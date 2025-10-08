Urgente24 en USA: Ni dolarizando alcanzaremos a parecernos

Las porciones también son más generosas y, en cafetería y gaseosas, suelen ofrecer el refill o rellenado.

Por unos días más, Urgente24 seguirá mostrando que ocurre con los precios de la indumentaria, los rodados y la electrónica.

Actualmente, las compañías que vuelan desde Argentina a la Unión (Delta, American, United y Aerolíneas Argentinas, entre otras) parten cada noche con sus pasajes completos, repletos, Con los actuales valores de la moneda norteamericana en nuestros mercados, muchos compatriotas compran con antelación pasajes y estadías para el próximo verano,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/U24noticias/status/1976072300987658328&partner=&hide_thread=false Nafta más barata en USA que en Argentina https://t.co/ZSYcRwItGL a través de @YouTube — Urgente24.com (@U24noticias) October 8, 2025

Más noticias en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco