La fintech Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri, atraviesa una fase crítica de ajuste. A pocos días de que se conociera el despido de 135 empleados en la región —110 en la Argentina—, la calificadora FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings) publicó un informe que expone un deterioro patrimonial severo y pérdidas récord en su brazo financiero, UaláBank S.A.U. (ex Wilobank).
¿UN MODELO QUE SE AGRIETA?
Ualá bajo presión: Mora del 13%, capital al límite y pérdidas que alarman a FIX
FIX, afiliada de Fitch Ratings, mantuvo la calificación A-(arg) sobre Ualá, pero alertó sobre deterioro patrimonial, rentabilidad negativa.
La empresa explicó que los despidos forman parte de un proceso de “reorganización interna” motivado por automatización de tareas y búsqueda de “mayor eficiencia regional”. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que el ajuste se da en paralelo con una presión creciente sobre los resultados financieros de Ualá Bank.
De acuerdo con el último informe de FIX (28 de octubre de 2025), la entidad cerró el primer semestre con una pérdida neta de $30.030 millones, un ROAA de -20,1% y un ROAE de -463,8%, reflejo del fuerte impacto que tuvo el incremento de la mora y las nuevas previsiones por incobrabilidad.
La calificadora ratificó la nota en A-(arg) para endeudamiento de largo plazo, con perspectiva estable, aunque subrayó la “capitalización ajustada” del banco y la “deteriorada calidad de activos”. En palabras del informe, el capital tangible representa apenas el 1% de los activos tangibles, pese a los $41.352 millones de aportes recientes del accionista para sostener la posición patrimonial.
Un modelo de crédito bajo presión
El portafolio de préstamos creció un 147,7% en términos reales, pero con un costo elevado: la cartera irregular alcanzó el 13,3% de las financiaciones, mientras que las previsiones cubren un 21,2% del total. FIX advirtió que el banco limitó la oferta de crédito desde marzo por el “acelerado deterioro de la mora”, aunque prevé que el índice de irregularidad siga en niveles elevados en los próximos meses.
En números absolutos, los activos totales ascendieron a $680.896 millones, con depósitos representando el 96% del fondeo, principalmente de clientes minoristas del ecosistema Ualá. La firma logró 3,3 millones de clientes a junio de este año, impulsada por la integración con el sistema fintech, pero el salto en préstamos al consumo —más de $302.000 millones— se dio junto a un salto en incobrabilidad.
Ajuste de costos y rentabilidad en rojo
La relación entre los despidos y las cifras de FIX no parece casual. Con gastos de personal por $3.440 millones en el semestre y un ratio de gastos administrativos del 40% sobre los ingresos, la fintech busca recortar estructuras mientras intenta alcanzar rentabilidad. En palabras del informe, “el deterioro en la rentabilidad se conservará en el presente ejercicio, aunque las medidas adoptadas deberían reflejarse en una mejora en la calidad de activos hacia fin de año”.
Aun con una posición de liquidez sólida —los activos líquidos cubren el 56% de los depósitos a corto plazo—, el foco de preocupación es la alta exposición al sector público, que equivale al 24% del activo y 19 veces el patrimonio neto, un ratio que se amplificó tras las pérdidas del año.
El respaldo del grupo, la clave para sostener la nota
FIX subraya que la calificación se sostiene gracias a la pertenencia al ecosistema Ualá y al “apoyo financiero del accionista” mediante capitalizaciones sucesivas. Sin ese respaldo, el deterioro operativo hubiera puesto en duda la solvencia del banco.
La calificadora advierte que una mejora sostenida del desempeño y nuevos aportes podrían impulsar la nota, pero una reducción del soporte accionario o un mayor deterioro del crédito forzarían una baja. En palabras de FIX, “un cambio en la habilidad o voluntad del accionista para dar soporte podría generar una revisión a la baja sobre las calificaciones del banco”.
La firma intenta conservar liquidez y mejorar su base de capital en un contexto de mora sistémica y mayor regulación del BCRA sobre las entidades fintech.
Pese al golpe, FIX valoró la “buena estructura de fondeo” y la “diversificación por depositante”, dado que los 10 principales clientes representan el 38% de los depósitos, mientras los siguientes 50 apenas el 1%. Esa atomización da cierto margen de estabilidad, aunque la pérdida de confianza en el sector fintech podría revertirlo con rapidez.
Más noticias en Urgente24:
Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"
Maximiliano Pullaro lejos del objetivo: Ahora, el desafío será doble
Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"