La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que representa a más de 2.000 empresas del sector minero del interior en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el 61° Coloquio de IDEA en relación a la falta de desarrollo el sector en Argentina, a las que considera "desafortunadas" y que "atrasan" el avance del sector.
MINERÍA
Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"
"Los proveedores del interior no somos pelotudos", respondieron a Federico Sturzenegger, a quien trataron de ignorante por desconocer la historia minera argentina y le pidieron que "no meta la mano".
En el comunicado, titulado "Los proveedores del interior no somos pelotudos", acusan al funcionario de ignorar la historia reciente del sector y de amenazar el entramado productivo construido en dos décadas. Y le dejaron una invitación, con crítica incluida: "si quiere conocer nuestra historia, se la podemos contar de primera mano, desde el territorio".
El texto arranca con todo: "Los proveedores del interior no somos pelotudos. Usamos la palabra 'pelotudos' porque parece que al ministro le gusta. Y queremos que sepa que no somos pelotudos". FAPROMIN defiende las leyes provinciales de compre y contrate local, sancionadas para proteger territorio, industrias y actividad minera, tras experiencias negativas con contratistas extranjeros que no generaron desarrollo local.
En el comunicado, FAPROMIN recuerda que estas normas surgieron de fracasos previos. Empresas chilenas o peruanas ejecutaban contratos y se retiraban sin dejar valor en comunidades. "Abrir la puerta a proveedores foráneos nos pone a los argentinos a competir bajo una desigualdad tremenda", advierten. Subrayan que estas regulaciones aseguraron la licencia social en regiones antes hostiles, como Catamarca o Mendoza.
Las pymes trabajaron a costo durante años para ganar aceptación comunitaria. Desregular equivaldría a "retroceder al vale todo", sin empleo calificado ni legado local.
"Mirando desde Buenos Aires todo parece sencillo. Pero el ministro no entiende que, cuando la política mete la mano desde la Capital, complica la actividad", critican.
Recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias, y FAPROMIN advierte al ministro: "Por favor no meta la mano que estamos bien".
Las palabras de Federico Sturzengger
El ministro había planteado dos hipótesis: "Cuando Dios creo el mundo y la cordillera puso todos minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos". De este modo, ejemplificó la necesidad de que Argentina avance en reformas de fondo para generar incentivos e inversiones para desarrollar todo su potencial.
Afirmó que las normas de compre local encarecen costos y limitan competitividad. Proyectó que Argentina, con energía barata a mediano plazo, podría exportar US$50.000 millones en minerales, frente a los actuales US$4.000 millones, emulando a Chile.
Coloquio de IDEA: Sturzenegger retó a empresarios y dijo que los argentinos "somos pelotudos"
El ministro propuso revisar regulaciones para atraer inversiones, insistiendo en equilibrio fiscal y derecho de propiedad. Asimismo, criticó a empresarios por inacción laboral, recordando que de 210 regulaciones solicitadas para eliminar, 94 ya están resueltas o en proceso.
La FAPROMIN está integrada por la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de la Provincia de Santa Cruz, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta y dos sanjuaninas: la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) y Cámara de Servicios Mineros (CASEMI).
