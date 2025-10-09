Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura

La ubicación tampoco es un dato menor, Villa Crespo siempre resulta accesible, bien conectado y perfecto para combinar la visita al outlet con otras actividades. Es decir, se puede aprovechar el feriado para ir con tiempo, recorrer tranquilo, probarte todo lo que necesites y, de paso, comer algo rico por la zona.

Embed - Ana Garcia on Instagram: "Outlet de converse y lecoqsportif! Oferta calzado y ropa deportiva! Feria este 10/11/12 de Octubre!!! SOLO 3 dias!!!! #outlet #zapatillas #converse #indumentaria #ropadeportiva #lecoqsportif #lecoq #dondecomprar #botitas #sandalias #calzado" View this post on Instagram A post shared by Ana Garcia (@ahorraconanabella) Publicación en Instagram de ahorraconanabella.

Por lo tanto, si tenías pendiente comprar calzado o ropa deportiva, si los chicos necesitan renovar urgente porque crecen a velocidad luz, o simplemente querés darte un gusto, este fin de semana largo puede ser tu momento. La combinación de marcas reconocidas, precios accesibles y financiación no aparece todos los días. Y cuando aparece, mejor no dejarla pasar.

