¿Las acciones de Netflix caen más de un 90%?

En lo que va del año, Netflix acumula una mejora de 26,5%, impulsada por la expansión de su negocio publicitario y por un crecimiento internacional que ya supera los 300 millones de usuarios. Nada de eso cambió con el split. El aparente derrumbe que mostraron algunas pantallas fue pura distorsión visual generada por el ajuste técnico.

La mirada del mercado

Aun así, el mercado mantiene una postura exigente. Antes del split, el ratio precio/ganancias proyectado se ubicaba cerca de 45 veces, muy por encima de pares como Disney que cotiza alrededor de 17 veces. Esto implica que una porción importante del optimismo ya está incorporada en la valuación y obliga a la empresa a sostener un ritmo firme de generación de ingresos, control de costos y crecimiento de suscriptores.

El split no garantiza subas automáticas; simplemente facilita el acceso a más participantes. El split no garantiza subas automáticas; simplemente facilita el acceso a más participantes.

La competencia en streaming continúa escalando y los costos de producción siguen elevados, por lo que Netflix deberá seguir afinando su eficiencia para respaldar las expectativas. El negocio se mantiene firme, pero la vara está cada vez más alta.

Quienes quieran operar el papel pueden hacerlo en su versión estadounidense NFLX.US o en su versión europea denominada en euros. Las plataformas que permiten operar sin comisiones en los primeros tramos mensuales también ofrecen herramientas para inversores que buscan diversificación automática mediante aportes programados.

La supuesta caída del 90% no es más que un espejismo "contable", Netflix no perdió valor real. La supuesta caída del 90% no es más que un espejismo "contable", Netflix no perdió valor real.

Dividió su acción, la volvió más accesible y reforzó la liquidez en un mercado global que exige escala, velocidad y resultados consistentes.

