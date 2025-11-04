Champions League: Liverpool 1-0 Real Madrid y toda la 4º fecha

Comienza una nueva fecha de Champions League, la 4º de la fase de liga y se jugarán 18 partidos entre martes y miércoles. El destacado de los encuentros de hoy y el cual seguiremos en vivo (junto a los otros resultados) es Liverpool-Real Madrid, dos de los máximos animadores de este torneo.
Gooooool del Liverpool Mac Allister (video)
Cuando parecía que iban a seguir 0 a 0 hasta la eternidad llega un gol de cabeza de Alexis Mac Allister para inclinar la balanza para el Liverpool que ya lo merecía. El argentino lo había tenido dos veces y el arquero del Real Madrid le ahogó el grito, pero la tercera fue la vencida.
Sobre 65 minutos los resultados son los siguientes
- Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
- Bodo Glimt 0-1 Mónaco
- Juventus 1-1 Sporting Lisboa
- Liverpool 1-0 Real Madrid
- Olympiacos 1-0 PSV
- PSG 0-2 Bayern Múnich
- Tottenham 4-0 Copenhague
