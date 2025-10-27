"Algunas empresas multinacionales, con 0 de riesgo, pagaron tasas del 250% anual"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1982999837969649953&partner=&hide_thread=false "El mundo financiero ve el resultado con mucho optimismo".



¿Dònde se ubicará la cotización del dólar?

Miguel Kiguel es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Ph.D. en Economía de la Universidad de Columbia. Además, profesor e investigador en la Universidad Di Tella.

“Probablemente, vamos hacia un tipo de cambio real más caro. Con $ 1.500 podemos funcionar pero no atesorar reservas”.

Brasil se endeuda al 6% anual, Chile al 5% anual y Argentina al 11% anual. Ellos tienen un riesgo país de 200 puntos. Por esto, se nos vuelve difícil competir con nuestros vecinos, perdemos competitividad, nuestros costos son muy altos.

“Una flotación limpia sería mejor porque saca de la cancha la necesidad de usar las reservas y la tasa de interés para defender el tipo de cambio".

“No podemos depender siempre del Tío Donald, Esto es deuda y algún día hay que pagarla".

“Argentina demostró solvencia fiscal y voluntad de pago de su deuda pero estamos flojos en la solvencia externa. Todavía no tenemos suficientes dólares y tenemos muchos controles cambiarios y de capital".

Miguel Kiguel P.jpg Miguel Kiguel, empresas y dòlar

Una reforma muy necesaria es sacar el cepo. Las empresas siguen aún atrapadas. Debemos mostrar un solo tipo de cambio y no muchos. Luego, formalizar el empleo bajando impuestos y programas especiales para las pymes. Debemos pensar en España y Portugal cuando entraron al mercado europeo. Debieron resolver su economía informal y lo lograron.

“ Argentina no va a bajar la inflación de manera inmediata, seguiremos en dos dígitos hasta el 2030. Luego, es posible pensar en un dígito”.