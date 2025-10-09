Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura

El calendario no miente, octubre nos regala un fin de semana largo justo cuando arranca el mes, y aunque tu billetera todavía esté recuperándose de los gastos de septiembre, hay una noticia que va a hacer temblar los plásticos. En Villa Crespo, más precisamente en Loyola 748, un outlet promete convertirse en el centro de las compras deportivas durante el 10, 11 y 12 de octubre. Las marcas protagonistas son Converse y Lecoqsportif, y los precios suenan tan tentadores que resulta casi imposible resistirse.
La cita está confirmada: de 11:00 a 19:00 horas, durante esos tres días consecutivos, las puertas se abrirán para recibir a quienes busquen renovar su guardarropa sin arruinar la cuenta bancaria. Y aunque sabemos que la frase "Los gustos hay que dárselos en vida" puede sonar a justificación clásica antes de cualquier compra impulsiva, esta vez tiene fundamento concreto.
La información llegó a través de Ana García, más conocida en Instagram como "Ahorraconanabella", quien adelantó en un reel los detalles que tienen a todos expectantes. Las zapatillas arrancan desde $40.000, una cifra que en el contexto inflacionario actual suena directamente a regalo. Pero la cosa no termina ahí, la ropa deportiva comienza en $11.000, lo que transforma este evento en una oportunidad difícil de ignorar.
Ahora bien, para quienes tienen hijos, sobrinos o nietos, la propuesta también incluye opciones especialmente pensadas para ellos. Dado que, las remeras infantiles se conseguirán por $14.000, mientras que los buzos rondarán los $26.000. En la sección de adultos, buzos y camperas estarán disponibles por $39.000, completando así una oferta que abarca prácticamente todas las necesidades básicas del vestuario deportivo familiar.
Outlet abre sus puertas con 3 cuotas sin interés en todo
Sin embargo, acá viene el detalle que puede terminar de convencer hasta al más reticente, y es el sistema de financiación. Este outlet implementará 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas, sin excepciones ni restricciones de bancos específicos. Este beneficio multiplica exponencialmente el atractivo de la propuesta, porque permite distribuir el gasto y alivianar el golpe inmediato al bolsillo. Claro que también significa que esas tarjetas van a sufrir las consecuencias durante los próximos meses, pero a esta altura del año...
La ubicación tampoco es un dato menor, Villa Crespo siempre resulta accesible, bien conectado y perfecto para combinar la visita al outlet con otras actividades. Es decir, se puede aprovechar el feriado para ir con tiempo, recorrer tranquilo, probarte todo lo que necesites y, de paso, comer algo rico por la zona.
Por lo tanto, si tenías pendiente comprar calzado o ropa deportiva, si los chicos necesitan renovar urgente porque crecen a velocidad luz, o simplemente querés darte un gusto, este fin de semana largo puede ser tu momento. La combinación de marcas reconocidas, precios accesibles y financiación no aparece todos los días. Y cuando aparece, mejor no dejarla pasar.
