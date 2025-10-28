Ualá bajo presión: Mora del 13%, capital al límite y pérdidas que alarman a FIX

En números absolutos, los activos totales ascendieron a $680.896 millones, con depósitos representando el 96% del fondeo, principalmente de clientes minoristas del ecosistema Ualá. La firma logró 3,3 millones de clientes a junio de este año, impulsada por la integración con el sistema fintech, pero el salto en préstamos al consumo —más de $302.000 millones— se dio junto a un salto en incobrabilidad.

Ajuste de costos y rentabilidad en rojo

La relación entre los despidos y las cifras de FIX no parece casual. Con gastos de personal por $3.440 millones en el semestre y un ratio de gastos administrativos del 40% sobre los ingresos, la fintech busca recortar estructuras mientras intenta alcanzar rentabilidad. En palabras del informe, “el deterioro en la rentabilidad se conservará en el presente ejercicio, aunque las medidas adoptadas deberían reflejarse en una mejora en la calidad de activos hacia fin de año”.

Aun con una posición de liquidez sólida —los activos líquidos cubren el 56% de los depósitos a corto plazo—, el foco de preocupación es la alta exposición al sector público, que equivale al 24% del activo y 19 veces el patrimonio neto, un ratio que se amplificó tras las pérdidas del año.

El respaldo del grupo, la clave para sostener la nota

FIX subraya que la calificación se sostiene gracias a la pertenencia al ecosistema Ualá y al “apoyo financiero del accionista” mediante capitalizaciones sucesivas. Sin ese respaldo, el deterioro operativo hubiera puesto en duda la solvencia del banco.

La calificadora advierte que una mejora sostenida del desempeño y nuevos aportes podrían impulsar la nota, pero una reducción del soporte accionario o un mayor deterioro del crédito forzarían una baja. En palabras de FIX, “un cambio en la habilidad o voluntad del accionista para dar soporte podría generar una revisión a la baja sobre las calificaciones del banco”.

La firma intenta conservar liquidez y mejorar su base de capital en un contexto de mora sistémica y mayor regulación del BCRA sobre las entidades fintech.

Pese al golpe, FIX valoró la “buena estructura de fondeo” y la “diversificación por depositante”, dado que los 10 principales clientes representan el 38% de los depósitos, mientras los siguientes 50 apenas el 1%. Esa atomización da cierto margen de estabilidad, aunque la pérdida de confianza en el sector fintech podría revertirlo con rapidez.

Uala Bank S.A.U. (ex Wilobank S.A.U.)

