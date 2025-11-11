Oscar Ruggeri no le tuvo piedad a los jugadores de River y al técnico Marcelo Gallardo en ESPN tras la caída ante Boca en el Superclásico 2-0 en “La Bombonera” por el partido que correspondió a la décimo quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
Oscar Ruggeri destruyó a River: El "desorden" de Marcelo Gallardo y "camiseta grande" para los jugadores
Oscar Ruggeri explotó contra los jugadores de River y el técnico Marcelo Gallardo tras la caída ante Boca en el Superclásico 2-0 en La Bombonera.
De ahí, el exjugador del Millonario y la Selección Argentina, lanzó fuertes críticas hacia los futbolistas del actual plantel. “Me parece que les está quedando grande a los jugadores de River. A varios, eh, no a todos pero sí a muchos”, expresó sin rodeos el Cabezón, reflejando su descontento por la actuación del equipo en el clásico.
Oscar Ruggeri liquidó a los jugadores de River y a Marcelo Gallardo
Pero Ruggeri no se limitó a los futbolistas: también señaló al propio Gallardo como uno de los principales responsables del mal momento que atraviesa el club. “El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y de los jugadores. En la cancha ellos, y él afuera”, sostuvo, marcando una clara crítica al funcionamiento colectivo y a la falta de liderazgo.
Además, el exdefensor profundizó en su análisis sobre la falta de carácter del equipo. “En los momentos difíciles, los jugadores que se ponen estas camisetas se paran ahí y levantan a los demás. Pero ahora se van cayendo y no hay tipos que te empujen para adelante”, remarcó, señalando la ausencia de referentes que contagien actitud.
¿Qué fue lo que dijo Oscar Ruggeri sobre la ausencia de Enzo Pérez?
Oscar Ruggeri también mencionó a uno de los grandes ausentes del partido, el mediocampista Enzo Pérez, a quien consideró una pieza clave en la identidad del equipo. “El nombre de Enzo Pérez es respetado por los rivales. Cuando hay choques y discusiones, con Leandro Paredes se miden y están a la misma altura, pero con los demás no”, sentenció.
“Limpieza interminable en River”: Sacado Atilio Costa Febre por la derrota ante Boca
En su relato del Superclásico, Atilio Costa Febre liquidó al técnico Marcelo Gallardo y a todos los integrantes del plantel profesional por el mal presente del Millonario que, ahora, se agudizó aún más con la caída en el clásico ante el “Xeneize”.
Atilio Costa Febre liquidó a Marcelo Gallardo y a los jugadores de River
En su relato soltó: “No hay planificación, ni futbolistas que respondan a esta altura". Por su parte, su compañero sumó: "River es un espanto. Me acordar a esos River 2009. Los de la etapa de Gorosito. Es deprimento este River. Es deprimente”.
Por su parte, en el relato, otro de los detalles que expuso Lito Costa Febre tuvo que ver con la planificación de Gallardo. “Fue muy malo la planificación del muñeco, esto de no perdamos. River no sabe no sabe jugar de esa manera. Cuando River intenta no perder, pierde. Cuando River intenta empatar, pierde”. En este mismo, sentido finalmente cerró: “Es cierto, lo de River es malísimo, lo de River es tristísimo, lo de River es dramático. En River tiene que haber una limpieza interminable. El Muñeco tiene que empezar a recuperar la lucidez que tuvo durante años”.
Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026
Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.
Los goles del encuentro para el ‘Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.
Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.
Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.
