El avión presidencial suma otra refacción millonaria: Qué pasó y por qué aterrizó de urgencia

Se llevó adelante una licitación urgente de aproximadamente 125 mil dólares para realizar la intervención técnica.

Un avión presidencial con historial de reparaciones

El ARG-01 ya había sido sometido en 2024 a un chequeo profundo conocido como “1C Check”, realizado también en los talleres de Commercial Jet, en Miami. En ese proceso la aeronave fue desarmada parcialmente para realizar controles estructurales y de sistemas. El avión había sido adquirido por el gobierno anterior en 2023 por unos 25 millones de dólares.

En aquel mantenimiento, la licitación se adjudicó sin controversias, aunque el costo final terminó superando los 2 millones de dólares, por encima del valor base establecido inicialmente.

Una flota presidencial con varios aviones fuera de servicio

Mientras el ARG-01 permanece en Estados Unidos, otras aeronaves oficiales también están inactivas. El ARG-11 (Learjet 60) está en tierra desde julio por una inspección vencida, lo que obligó a Milei a viajar recientemente a Corrientes en un Embraer de la Fuerza Aérea. El ARG-02, un Boeing 737 y ex Tango 04, lleva más de dos años sin operar y continúa estacionado en El Palomar.

Durante los primeros meses de gobierno circuló la posibilidad de vender parte de la flota presidencial, pero esa idea fue perdiendo fuerza. Las recomendaciones de seguridad y la comodidad del 757 terminaron consolidándolo como el principal medio de traslado del Presidente.

Cambios internos en la logística aérea

En paralelo, la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei— encaró un reordenamiento del área Logística. La Fuerza Aérea asumió mayor protagonismo y pasó a ocupar espacios claves en el área militar del Aeroparque Jorge Newbery. Parte del personal civil fue reasignado a otras dependencias.

El regreso del ARG-01 está previsto para este sábado. Si la revisión no presenta complicaciones, volverá a estar operativo para los próximos viajes oficiales del mandatario.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Crisis y denuncia: El Gobierno va a la Justicia contra el jefe de ATE y Aguiar redobla la apuesta

Buscando dólares: Retenciones cero para el aceite de petróleo

Choque de agendas: Luis Petri, con F-16 pero sin Javier Milei