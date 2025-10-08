Las versiones venían circulando hace rato, pero nadie se animaba a ponerle el pecho a la noticia. Hasta que llegó Ángel de Brito y tiró la bomba sin anestesia: Beto Casella abandonaría El Nueve y se mudaría con todo su equipo a América TV. Sí, leíste bien. El conductor reconocido por llevar a cabo "Bendita" un clásico de las noches argentinas levantaría campamento y se iría. Pero ojo, porque acá viene lo jugoso: no todos lo seguirían en esta nueva aventura.
¿TRAICIÓN EN PUERTA?
Beto Casella no compra con nadie pero su "mano derecha" parece que sí: Quién conduciría Bendita
Según Ángel de Brito, Beto Casella levanta campamento de El Nueve y la que sería su reemplazo genera furia en las redes sociales.
De Brito no se guardó nada y fue directo al hueso en su cuenta de X. "El pase de Beto Casella y todo su equipo (para AMÉRICA TV), es prácticamente un hecho", escribió sin filtro, y los comentarios estallaron. La publicación se convirtió en una oleada de opiniones, teorías conspirativas y memes al instante. Pero la verdadera puñalada llegó en la segunda línea: " La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en El Nueve conduciendo el nuevo 'Bendita'". Ahí fue cuando las redes sociales se prendieron fuego.
¿Edith quedándose en el canal mientras Beto se va? La movida generó una ola de indignación entre los seguidores del programa. "Nooo edith cómo les vas a soltar la mano", disparó una usuaria sin pelos en la lengua. Otro usuario fue más filoso todavía: "Es poético que la pelo en pausa se quede. Me divierte que él le dió todo, y ella se queda para competirle".
Para colmo, De Brito agregó un dato clave sobre los tiempos: "Beto debutaría en febrero, después de #LAM". O sea, todo está cocinado. Los plazos definidos, las negociaciones avanzadas, y América preparando la bienvenida. Mientras tanto, El Nueve se quedaría con los restos del naufragio y, aparentemente, con Edith al frente intentando sostener lo insostenible.
Posible salida de Beto Casella prende las redes al instante
Lo curioso es que Casella venía dejando pistas hace días. En una charla con "Puro Show" (El Trece), el conductor había sido sumamente franco: "Siempre en septiembre, más o menos, me empiezan a llamar de todos los canales. Al final me quedo acá. Pero este año los escucho con más atención". Al mismo tiempo que remató sin piedad: "No tengo ningún apego a las autoridades, nunca la tuve ni la quiero tener". Traducción: si me voy, me voy sin culpa.
No obstante, las redes siguieron ardiendo con todo tipo de reacciones. Hubo quien propuso: "Traigan a Mario (Pergolini) después de Beto y listo, tienen que cerrar el estadio diría (Alfio) Basile". La nostalgia se mezcla con la expectativa, y América TV parece estar armando un dream team de la televisión nocturna.
Lo concreto es que febrero está a la vuelta de la esquina, y con él llegaría una nueva era para Casella. Lo que queda por ver es si Edith efectivamente se queda, si el público la acompaña, y si "Bendita" puede sobrevivir sin su emblema. Una cosa es segura, y es que la guerra de las noches televisivas acaba de ponerse mucho más picante.
-----------------------
