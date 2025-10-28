Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"

"Mirando desde Buenos Aires todo parece sencillo. Pero el ministro no entiende que, cuando la política mete la mano desde la Capital, complica la actividad", critican.

Recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias, y FAPROMIN advierte al ministro: "Por favor no meta la mano que estamos bien".

Las palabras de Federico Sturzengger

El ministro había planteado dos hipótesis: "Cuando Dios creo el mundo y la cordillera puso todos minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos". De este modo, ejemplificó la necesidad de que Argentina avance en reformas de fondo para generar incentivos e inversiones para desarrollar todo su potencial.

Afirmó que las normas de compre local encarecen costos y limitan competitividad. Proyectó que Argentina, con energía barata a mediano plazo, podría exportar US$50.000 millones en minerales, frente a los actuales US$4.000 millones, emulando a Chile.

El ministro propuso revisar regulaciones para atraer inversiones, insistiendo en equilibrio fiscal y derecho de propiedad. Asimismo, criticó a empresarios por inacción laboral, recordando que de 210 regulaciones solicitadas para eliminar, 94 ya están resueltas o en proceso.

La FAPROMIN está integrada por la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros de la Provincia de Santa Cruz, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta y dos sanjuaninas: la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) y Cámara de Servicios Mineros (CASEMI).

