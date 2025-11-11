Oscar Ruggeri destruyó a River: El "desorden" de Marcelo Gallardo y "camiseta grande" para los jugadores

OSCARRUGGERIDESTRUYOARIVERELDESORDENDEMARCELOGALLARDOYCAMISETAGRANDEPARALOSJUGADORESFOTO3 Oscar Ruggeri explotó contra los jugadores de River y el técnico Marcelo Gallardo tras la caída ante Boca en el Superclásico 2-0 en La Bombonera.

En su relato del Superclásico, Atilio Costa Febre liquidó al técnico Marcelo Gallardo y a todos los integrantes del plantel profesional por el mal presente del Millonario que, ahora, se agudizó aún más con la caída en el clásico ante el “Xeneize”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1987925780358218217&partner=&hide_thread=false “A varios jugadores les está quedando grande River y la camiseta de River. Y el gran responsable de este presente es Gallardo”



Y la verdad que Ruggeri tiene toda la razón pic.twitter.com/MSQDA5JePU — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 10, 2025

Atilio Costa Febre liquidó a Marcelo Gallardo y a los jugadores de River

En su relato soltó: “No hay planificación, ni futbolistas que respondan a esta altura". Por su parte, su compañero sumó: "River es un espanto. Me acordar a esos River 2009. Los de la etapa de Gorosito. Es deprimento este River. Es deprimente”.

Por su parte, en el relato, otro de los detalles que expuso Lito Costa Febre tuvo que ver con la planificación de Gallardo. “Fue muy malo la planificación del muñeco, esto de no perdamos. River no sabe no sabe jugar de esa manera. Cuando River intenta no perder, pierde. Cuando River intenta empatar, pierde”. En este mismo, sentido finalmente cerró: “Es cierto, lo de River es malísimo, lo de River es tristísimo, lo de River es dramático. En River tiene que haber una limpieza interminable. El Muñeco tiene que empezar a recuperar la lucidez que tuvo durante años”.

Boca venció a River en el Superclásico y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Boca venció en la tarde de este último domingo 09/11 por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro para el ‘Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46’ del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien recientemente extendió su vínculo con la ‘Banda’, no logran levantar cabeza y sumaron una nueva derrota (la quinta en los últimos seis duelos) que los colocó en la sexta plaza de la Zona B con 21 puntos y los dejó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la clasificación general de la Liga Profesional.

Ahora, Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el próximo domingo (16/11), mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.

Embed - BOCA 2 - 0 RIVER | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

