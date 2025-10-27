“Lo que pagaron los que se endeudaron fue para contener al dólar, por una cuestión electoral, los presentes guarismos funden a las pymes y a la actividad económica en general, no lo puede pagar nadie” dijo Miguel Kiguel en Odisea Argentina, LN+
MIGUEL KIGUEL
"Algunas empresas multinacionales, con 0 de riesgo, pagaron tasas del 250% anual"
“El gobierno nacional va a tener que hacer cambios, no hay alternativas. Con estas tasas las empresas no pueden producir” dijo el economista Miguel Kiguel.
“Para colmo, ese nivel de intereses le genera al Palacio de Hacienda una bola de nieve por la deuda de corto plazo que tiene en pesos. Yo creo que Luis Caputo no puede dejar las cosas como están porque está muy afectada la producción y el sector privado”.
"Es probable que el dólar se vaya por encima de la banda si bajan las tasas, pero es un riesgo que hay que correr. Las elecciones ya pasaron" dijo el representante de Econoviews.
“Ningún país puede pretender ser investment grade o una potencia y atraer inversiones si Argentina ante la menor duda debe llamar al Fondo Monetario o a Trump para solucionar sus problemas”.
¿Dònde se ubicará la cotización del dólar?
Miguel Kiguel es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Ph.D. en Economía de la Universidad de Columbia. Además, profesor e investigador en la Universidad Di Tella.
“Probablemente, vamos hacia un tipo de cambio real más caro. Con $ 1.500 podemos funcionar pero no atesorar reservas”.
“Una flotación limpia sería mejor porque saca de la cancha la necesidad de usar las reservas y la tasa de interés para defender el tipo de cambio".
“No podemos depender siempre del Tío Donald, Esto es deuda y algún día hay que pagarla".
“Argentina demostró solvencia fiscal y voluntad de pago de su deuda pero estamos flojos en la solvencia externa. Todavía no tenemos suficientes dólares y tenemos muchos controles cambiarios y de capital".
“ Argentina no va a bajar la inflación de manera inmediata, seguiremos en dos dígitos hasta el 2030. Luego, es posible pensar en un dígito”.