Bitcoin perfora los US$92.000 y el pánico ya domina al mercado cripto

En las medianas, Hype cotiza a US$38.19, Zcash rebota hasta US$648.94 y Bitcoin Cash se mueve en US$490.58. Chainlink retrocede hasta US$13.20.

image

El golpe no se limita al mercado spot. Las acciones vinculadas al sector también muestran una corrección profunda. Empresas como Coinbase, Circle, Gemini y Galaxy retroceden alrededor del 7%, mientras que las firmas con tesorerías expuestas a cripto, como MSTR, BitMine y ETHZilla, sufren caídas amplias que van del 4% al 14%.

Incluso compañías asociadas al ecosistema Solana, como Upexi y Solana Company, pierden entre 7% y 10%. Incluso compañías asociadas al ecosistema Solana, como Upexi y Solana Company, pierden entre 7% y 10%.

La excepción la aportan algunos mineros ligados a infraestructura de inteligencia artificial. Hive Digital subió 10% tras anunciar que su división de HPC cerró un acuerdo de colaboración con Dell Technologies. IREN y Hut 8 acompañaron con repuntes más moderados luego de semanas cargadas de ventas forzadas.

El dato que golpeó al mercado cripto

La magnitud de la corrección se explica, en parte, por un flujo de datos económicos más firme en Estados Unidos. El índice manufacturero de la Reserva Federal de Nueva York sorprendió con un salto hasta 18.7, muy por encima de lo esperado. En un contexto de poca información oficial por el cierre parcial del gobierno, este dato ganó peso y reforzó la idea de que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios en diciembre.

Los mercados reaccionaron de inmediato. Polymarket elevó a 55% la probabilidad de que la Fed no mueva su tasa de referencia en la próxima reunión, mientras que el FedWatch de CME la ubica cerca del 60%.

image

En un mercado cripto donde la liquidez suele depender del costo del dinero, este tipo de señales profundiza la aversión al riesgo. En un mercado cripto donde la liquidez suele depender del costo del dinero, este tipo de señales profundiza la aversión al riesgo.

Bitfinex empieza a mirar un posible piso

El equipo de investigación de Bitfinex señala que los tenedores de corto plazo están capitulando. Según los datos de pérdidas realizadas, el ritmo de ventas comienza a estabilizarse, lo que en ciclos previos coincidió con zonas de piso técnico.

Los analistas remarcan que las correcciones profundas y sostenidas tienden a marcar fondos solo después de que el segmento más débil del mercado liquida posiciones sin margen para resistir. El proceso actual se asemeja a ese comportamiento. También subrayan que esta es la tercera caída más grande desde 2023 y la segunda más pronunciada desde el lanzamiento de los ETF spot.

Esa combinación alimenta la posibilidad de un rebote cercano. Esa combinación alimenta la posibilidad de un rebote cercano.

Un mercado tembloroso

Los indicadores de sentimiento muestran un extremo que suele verse solo en momentos de sobreventa aguda. La lectura de 17 puntos en Miedo y Codicia refleja un escenario donde la mayoría se inclina por anticipar más caídas. Paradójicamente, estas situaciones suelen habilitar ventanas tácticas.

El RSI promedio del ecosistema, ubicado en 36.54 puntos, también refuerza esta lectura. El RSI promedio del ecosistema, ubicado en 36.54 puntos, también refuerza esta lectura.

Aunque todavía no muestra una sobreventa generalizada como la observada en 2022, la tendencia apunta en esa dirección si la presión vendedora persiste.

Qué mirar en las próximas ruedas

El comportamiento del dólar, la reacción de los futuros y los próximos datos macro serán claves. Si el mercado confirma la idea de que la Fed pospondrá cualquier recorte y comenzará a valorar un sendero más restrictivo, la presión sobre Bitcoin podría extenderse. Sin embargo, la dinámica de capitulación que describen Bitfinex y otros analistas sugiere que un rebote técnico de corto plazo podría estar más cerca de lo que indica el clima anímico del mercado.

La única certeza es que el sector atraviesa una fase de estrés comparable a otras correcciones históricas, pero aún no profundiza señales de deterioro estructural. La única certeza es que el sector atraviesa una fase de estrés comparable a otras correcciones históricas, pero aún no profundiza señales de deterioro estructural.

La volatilidad dominará los próximos días y cualquier indicio de estabilización en torno a los US$92.000 marcará si este nivel puede transformarse, efectivamente, en un piso local.

Más noticias en Urgente24:

El gobernador Leandro Zdero atraviesa un trágico momento: Su hermano mató a una persona en Chaco

El avión presidencial suma otra refacción millonaria: Qué pasó y por qué aterrizó de urgencia

Crisis y denuncia: El Gobierno va a la Justicia contra el jefe de ATE y Aguiar redobla la apuesta