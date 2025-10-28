Dos días después de las elecciones se pudo ver un reacomodamiento del dólar, que volvió a valores similares a los previos a las legislativas. Al mismo tiempo, bonos y acciones siguieron subiendo en menor medida, y el riesgo país casi llegó a los 700 puntos básicos. Los inversores esperan que aumenten las reservas.
Riesgo país a 690 puntos y una relación "casi patológica" con el dólar
Bonos y riesgo país
Más allá de la suba en la cotización de los bonos, que repuntaron más de 4% en general, el riesgo país volvió a subir luego de la fuerte caída que había tenido al comienzo de la semana.
Hoy, 28/10, el riesgo país cerró en 690 puntos básicos.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que este aumento era esperable y que el riesgo país recién bajará considerablemente cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comience a acumular reservas, lo que reflejará la capacidad de pago a los inversores:
Además agregó que las reformas legislativas que promueve el gobierno ayudarían a llegar a un nivel de riesgo país similar al de los países limítrofes a Argentina, como Brasil, Uruguay, Paraguay o Chile, que van desde alrededor de 70 a 193 puntos básicos.
El bono AL29 subió 4,76%, el AL35 aumentó 4,74%, el AL30 lo hizo por 4,15% y el AL41 tuvo una suba más moderada, de 1,25%.
Dólar
Luego de la fuerte caída del dólar el lunes 27/10, hoy, 28/10, volvió a subir. Todos subieron entre 2,40% y 2,71%, menos el blue y el CCL. El dólar mayorista cerró la segunda jornada de la semana en $1.470, $35 más que ayer, y $22 menos que el viernes previo a las elecciones.
El dólar minorista cerró en $1.491,16 y el blue lo hizo en $1.470, subiendo 0,34%.
El dólar MEP y el CCL subieron $1.477,87 y $1.485,89, respectivamente.
Diferentes especialistas recomiendan liberar la flotación de la divisa. El investigador senior de The Brookings Institution, Robin Brooks, ex IIF y Goldman Sachs, hizo referencia a la necesidad de que el peso flote libremente en una newsletter:
Además publicó en sus redes sociales un posteo:
Mark Sobel, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, también siguió esta línea:
Acciones y Merval
El Merval aumentó 5,69% y las acciones siguieron subiendo con el envión postelectoral. Como referencia, empresas como Grupo Financiero Galicia y Central Puerto tuvieron subas en la cotización de más del 6%. YPF subió 3,69%, Loma Negra, 3,31% y Pampa Energía creció 2,37%.
ADR
Los ADR tambien tuvieron una muy buena jornada. Banco Supervielle mostró una suba de 5,97%, acumulando un aumento en su cotización del 69,15% en los últimos cinco días.
BBVA Banco Francés subió 4,36%, YPF lo hizo por 1,56% y Mercado Libre aumentó levemente, un 0,33%.
Las decisiones del gobierno en los próximos dias serán definitorias para los mercados, que esperan que suban las reservas, caiga el riesgo país y se entre en un sendero de menor volatilidad.
