Boca y River, River y Boca, a todo o nada. El Xeneize y el Millonario se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura en busca de sellar la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo de La Ribera, con una pesada herencia y una deuda pendiente en los clásicos...
LA PESADA HERENCIA
Boca va por la revancha: los dos registros que lo condenan antes del Superclásico
Boca recibirá a River el próximo domingo 9 de noviembre en La Bombonera con la ilusión de romper dos marcas negativas. ¿Cuáles son?
El plantel comandado por Claudio Úbeda regresará este martes (4/11) por la tarde a los entrenamientos, luego de lo que fue la victoria el pasado domingo (2/11) ante Estudiantes de La Plata en el estadio ubicado en 1 y 57.
Fue 2-1 en favor de la visita, que lo empezó ganando con un gol de Exequiel Zeballos a los 49' (había malogrado un penal en tiempo de descuento en el primer tiempo) y lo terminó ganando de manera agónica desde los 12 pasos por el tanto de Miguel Ángel Merentiel. Edwuin Cetré, también de penal, descontó para el Pincha transitoriamente, a los 59' del complemento.
La victoria agónica en UNO dejó a Boca Juniors al borde de clasificar a la siguiente Copa Libertadores, contienda a la que no acudió en 2024 y 2025. En ese sentido, está obligado a hacer un buen papel en la recta final del Torneo Clausura para meterse directamente mediante la tabla anual; o, en todo caso, consagrarse campeón.
Actualmente está segundo en la Tabla Anual, con 56 puntos, cuatro más que River, que tiene 52. De lograr un empate en el Superclásico el próximo fin de semana, se asegurará que el Millonario no lo alcance en la Clasificación General y, por ende, tendría pie y medio dentro del mayor trofeo del continente. Sin embargo, deberá esperar, con ese escenario, lo que suceda con Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51).
Si le gana a River, es más que obvio... sacará boleto a la siguiente Libertadores. Si pierde ante el conjunto de Marcelo Gallardo, deberá ganarle a Tigre como local en la última fecha para no comprometer su clasificación.
La pesada herencia de Boca: los dos registros que deberá revertir el Xeneize en el Superclásico
El Boca de Úbeda tendrá la posibilidad, ante River, de revertir dos estadísticas muy negativas que acarrea hace varios clásicos.
La primera tiene que ver con una gran deuda pendiente que tiene el Xeneize en los clásicos, no solo ante el rival de toda la vida, sino incluyendo los enfrentamientos ante los otros clubes denominados grandes.
El último clásico que ganó el Xeneize data del 18 de agosto de 2024, cuando derrotó por 3 a 2 a San Lorenzo de Almagro en La Bombonera, por la Liga Profesional de Fútbol. Milton Giménez, Ezequiel Cerutti (e/c) y Miguel Ángel Merentiel los goles para Boca; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p-, para el Ciclón.
El otro dato, muy negativo también que incomoda al CABJ en la antesala del Superclásico del fútbol argentino, es que hace tres años no le gana a River Plate como local.
El último antecedente del Xeneize superando al Millonario fue el 11 de septiembre de 2022, cuando se impuso por 1-0 con gol de Darío Benedetto luego de un córner que conectó con la cabeza desde la izquierda. Hugo Ibarra dirigía a Boca y Marcelo Gallardo -que se terminó yendo poco después- el de River.
Los dos últimos Superclásicos en La Bombonera fueron favorables para el club de Núñez: en 2023, triunfó por 2-0 (era dirigido por Martín Demichelis), y en 2024, ganó por la mínima, nuevamente con el Muñeco Gallardo sentado en el banco de suplentes.
Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River
El Superclásico del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de nuestro país.
El encuentro, que será disputado en La Bombonera, podrá ser sintonizado a través de las señales de Pack Fútbol, ESPN Premium y TNT Sports.
