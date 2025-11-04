Qué hacer cuando se tiene muchas deudas

El sobreendeudamiento se volvió una trampa silenciosa que atrapa cada vez a más personas. Comprar ahora y pagar después se convirtió en una práctica peligrosa, en donde cambiar el celular, financiar las vacaciones o incluso pagar el súper con tarjeta ya no suena extraño. Pero detrás de esa aparente comodidad se esconde un riesgo, las deudas pueden crecer hasta un punto en el que el sueldo no alcanza ni para cubrir los mínimos pagos mensuales.
El caso se repite en miles de hogares. Lo que empezó como una forma de mantener su estilo de vida terminó en una espiral de pagos, intereses y cuotas impagables. Sin darse cuenta, había caído en el temido sobreendeudamiento.
¿Qué es realmente el sobreendeudamiento y cómo se genera?
El sobreendeudamiento es una situación financiera en la que una persona o empresa acumula deudas que superan su capacidad de pago. Existen dos tipos principales:
- Pasivo, cuando surge por imprevistos como la pérdida del empleo o una enfermedad.
- Activo, cuando las deudas se acumulan por decisiones financieras erradas, como gastar más de lo que se gana o usar el crédito sin control.
Y en nuestro país particularmente, el costo de vida no deja de subir y muchos terminan cayendo en el segundo grupo sin notarlo.
¿Cómo saber si ya estás atrapado por las deudas?
Reconocer el problema es el primer paso. Muchas personas se engañan creyendo que “van tirando”, cuando en realidad están financiando su vida con crédito. Estas son las señales más claras de alerta:
- Falta de liquidez: necesitás la tarjeta para pagar gastos básicos, como el súper o la nafta.
- Pagar una deuda con otra: pedís un préstamo o usás adelantos de tarjeta para cubrir otras cuotas.
- Incumplimientos: llegás tarde a los vencimientos o directamente dejás de pagar.
- Desequilibrio financiero: ya no podés cumplir con la regla del 50/30/20 (50% necesidades básicas, 30% gastos personales, 20% ahorro).
Si más de una de estas situaciones te resulta familiar, es probable que ya estés en una situación de sobreendeudamiento.
¿Qué hacer cuando las deudas te superan?
Salir del círculo vicioso no es fácil, pero se puede. Según especialistas en finanzas personales, como la consultora Valeria Laconich, lo primero es asumir la realidad. Negar las deudas o esconderlas solo agrava el problema.
A partir de ahí, el camino hacia la estabilidad financiera incluye tres pasos básicos:
- No generar nuevas deudas: detener el uso de tarjetas y créditos personales es clave para frenar el sangrado financiero.
- Reducir gastos innecesarios: eliminar suscripciones o consumos que no sean imprescindibles ayuda a liberar recursos.
- Diseñar un plan de pagos: establecer un calendario con todas las deudas, sus montos, tasas e intereses, para ordenar prioridades.
Las 5 estrategias más efectivas para eliminar deudas
Existen métodos prácticos que podés aplicar para recuperar el control de tus finanzas. Te brindamos un resumen de los cinco más efectivos:
- Hacer un inventario de las deudas: anotar cuánto debés, a quién, qué tasa de interés pagás y en cuánto tiempo. La claridad es poder.
- Ordenarlas por dificultad: priorizá las deudas con mayores intereses, como las de tarjetas de crédito.
- Aplicar el método “bola de nieve”: empezá pagando las deudas más pequeñas. Cada vez que eliminás una, sumá ese monto al pago de la siguiente.
- Consolidar las deudas: si las cuotas te desbordan, pedí un préstamo único con menor tasa para cancelar todas las demás.
- Crear un fondo de emergencia: una vez estabilizado, destiná una parte fija de tus ingresos para cubrir imprevistos y evitar volver a endeudarte.
¿Por qué los argentinos viven endeudados?
La pandemia de 2020 fue un antes y un después en la economía de los hogares. Muchos perdieron ingresos, y para mantener su nivel de vida recurrieron al crédito. Según Laconich, ese fue el momento en que aumentaron notablemente los casos de deudas malas, aquellas que se generan al comprar bienes o servicios que se devalúan y no producen ingresos.
A eso se suman los factores emocionales como el miedo, ansiedad y la sensación de querer “tapar agujeros” con más préstamos. Pero también están quienes logran transformar la crisis en oportunidad, diversificando ingresos o repensando su forma de gastar.
¿Cómo evitar caer nuevamente en deudas?
La clave, coinciden los expertos, está en la planificación. Saber cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánto se puede ahorrar es fundamental para mantener un equilibrio financiero. Algunos consejos útiles:
- Controlá tus créditos: usá las tarjetas solo si podés pagar el total al mes siguiente.
- Hacé un presupuesto mensual: registrá todos tus ingresos y egresos, incluso los gastos pequeños.
- Pensá antes de financiar: evaluá si esa compra es realmente necesaria y si afectará tu futuro financiero.
Además, buscar nuevas fuentes de ingreso o potenciar un emprendimiento puede marcar la diferencia. No depender de un solo salario reduce el riesgo de volver a endeudarse ante una crisis.
