Champions League: Liverpool 1-0 Real Madrid y toda la 4º fecha

Alexis Mac Allister abre el marcador para el Liverpool que vence 1 a 0 al Real Madrid por Champions League.

Arranca la 4º fecha de la fase de liga de la Champions League y seguimos todos los resultados en vivo. Liverpool 1-0 Real Madrid el destacado.

4 de noviembre de 2025 - 15:36

Real Madrid visitar&aacute; a Liverpool por la 4&ordm; fecha de Champions League.

Real Madrid visitará a Liverpool por la 4º fecha de Champions League.

Liverpool-Real Madrid, el destacado del martes de Champions League

Liverpool y Real Madrid se enfrentarán hoy a partir de las 17hs de Argentina en el estadio de Anfield, en la ciudad de los Beatles. El conjunto inglés llega 10º dentro del largo pelotón de equipos que suman 6 puntos producto de 2 victorias y 1 derrota, mientras que el Real Madrid llega con puntaje perfecto, y también dentro de un largo pelotón que lidera la tabla. Este será no solo el partido del martes sino el más esperado de la fecha.

Los partidos del martes

  • 14:45hs – Slavia Praga vs Arsenal – TV: Fox Sports
  • 14:45hs – Nápoli vs Eintracht Frankfurt – TV: ESPN
  • 17hs – Atlético Madrid vs Unión ST. Gilloise – TV: ESPN
  • 17hs – Bodo Glimt vs Mónaco – TV: Disney + Premium
  • 17hs – Juventus vs Sporting Lisboa – TV: ESPN3
  • 17hs – Liverpool vs Real Madrid – TV: Fox Sports
  • 17hs – Olympiacos vs PSV – TV: ESPN4
  • 17hs – PSG vs Bayern Múnich – TV: ESPN2
  • 17hs – Tottenham vs Copenhague – TV: Fox Sports 2

Esa es la grilla de partidos, horarios y canal que los televise para no perderse nada, pero si te quedas en Golazo24 tenés todos los resultados juntos y al instante.

Los partidos del miércoles

Además de los partidos del martes el día miércoles habrá otros 9 encuentros, 2 en el primer turno y 7 en el segundo.

  • 14:45hs – Pafos FC vs Villarreal –TV: Fox Sports
  • 14:45hs – Qarabag vs Chelsea – TV: ESPN
  • 17hs – Ajax vs Galatasaray – TV: ESPN3
  • 17hs – Brujas vs Barcelona – TV: ESPN
  • 17hs – Inter vs Kairat Almaty – TV: ESPN2
  • 17hs – Manchester City vs Borussia Dortmund – Fox Sports
  • 17hs – Newcastle vs Atlethic de Bilbao – TV: ESPN4
  • 17hs – Marsella vs Atalanta – TV: Disney + Premium
  • 17hs – Benfica vs Bayer Leverkusen – TV: Fox Sports 2

Cabe aclarar que, por el cambio de horario en el continente europeo, los partidos desde esta fecha y hasta marzo de 2026 comenzarán una hora más tarde, entonces el primer turno será a las 14:45hs y el segundo a las 17hs.

Gooooool del Liverpool Mac Allister (video)

Cuando parecía que iban a seguir 0 a 0 hasta la eternidad llega un gol de cabeza de Alexis Mac Allister para inclinar la balanza para el Liverpool que ya lo merecía. El argentino lo había tenido dos veces y el arquero del Real Madrid le ahogó el grito, pero la tercera fue la vencida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985820464770331119&partner=&hide_thread=false

Sobre 65 minutos los resultados son los siguientes

  • Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 4-0 Copenhague
Empieza el segundo tiempo, ambos buscan el gol

Empezó el segundo tiempo, ambos buscan anotar al igual que en el arranque del partido, veremos si esta vez tienen suerte.

48 minutos de juego, resultados:

  • Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Final del primer tiempo, no se sacan diferencias

Termina el primer tiempo, Liverpool y Real Madrid no se sacan diferencias y empatan 0 a 0. Es el partido más esperado pero contrariamente el único que tiene el marcador cerrado, en todos los otros ya hubo goles. El encuentro está parejo y las más claras fueron del local.

Entretiempo, resultados

  • Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Terrible penal que no le cobran al Liverpool (video)

Luego de un disparo del jugador del Liverpool y que la pelota de en la mano de Tchouaméni claramente, el árbitro decide no cobrar el "penalazo" luego de acudir al VAR. Ayudín al Madrid otra vez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985808891188215886&partner=&hide_thread=false

Sobre 36 minutos de juego los resultados son:

  • Atlético Madrid 0-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-0 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Partido parejo en un cuarto de hora (video)

Los dos salieron a buscar el triunfo y el partido se hace de ida y vuelta. La mas clara la tuvo de frente al arco Alexis Mac Allister pero el tiro se fue apenas desviado por arriba del travesaño. Ya se abrieron otros marcadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985802728644219080&partner=&hide_thread=false
  • Atlético Madrid 0-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-0 Mónaco
  • Juventus 0-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-1 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Ya juegan Liverpool y Real Madrid

Comenzó el partido de la fecha entre ingleses y españoles. El resto de los partidos tambien comienzan.

  • Atlético Madrid 0-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-0 Mónaco
  • Juventus 0-0 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 0-0 PSV
  • PSG 0-1 Bayern Múnich
  • Tottenham 0-0 Copenhague
Finales, Nápoli empata, Arsenal gana

Son finales los partidos del primer turno. Nápoli no pudo con Frankfurt de local e igualó sin goles, y Arsenal goleó 3 a 0 a Slavia Praga a domicilio y es líder.

image
Comienzan los segundos tiempos

Arrancó el complemento en ambos partidos. Nápoli y Frankfurt 0-0, Arsenal vence 1 a 0 a Slavia Praga de visitante.

Final de los primeros tiempos, Arsenal líder

Finalizaron los primeros tiempos en los dos partidos del primer turno. Nápoli y Frankfurt empatan en la ciudad del sur italiano sin goles, mientras que Arsenal derrota 1 a 0 a Slavia Praga como visitante y queda momentaneamente líder en solitatio.

Arrancan los dos partidos del primer turno

Ya se juega en Italia el encuentro entre Nápoli y Frankfurt y en República Checa el partido entre Slavia Praga y Arsenal, los ingleses pueden ser líderes momentaneos si consiguen los 3 puntos.

