La serie que todos recomiendan y es ideal para maratonear sin parar

Hoy en día el boom del formato miniserie opacó bastante a las series tradicionales con varias temporadas. Sin embargo en la plataforma de HBO Max hay una producción ideal que muchos aclaman y tiene una historia espectacular. No te la podés perder.
La actriz principal de esta serie sin duda es todo un talento y sin duda fue la elección perfecta para su rol. Es una producción que se ve muy natural, nada forzada y además toca temas sumamente interesantes de una forma especial.
Esta serie se llama Somebody somewhere y es de HBO Max. Tiene tres temporadas y un total de 21 episodios. A medida que va pasando vas a querer seguir y conocer más sobre los personajes. Si bien es una comedia, en realidad tiene mucho de lo trágico, la existencia del ser humano, cómo tener un lugar en la sociedad y ese tipo de cuestiones.
La protagonista de esta serie vuelve a vivir a su ciudad natal antes de la muerte de su hermana y se encuentra trabajando en un lugar que no le gusta, en una casa que deja mucho que desear y con una madre alcohólica. La actriz sabe interpretar muy bien y con naturalidad esos temas más complejos y con un toque de humor que la caracteriza.
La serie va pasando de forma muy sutil por temas como la sexualidad, identidad de género, alcoholismo y demás temas que sin duda se tocan pero con naturalidad y sin tabúes. Es una serie muy recomendada que sin duda tenés que mirar al menos una vez.
