Caputo afirmó que seguirá la flotación entre bandas y Scott Bessent podría comprar más pesos

Caputo admitió que ese respaldo se estructura sobre varias patas: no solo una línea de swap por US$20.000 millones, sino también compras de bonos y participación en el mercado de dólares financieros. Según el equipo económico, esa compra de pesos es vista por los inversores estadounidenses como una apuesta sobre un mercado infravalorado.

El Tesoro estadounidense puede comprar pesos, el Tesoro argentino no tiene con qué hacerse de dólares

No obstante, el ministro aclaró que la capacidad de compra de divisas del Tesoro argentino tiene límites: afirmó que al “precio actual” el Tesoro (el argentino) “ya no compra más dólares”, si bien no descartó futuras intervenciones si la cotización lo justificara.

La intervención del Banco Central, en tanto, seguirá circunscripta a los extremos de la banda cambiaria para contener volatilidad.

Caputo aseguró que se han trazado escenarios alternativos para afrontar los vencimientos de deuda, aunque evitó dar detalles concretos por el momento. Y aclaró que el país no cancelará el swap con China, cuestión que había afirmado Scott Bessent en Fox News.

Aunque el apoyo de Estados Unidos genera alivio para los mercados —y permite sustentar el peso en el corto plazo— persisten cuestionamientos sobre condicionamientos ocultos o futuro ajuste estructural.

Dolarización

El ministro incluso habló de una posible dolarización, tema que se discutió en las últimas semanas. Caputo afirmó que no habría un cambio de divisa en este momento porque no hay verdes suficientes para hacerlo.

¿Para qué fue Luis Caputo a una entrevista?

Aunque el ministro se mostró sólido en sus respuestas, existen dudas con respecto a los intereses de Estados Unidos en Argentina. El propio Luis Majul deslizó en el pase con el programa de José del Río que sintió que el ministro fue a la entrevista para llevar calma a los mercados, ya que en los últimos días se negaron a dar declaraciones y a último momento le dijeron que el ministro podía ir en vivo. Majul dijo:

Caputo estuvo acá para seguirle dando tranquilidad a los mercados. Caputo estuvo acá para seguirle dando tranquilidad a los mercados.

Mañana, lunes 13/10, será el primer día hábil luego del anuncio de Scott Bessent sobre la intervención en el mercado cambiario argentino. Aún cuando será feriado en Estados Unidos, se verá la reacción del mercado local.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura