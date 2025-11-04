Champions League: Liverpool 1-0 Real Madrid y toda la 4º fecha

Live Blog Post

Gooooool del Liverpool Mac Allister (video)

Cuando parecía que iban a seguir 0 a 0 hasta la eternidad llega un gol de cabeza de Alexis Mac Allister para inclinar la balanza para el Liverpool que ya lo merecía. El argentino lo había tenido dos veces y el arquero del Real Madrid le ahogó el grito, pero la tercera fue la vencida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985820464770331119&partner=&hide_thread=false ¡MAC ALLISTER PUDO CONTRA COURTOIS! ¡ALEXIS MARCÓ EL 1-0 DE LIVERPOOL CONTRA REAL MADRID!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YMc7KcSuoH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Sobre 65 minutos los resultados son los siguientes

Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise

Bodo Glimt 0-1 Mónaco

Juventus 1-1 Sporting Lisboa

Liverpool 1-0 Real Madrid

Olympiacos 1-0 PSV

PSG 0-2 Bayern Múnich

Tottenham 4-0 Copenhague