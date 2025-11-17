Tapia y Toviggino en alerta, LLA avanza sobre Independiente y desafía al PRO

Las pintadas, según constató RealPolitik, corresponden al grupo de ´Terremoto´, cuya gente estuvo en el reciente acto libertario que buscaba manifestar fuerza opositora ante el oficialismo en Independiente, en donde estuvo presente la barrabrava y a partir del cual Bebote Álvarez quedó detenido.

ApreViDe sancionó a 40 barras de Independiente y castigó fuerte a la U. de Chile El poder se frota las manos con el Rojo @Independiente/NA

"La señal política es clara: sectores vinculados a la barra están tratando de instalar un candidato propio para quedarse con el club", señaló Real Politik.

Grindetti está en el centro de un dilema: como dirigente político del PRO, principal socio electoral de Milei, y como presidente de Independiente. Desde el PRO advierten que aceptar a LLA implica ceder liderazgo y exponer al club a una presión institucional directa de la AFA, con consecuencias que podrían ir desde sanciones a interferencias en convenios o torneos.

