Beto Casella no compra con nadie pero su "mano derecha" parece que sí: Quién conduciría Bendita

No obstante, las redes siguieron ardiendo con todo tipo de reacciones. Hubo quien propuso: "Traigan a Mario (Pergolini) después de Beto y listo, tienen que cerrar el estadio diría (Alfio) Basile". La nostalgia se mezcla con la expectativa, y América TV parece estar armando un dream team de la televisión nocturna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1975993217612198054?t=96DBHtkdW918DQrqUDkn4A&s=03&partner=&hide_thread=false El pase de Beto Casella y todo su equipo (para AMÉRICA), es prácticamente un hecho.



La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en el 9 conduciendo el nuevo Bendita.



Beto debutaría en febrero, después de #LAM — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 8, 2025 Publicación en X de @AngeldebritoOk.

Lo concreto es que febrero está a la vuelta de la esquina, y con él llegaría una nueva era para Casella. Lo que queda por ver es si Edith efectivamente se queda, si el público la acompaña, y si "Bendita" puede sobrevivir sin su emblema. Una cosa es segura, y es que la guerra de las noches televisivas acaba de ponerse mucho más picante.

