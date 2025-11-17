Google acaba de lanzar una actualización que promete cambiar para siempre la forma en que buscamos y reservamos viajes. La compañía anunció la expansión mundial de su herramienta "Flight Deals" (Ofertas de Vuelos), que utiliza inteligencia artificial para rastrear los pasajes más económicos según tus preferencias personales.
La nueva inteligencia artificial de Google para encontrar vuelos baratos: Cómo funciona
Google expande su sistema de búsqueda con inteligencia artificial de ofertas aéreas y suma funciones para planificar vacaciones. Ya disponible.
Flight Deals: Tu asistente personal para armar el viaje perfecto desde Google
La novedad ya está disponible en más de 200 países y territorios, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania, México, Brasil, Argentina, Indonesia, Japón y Corea. Además, el sistema soporta más de 60 idiomas, lo que facilita su uso para millones de viajeros alrededor del mundo.
El funcionamiento es sorprendentemente simple. Solo tenés que describir dónde querés ir, cuándo pensás viajar y cómo te gustaría hacerlo. La IA de Google procesa tu solicitud en segundos y te muestra las mejores ofertas disponibles en tiempo real, comparando precios entre aerolíneas y fechas.
Pero las novedades no terminan ahí. Google incorporó la herramienta "Flight Deals" a su modo de inteligencia artificial, permitiendo crear itinerarios de viaje completos. Esta función reúne datos de vuelos, hoteles, fotos de Google Maps, reseñas de usuarios e información relevante de toda la web en un solo panel lateral.
Reservas automáticas: el futuro ya llegó
Podés pedirle al sistema que compare hoteles según precio y ubicación, o que te sugiera restaurantes optimizados según el tiempo de traslado desde tu alojamiento. La IA responde preguntas de seguimiento y te ayuda a tomar decisiones, como elegir entre un hotel más cerca de la playa o uno mejor ubicado para rutas de senderismo.
La funcionalidad de reservas también se expande. Google habilita para todos los usuarios de Estados Unidos la posibilidad de reservar mesas en restaurantes, entradas para eventos y turnos de belleza directamente desde su buscador con IA. La herramienta busca disponibilidad en tiempo real en diferentes plataformas y presenta opciones filtradas según tus criterios.
Los viajeros podrán comparar opciones, ver fotos de habitaciones, leer reseñas y consultar servicios sin salir del buscador. Una revolución que simplifica la planificación de cualquier escapada.
