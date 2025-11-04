Qué hacer cuando se tiene muchas deudas

Falta de liquidez: necesitás la tarjeta para pagar gastos básicos, como el súper o la nafta.

Pagar una deuda con otra: pedís un préstamo o usás adelantos de tarjeta para cubrir otras cuotas.

Incumplimientos: llegás tarde a los vencimientos o directamente dejás de pagar.

Desequilibrio financiero: ya no podés cumplir con la regla del 50/30/20 (50% necesidades básicas, 30% gastos personales, 20% ahorro).

Si más de una de estas situaciones te resulta familiar, es probable que ya estés en una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué hacer cuando las deudas te superan?

Salir del círculo vicioso no es fácil, pero se puede. Según especialistas en finanzas personales, como la consultora Valeria Laconich, lo primero es asumir la realidad. Negar las deudas o esconderlas solo agrava el problema.

A partir de ahí, el camino hacia la estabilidad financiera incluye tres pasos básicos:

No generar nuevas deudas: detener el uso de tarjetas y créditos personales es clave para frenar el sangrado financiero.

Reducir gastos innecesarios: eliminar suscripciones o consumos que no sean imprescindibles ayuda a liberar recursos.

eliminar suscripciones o consumos que no sean imprescindibles ayuda a liberar recursos. Diseñar un plan de pagos: establecer un calendario con todas las deudas, sus montos, tasas e intereses, para ordenar prioridades.

Las 5 estrategias más efectivas para eliminar deudas

Existen métodos prácticos que podés aplicar para recuperar el control de tus finanzas. Te brindamos un resumen de los cinco más efectivos:

Hacer un inventario de las deudas: anotar cuánto debés, a quién, qué tasa de interés pagás y en cuánto tiempo. La claridad es poder.

Ordenarlas por dificultad: priorizá las deudas con mayores intereses, como las de tarjetas de crédito.

Aplicar el método "bola de nieve": empezá pagando las deudas más pequeñas. Cada vez que eliminás una, sumá ese monto al pago de la siguiente.

Consolidar las deudas: si las cuotas te desbordan, pedí un préstamo único con menor tasa para cancelar todas las demás.

si las cuotas te desbordan, pedí un préstamo único con menor tasa para cancelar todas las demás. Crear un fondo de emergencia: una vez estabilizado, destiná una parte fija de tus ingresos para cubrir imprevistos y evitar volver a endeudarte.

¿Por qué los argentinos viven endeudados?

La pandemia de 2020 fue un antes y un después en la economía de los hogares. Muchos perdieron ingresos, y para mantener su nivel de vida recurrieron al crédito. Según Laconich, ese fue el momento en que aumentaron notablemente los casos de deudas malas, aquellas que se generan al comprar bienes o servicios que se devalúan y no producen ingresos.

Deudas impagas: Cómo operan los estudios de cobranzas que asustan y amenazan

A eso se suman los factores emocionales como el miedo, ansiedad y la sensación de querer “tapar agujeros” con más préstamos. Pero también están quienes logran transformar la crisis en oportunidad, diversificando ingresos o repensando su forma de gastar.

¿Cómo evitar caer nuevamente en deudas?

La clave, coinciden los expertos, está en la planificación. Saber cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánto se puede ahorrar es fundamental para mantener un equilibrio financiero. Algunos consejos útiles:

Controlá tus créditos: usá las tarjetas solo si podés pagar el total al mes siguiente.

Hacé un presupuesto mensual: registrá todos tus ingresos y egresos, incluso los gastos pequeños.

registrá todos tus ingresos y egresos, incluso los gastos pequeños. Pensá antes de financiar: evaluá si esa compra es realmente necesaria y si afectará tu futuro financiero.

Además, buscar nuevas fuentes de ingreso o potenciar un emprendimiento puede marcar la diferencia. No depender de un solo salario reduce el riesgo de volver a endeudarse ante una crisis.

