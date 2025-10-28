El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.
CONFIRMADO
Habrá convocatoria a extraordinarias y el gobierno irá por todo
Así el gobierno prepara el camino para lograr sus objetivos cuando tenga en funcionamiento la nueva conformación del Congreso.
Así lo indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales, que añadieron que las fechas se decidirán en los próximos días.
Acuerdos con bloque dialoguistas
En tanto, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 para la iniciativa en las sesiones extraordinarias, luego de que asuman los diputados electos el domingo último.
Con la nueva conformación del Congreso, el oficialismo tendrá en la Cámara de Diputados, junto a los bloques aliados, la primera minoría.
Bloques opositores
Los bloques opositores habían aprobado el 8 de octubre un emplazamiento con el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se trataría el Presupuesto 2026 en el recinto para que pudiera discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.
El peronismo quería mantener la fecha del dictamen pero a la vez reconoce que hay bloques dialoguistas dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo, según indicaron fuentes parlamentarias a esta agencia.
El Gobierno tendrá a partir del 10 de diciembre 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.
