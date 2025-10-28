Riesgo país a 690 puntos y una relación "casi patológica" con el dólar

Además agregó que las reformas legislativas que promueve el gobierno ayudarían a llegar a un nivel de riesgo país similar al de los países limítrofes a Argentina, como Brasil, Uruguay, Paraguay o Chile, que van desde alrededor de 70 a 193 puntos básicos.

El bono AL29 subió 4,76%, el AL35 aumentó 4,74%, el AL30 lo hizo por 4,15% y el AL41 tuvo una suba más moderada, de 1,25%.

Dólar

Luego de la fuerte caída del dólar el lunes 27/10, hoy, 28/10, volvió a subir. Todos subieron entre 2,40% y 2,71%, menos el blue y el CCL. El dólar mayorista cerró la segunda jornada de la semana en $1.470, $35 más que ayer, y $22 menos que el viernes previo a las elecciones.

El dólar minorista cerró en $1.491,16 y el blue lo hizo en $1.470, subiendo 0,34%.

El dólar MEP y el CCL subieron $1.477,87 y $1.485,89, respectivamente.

Diferentes especialistas recomiendan liberar la flotación de la divisa. El investigador senior de The Brookings Institution, Robin Brooks, ex IIF y Goldman Sachs, hizo referencia a la necesidad de que el peso flote libremente en una newsletter:

Argentina tiene un historial casi patológico de vinculación al dólar y, debido a su insostenibilidad, de sufrir devaluaciones explosivas. Solo hay una manera de evitar que esto se repita: permitir que el peso flote libremente. Imaginen cuánto nerviosismo y tiempo se habrían ahorrado en las últimas semanas, al evitarse las interminables dudas sobre si el peso se devaluaría o no. Argentina debería seguir el ejemplo del resto de Latinoamérica, lograr la plena independencia de su banco central y permitir la flotación del peso. Si eso no sucede ahora, Argentina está condenada a repetir el mismo error una y otra vez.

Además publicó en sus redes sociales un posteo:

La victoria de Milei se presenta como una validación de la paridad del dólar. ¡Qué lástima! Los últimos dos meses fueron una grave crisis con una gran fuga de capitales, síntoma de la sobrevaluación del peso. Todo esto es innecesario y perjudicial para Argentina. Simplemente dejen que el peso flote...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/robin_j_brooks/status/1983138789351387434&partner=&hide_thread=false Milei's victory is being spun as validation of the Dollar peg. Unfortunate! The past 2 months were a serious crisis with large capital flight, a symptom of Peso overvaluation. All of this is unnecessary and harmful to Argentina. Just let the Peso float... https://t.co/xtoS1Tv0Qr pic.twitter.com/ZcQye3Ech7 — Robin Brooks (@robin_j_brooks) October 28, 2025

Mark Sobel, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, también siguió esta línea:

Si Milei es tan libertario del libre mercado, que el mercado determine el tipo de cambio del peso. Es hora de una mayor flexibilidad. Mantengamos una política macroeconómica estricta y dejemos que el peso flote. Estados Unidos no debería soportar un tipo de cambio insostenible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sobel_mark/status/1983281614424518724&partner=&hide_thread=false After one day, so much for position of strength.



If Milei is such a free market libertarian, let the market determine the peso FX rate. Time for much greater flexibility. Keep tight macro & let peso float.



US should not support an unsustainable FX rate.https://t.co/H0NToQEEvv https://t.co/XPMXk3muzt — Mark Sobel (@sobel_mark) October 28, 2025

Acciones y Merval

El Merval aumentó 5,69% y las acciones siguieron subiendo con el envión postelectoral. Como referencia, empresas como Grupo Financiero Galicia y Central Puerto tuvieron subas en la cotización de más del 6%. YPF subió 3,69%, Loma Negra, 3,31% y Pampa Energía creció 2,37%.

ADR

Los ADR tambien tuvieron una muy buena jornada. Banco Supervielle mostró una suba de 5,97%, acumulando un aumento en su cotización del 69,15% en los últimos cinco días.

BBVA Banco Francés subió 4,36%, YPF lo hizo por 1,56% y Mercado Libre aumentó levemente, un 0,33%.

Las decisiones del gobierno en los próximos dias serán definitorias para los mercados, que esperan que suban las reservas, caiga el riesgo país y se entre en un sendero de menor volatilidad.

