfatizó que se trata de “inversiones en la economía real”, negando que Washington exija contrapartidas perjudiciales para el país.
Se seguirá con el mismo régimen cambiario
A pesar de repetir en numerosas ocasiones que el sistema cambiario se modificará después de las elecciones del 26 de octubre, hoy el ministro dijo algo que ya se veía venir desde el anuncio de Scott Bessent.
En esa línea, reafirmó que el Gobierno no abandonará la flotación entre bandas tras las elecciones.
El gobierno dde Estados Unidos compró pesos y no se esperaría que, a cambio, el peso se deprecie. Es más, Scott Bessent mencionó que compraron barato para vender caro, en clara referencia de que harán todo lo posible para que el peso se aprecie y así conseguir un rédito cambiario. Tal como describió Paul Krugman, esto también beneficiaría a inversores amigos del Secretario del Tesoro estadounidense, que ya tienen millones de dólares en bonos y activos argentinos.
Caputo admitió que ese respaldo se estructura sobre varias patas: no solo una línea de swap por US$20.000 millones, sino también compras de bonos y participación en el mercado de dólares financieros. Según el equipo económico, esa compra de pesos es vista por los inversores estadounidenses como una apuesta sobre un mercado infravalorado.
El Tesoro estadounidense puede comprar pesos, el Tesoro argentino no tiene con qué hacerse de dólares
No obstante, el ministro aclaró que la capacidad de compra de divisas del Tesoro argentino tiene límites: afirmó que al “precio actual” el Tesoro (el argentino) “ya no compra más dólares”, si bien no descartó futuras intervenciones si la cotización lo justificara.
La intervención del Banco Central, en tanto, seguirá circunscripta a los extremos de la banda cambiaria para contener volatilidad.
Caputo aseguró que se han trazado escenarios alternativos para afrontar los vencimientos de deuda, aunque evitó dar detalles concretos por el momento. Y aclaró que el país no cancelará el swap con China, cuestión que había afirmado Scott Bessent en Fox News.
Aunque el apoyo de Estados Unidos genera alivio para los mercados —y permite sustentar el peso en el corto plazo— persisten cuestionamientos sobre condicionamientos ocultos o futuro ajuste estructural.
Dolarización
El ministro incluso habló de una posible dolarización, tema que se discutió en las últimas semanas. Caputo afirmó que no habría un cambio de divisa en este momento porque no hay verdes suficientes para hacerlo.
¿Para qué fue Luis Caputo a una entrevista?
Aunque el ministro se mostró sólido en sus respuestas, existen dudas con respecto a los intereses de Estados Unidos en Argentina. El propio Luis Majul deslizó en el pase con el programa de José del Río que sintió que el ministro fue a la entrevista para llevar calma a los mercados, ya que en los últimos días se negaron a dar declaraciones y a último momento le dijeron que el ministro podía ir en vivo. Majul dijo:
Mañana, lunes 13/10, será el primer día hábil luego del anuncio de Scott Bessent sobre la intervención en el mercado cambiario argentino. Aún cuando será feriado en Estados Unidos, se verá la reacción del mercado local.
