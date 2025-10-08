urgente24
VIAJE AL PRIMER MUNDO

Urgente24 en USA: Ni dolarizando alcanzaremos a parecernos

Nafta y comidas a precios mucho más baratos en USA que en la Argentina. Ganan por lejos el galón y los Fast foods confirmó urgente24, in situ.

08 de octubre de 2025 - 20:54
En USA el consumo es más barato que en la Argentina

Por lo que pudo detectar, urgente24 en USA, a la fecha, el ingreso promedio de las familias de estadounidenses supera los US$ 60.000 anuales (unos US$ 5.000 por mes), muy por encima de lo que se cobra en la Argentina.

Ocurre que a la hora de cargar combustible en sus "carros", pagan menos de US$ 3 el galón (casi 4 litros) lo cual implica unos 70 centavos de dólar por litro contra US$ 1 que cuesta en Argentina ($1.400).

USA es el principal productor mundial de crudo (superó a Rusia y a Arabia Saudita) pero consume tanto combustible que se ve obligado a comprar más de 5 millones de barriles diarios (especialmente a Canadá y México).

Por su parte, Argentina, que ahora tiene una balanza superavitaria gracias a Vaca Muerta, obliga a los automovilistas a pagar precios más altos que los internacionales. El atraso cambiario, la fuerte carga tributaria y los desmanejos internos imponen pagar verdaderas fortunas por el llenado de los tanques.

En el caso de los fast food, las mismas cadenas que operan en Argentina tienen en USA combos más baratos. Ofrecen a sus comensales menúes de US$ 4 y US$ 5 en materia de hamburguesas, papas fritas o pollo.

Las porciones también son más generosas y, en cafetería y gaseosas, suelen ofrecer el refill o rellenado.

Por unos días más, Urgente24 seguirá mostrando que ocurre con los precios de la indumentaria, los rodados y la electrónica.

Actualmente, las compañías que vuelan desde Argentina a la Unión (Delta, American, United y Aerolíneas Argentinas, entre otras) parten cada noche con sus pasajes completos, repletos, Con los actuales valores de la moneda norteamericana en nuestros mercados, muchos compatriotas compran con antelación pasajes y estadías para el próximo verano,

