Boca va por la revancha: los dos registros que lo condenan antes del Superclásico

Si le gana a River, es más que obvio... sacará boleto a la siguiente Libertadores. Si pierde ante el conjunto de Marcelo Gallardo, deberá ganarle a Tigre como local en la última fecha para no comprometer su clasificación.

La pesada herencia de Boca: los dos registros que deberá revertir el Xeneize en el Superclásico

El Boca de Úbeda tendrá la posibilidad, ante River, de revertir dos estadísticas muy negativas que acarrea hace varios clásicos.

La primera tiene que ver con una gran deuda pendiente que tiene el Xeneize en los clásicos, no solo ante el rival de toda la vida, sino incluyendo los enfrentamientos ante los otros clubes denominados grandes.

El último clásico que ganó el Xeneize data del 18 de agosto de 2024, cuando derrotó por 3 a 2 a San Lorenzo de Almagro en La Bombonera, por la Liga Profesional de Fútbol. Milton Giménez, Ezequiel Cerutti (e/c) y Miguel Ángel Merentiel los goles para Boca; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p-, para el Ciclón.

image Boca 3-2 San Lorenzo. Diego Martínez dirigía al Xeneize y Pipi Romagnoli al Cuervo.

El otro dato, muy negativo también que incomoda al CABJ en la antesala del Superclásico del fútbol argentino, es que hace tres años no le gana a River Plate como local.

El último antecedente del Xeneize superando al Millonario fue el 11 de septiembre de 2022, cuando se impuso por 1-0 con gol de Darío Benedetto luego de un córner que conectó con la cabeza desde la izquierda. Hugo Ibarra dirigía a Boca y Marcelo Gallardo -que se terminó yendo poco después- el de River.

Los dos últimos Superclásicos en La Bombonera fueron favorables para el club de Núñez: en 2023, triunfó por 2-0 (era dirigido por Martín Demichelis), y en 2024, ganó por la mínima, nuevamente con el Muñeco Gallardo sentado en el banco de suplentes.

image Boca 0-1 River, 2024.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de nuestro país.

El encuentro, que será disputado en La Bombonera, podrá ser sintonizado a través de las señales de Pack Fútbol, ESPN Premium y TNT Sports.

Palpitando el Superclásico...

