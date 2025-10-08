Adrián Suar mostró los dientes y desmintió a Pampita tras confirmar su salida de El Trece

Adrián Suar opinó del cruce entre Verónica Lozano y Susana Giménez

En la entrega de premios Martín Fierro 2025 Verónica Lozano se quedó con las manos vacías tras perder en las ternas "Mejor Magazine" y "Mejor Labor en Conducción Femenina", apuntó duramente contra Susana Giménez y Adrián Suar opinó al respecto del inesperado cruce.

"La verdad que yo he vivido todas esas cosas, ya parezco un muchacho grande, pero sé que cuando estás ahí a veces te calentás", señaló.

Y recordó: "Yo me he calentado en algún momento porque no me lo habían dado, pero es así, emocional".

De todos modos, posteriormente consideró que "Vero es una persona que se lo merece" aunque luego señaló a Guido Kazcka y a Ángel de Brito como los mejores conductores de la televisión de la actualidad.

