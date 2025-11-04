Presupuesto: Con la oposición dividida y la firma de Santilli, LLA consiguió dictamen

Si bien el Gobierno buscó dilatar la discusión del Presupuesto, el emplazamiento votado por la oposición en el recinto el 08/10 último forzó a la sesión de este martes.

De acuerdo a parlamentario.com, a lo largo de la reunión se fue confirmando que iba a haber 4 dictámenes:

el de mayoría, de LLA junto y aliados -el Pro, UCR, Liga del Interior, Producción y Trabajo e Innovación Federal

el de Unión por la Patria

el de Encuentro Federal, Democracia para Siempre (radicales disidentes) y el MID, que tuvo 6 firmas, las de Oscar Agost Carreño, Pablo Juliano, Oscar Zago, Mariela Coleta, Eduardo Falcone e Ignacio García Aresca ;

; y el dictamen del FIT, suscripto por Christian Castillo.

Los dictámenes de Unión por la Patria y de Encuentro Federal (y otros) contemplan las leyes vetadas e insistidas, tal cual se remarcó durante el debate, pero el del peronismo tiene también el aumento para el bono que reciben los jubilados.

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto no firmó ninguno de los dictámenes.

Se estima que el presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para convertir en ley el proyecto que tiene como eje fundamental e "innegociable" el equilibrio fiscal.

Sin la garantía de que se vaya a cumplir el llamado, la oposición buscó apurar las firmas de dictámenes e intentar tratarlos antes del recambio. El temor es que el Gobierno pretenda no tratar el proyecto y como ha hecho en lo que va de gestión, prorrogar el sancionado para el ejercicio 2023.

“No hemos logrado ver en el Boletín Oficial siquiera eso (la convocatoria a extraordinarias), por lo que nos vemos obligados a hacer lo que el Cuerpo nos obligó”, señaló Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), que recordó que llevamos “dos años sin presupuesto, sin control del Parlamento, y además un ministro de Economía que no viene al Congreso ni a defender este presupuesto, ni cuando es interpelado; esos antecedentes nos obligan a avanzar con el dictamen”.

Pero Milei ya no tendría margen para una maniobra como esa, cuando tiene a la Casa Blanca como principal sostén y con el que se comprometió a fortaleces la gobernabilidad. Tener una ley de presupuesto, sería una condición.

