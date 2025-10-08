Urgente24 en USA: Ni dolarizando alcanzaremos a parecernos

Ocurre que a la hora de cargar combustible en sus "carros", pagan menos de US$ 3 el galón (casi 4 litros) lo cual implica unos 70 centavos de dólar por litro contra US$ 1 que cuesta en Argentina ($1.400).
USA es el principal productor mundial de crudo (superó a Rusia y a Arabia Saudita) pero consume tanto combustible que se ve obligado a comprar más de 5 millones de barriles diarios (especialmente a Canadá y México).
Por su parte, Argentina, que ahora tiene una balanza superavitaria gracias a Vaca Muerta, obliga a los automovilistas a pagar precios más altos que los internacionales. El atraso cambiario, la fuerte carga tributaria y los desmanejos internos imponen pagar verdaderas fortunas por el llenado de los tanques.
En el caso de los fast food, las mismas cadenas que operan en Argentina tienen en USA combos más baratos. Ofrecen a sus comensales menúes de US$ 4 y US$ 5 en materia de hamburguesas, papas fritas o pollo.
Las porciones también son más generosas y, en cafetería y gaseosas, suelen ofrecer el refill o rellenado.
Por unos días más, Urgente24 seguirá mostrando que ocurre con los precios de la indumentaria, los rodados y la electrónica.
Actualmente, las compañías que vuelan desde Argentina a la Unión (Delta, American, United y Aerolíneas Argentinas, entre otras) parten cada noche con sus pasajes completos, repletos, Con los actuales valores de la moneda norteamericana en nuestros mercados, muchos compatriotas compran con antelación pasajes y estadías para el próximo verano,
