Bombazo en River sobre Marcelo Gallardo: "Tomará la decisión de marcharse"

@nanisenra en #ConsejoDeFútbol pic.twitter.com/AGG2YLWK1h — AZZ (@azzenstream) November 3, 2025

Esto llamó mucho la atención por dos cuestiones:

por la cita en si misma. Sería extraño que esto haya sido exactamente así.

Pasó algo que casi nunca o nunca había pasado en el primer ciclo del Muñeco: se filtró un off. Esto podría marcar que no están todos encolumnados detrás del entrenador.

Horas después, el periodista Renzo Pantich dejó trascender otro bombazo: "Si River no clasifica a la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo tomará la decisión de no renovar su contrato y marcharse del club. Se trata de una decisión personal, no dirigencial, ya que la comisión entrante desea que continúe en el cargo."

"La verdad es que no hay una verdad" dijo alguna vez el Cuarteto de Nos. Por el momento no hay más certeza que el vínculo del DT finaliza en diciembre de este año.

Su continuidad por el momento está en veremos y así lo hizo saber Juan Cortese en TyC Sports: "lo que yo puedo decir es que no puedo asegurar la continuidad de Marcelo Gallardo en River Plate".

Boca vs River

En medio de esta crisis absoluta, el Millonario deberá visitar a Boca Juniors el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de Argentina.

El juez principal no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.

Este partido podría ubicar al Millonario en una buena zona en cuanto a la clasificación a la Copa Libertadores de 2026 o en su defecto, podría hacer que esté más cerca de disputar la Copa Sudamericana.

