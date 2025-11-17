Las maniobras de La Libertad Avanza, con el objetivo de meter sus ideas y estructuras en el territorio futbolero, en plena ofensiva sobre las SAD, no solo buscan terrenos políticos. Con Néstor Grindetti en Independiente, y el fuerte rol proactivo de LLA en la Provincia de Buenos Aires, ya resonaron advertencias en los pasillos de la AFA.
¿CHICHO GARCÍA PRADA?
Tapia y Toviggino en alerta, LLA avanza sobre Independiente y desafía al PRO
Preocupan las pintadas en Avellaneda con un posible candidato a suceder a Néstor Grindetti en Independiente con vínculos en La Libertad Avanza.
Mientras Chiqui Tapia y Pablo Toviggino hacen y deshacen para digitar el fútbol argentino en todas las categorías y en función de intereses personales, el Gobierno nacional no abandona la idea de ingresar en el poder del deporte más popular del país.
Según indicó el sitio RealPolitik, LLA gestiona de manera discreta movimientos para rodear a Néstor Grindetti, presidente del Rojo y referente del PRO, con miras a articular su llegada al club como base para ampliar influencias en PBA.
Chicho García Parada, el enigmático nombre que merodea Independiente
Dentro del fuego amigo que existe entre el espacio de Javier Milei y el de Mauricio Macri, los avances por promover un candidato libertario en Independiente lógicamente no cayeron bien. Ese candidato es Chicho García Parada, un nombre de vínculo con Cristian Frattini, referente de LLA en Avellaneda.
En el municipio bonaerense aparecieron pintadas con el nombre del candidato, en una maniobra que consideran como un avance para ocupar la silla de Grindetti.
Las pintadas, según constató RealPolitik, corresponden al grupo de ´Terremoto´, cuya gente estuvo en el reciente acto libertario que buscaba manifestar fuerza opositora ante el oficialismo en Independiente, en donde estuvo presente la barrabrava y a partir del cual Bebote Álvarez quedó detenido.
"La señal política es clara: sectores vinculados a la barra están tratando de instalar un candidato propio para quedarse con el club", señaló Real Politik.
Grindetti está en el centro de un dilema: como dirigente político del PRO, principal socio electoral de Milei, y como presidente de Independiente. Desde el PRO advierten que aceptar a LLA implica ceder liderazgo y exponer al club a una presión institucional directa de la AFA, con consecuencias que podrían ir desde sanciones a interferencias en convenios o torneos.
