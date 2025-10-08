Desde hace algunos días se hizo oficial que El Trece cambiará su programación a raíz de la baja audiencia y uno de las modificaciones implica el levantamiento de Los 8 escalones, ciclo que supo llevar adelante Guido Kazcka pero que no corrió con la misma suerte Pampita, y Adrián Suar fue determinante.
DONDE MANDA CAPITÁN, NO MANDA MARINERO
Adrián Suar mostró los dientes y desmintió a Pampita tras confirmar su salida de El Trece
Luego de que la modelo se mostrara molesta con las versiones que indicaban que se levantaba el ciclo Los 8 escalones, Adrián Suar fue determinante.
En diálogo con LAM, el reconocido productor no dejó dudas de que no seguirá al aire al asegurar: "Ahora se levanta, pero bueno, va a volver. En algún momento va a volver. Muchos programas se han levantado y después volvieron".
El movilero que le hizo la nota le aclaró que la modelo se había enojado por la versión que ya estaba circulando y señaló tajante: "No sé por qué inventan que no sigue". Sin embargo, a pesar de la aclaración, el entrevistado no dejó dudas de que no continuará.
"Son momentos de la tele y en algún momento Pampita va a volver a la pantalla", añadió como así también confirmó que volverá el programa de preguntas y respuestas que por el momento quedará afuera para darle su lugar a un nuevo ciclo que será conducido por María Belén Ludueña, que con la finalización de Mujeres Argentinas el espacio será reemplazado por Moria Casán.
Adrián Suar opinó del cruce entre Verónica Lozano y Susana Giménez
En la entrega de premios Martín Fierro 2025 Verónica Lozano se quedó con las manos vacías tras perder en las ternas "Mejor Magazine" y "Mejor Labor en Conducción Femenina", apuntó duramente contra Susana Giménez y Adrián Suar opinó al respecto del inesperado cruce.
"La verdad que yo he vivido todas esas cosas, ya parezco un muchacho grande, pero sé que cuando estás ahí a veces te calentás", señaló.
Y recordó: "Yo me he calentado en algún momento porque no me lo habían dado, pero es así, emocional".
De todos modos, posteriormente consideró que "Vero es una persona que se lo merece" aunque luego señaló a Guido Kazcka y a Ángel de Brito como los mejores conductores de la televisión de la actualidad.
