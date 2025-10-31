Sigue la sangría de reservas y el lunes 3/11 vence deuda por US$ 850 millones

Bimestre caliente de vencimientos

En un contexto de caída de reservas persistente, el gobierno de Javier Milei enfrenta los dos últimos meses del año con pagos de vencimiento de deuda totales de US$ 1500 millones. Es cierto que frente a los US$ 20.000 millones que vencen en 2026 lo que se viene parece poco, pero el Banco Central no logra sumas divisas y volverá incumplir la meta de acumulación de US$ 8.000 millones que se comprometió con el FMI.

image

Según el informe de “Operaciones de deuda” de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), vencen

US$ 1.221 millones de los cuales 790 millones corresponden al FMI, unos 405 a otros organismos multilaterales y bilaterales y USD 26 millones a Otros.

Se espera que para pagar esos vencimientos en dólares el Tesoro apele a los depósitos disponibles y le compre dólares al BCRA.

Compras recién en 2026

En una presentación ante inversores en Washington, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, estableció que la autoridad monetaria espera comenzar a comprar reservas internacionales a partir de 2026, como parte de un plan de remonetización de la economía nacional.

Durante la exposición, el BCRA señaló que la demanda de pesos está actualmente deprimida —en gran medida a causa de un elevado grado de dolarización, las elevadas tasas de interés y la ralentización de la actividad— y que las dos fuentes tradicionales de inyección monetaria (el déficit fiscal y el desarme de deuda) “ya no se encuentran disponibles”.

El plan se inserta en el programa económico llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei y en los compromisos asumidos frente al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el texto, el BCRA deberá acumular entre US$ 7.000 millones y US$ 8.500 millones en reservas antes de fin de año para cumplir metas con el FMI. Sin embargo, ya se señala un desvío respecto a la meta original, ahora revisada hacia unos US$ 5.000 millones para el cierre de 2025.

--------------

