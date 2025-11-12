Netflix tiene una miniserie espectacular que supo conquistar a los usuarios de la plataforma como ninguna otra. Si bien la misma ya tiene algunos años desde su estreno, lo cierto es que revivió por su excelente trama y lo fácil que es para mirar en un solo día.
MUY APLAUDIDA
La miniserie de 6 episodios que todos maratonean en un día
Esta miniserie de la plataforma de Netflix es una de las más aclamadas y volvió a estar en el centro de la escena.
Si tenés pensado empezar una miniserie diferente y que te cautive desde el primer minuto, entonces no dudes en darle una oportunidad a esta producción de Netflix que toca temas muy cotidianos de una manera única. No te la vas a querer perder.
La miniserie que todos miran en horas
Esta serie se llama Wanderlust y, si bien se estrenó en 2018, muchos la trajeron al presente por su trama. La misma es la adaptación de una obra de teatro británica y causó sensación en el momento de su lanzamiento por tener una historia en con la cual muchos se identifican.
La serie trata sobre la monotonía sexual y general de una pareja de clase media con hijos adolescentes. Un accidente en bicicleta de uno de los niños hace que el matrimonio entienda y se de cuenta de este problema. Ambos se confiesan ciertas infidelidades y deciden abrir la pareja.
“Una terapeuta, Joy, y su marido, Alan, deciden explorar un matrimonio abierto para reavivar su vida sexual después de años de relación. La serie explora las consecuencias de esta decisión, mientras sus vidas se complican con factores personales y profesionales”, dice la sinopsis de Netflix.
———————————
