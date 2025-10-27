Gustavo Sáenz contra CFK: "El PJ no es una pyme familiar"

"Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar.

Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva.

Ya tuvo su oportunidad; deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades.

Sus candidatos hicieron la peor elección de la historia en estas 3 provincias."

En Salta, CFK fue a las urnas liderada por Juan Manuel Urtubey, y sin duda el comentario de Sáenz tiene que ver con el reagrupamiento de fuerzas que sucede como consecuencia del resultado electoral.

Sáenz sabe que gran parte del peronismo salteño rechaza a CFK o cuestiona su supuesto liderazgo.

El comentario de Sáenz sucede cuando en el peronismo bonaerense, el kirchnerismo, o sea La Cámpora, acusa a Axel Kicillof por la derrota bonaerense. De acuerdo a la teoría que alientan los seguidores de CFK, si el peronismo hubiese ido unido a las urnas los intendentes se hubiesen movilizado de manera tal de garantizar la supuesta victoria.

Los intendentes que rechazan a La Cámpora afirman que esto supone que ellos trabajen para 'salvarle la ropa' a CFK y a La Cámpora, con la que tienen pésima relación. Ellos afirman que en septiembre 'alambraron' sus territorios y que la elección nacional no es un problema suyo.

Es más: ellos dicen que si todo se hubiese concentrado en octubre, tal como pretendía CFK, muy probablemente gran parte de los concejos deliberantes de sus municipios hubiesen pasado a manos de La Libertad Avanza, y entonces sí estarían en problemas.

Por lo tanto, ratifican la conveniencia de haberse rebelado a CFK, desdoblado el calendario electoral y haber ido a las urnas en septiembre, lo que le permitió asegurar sus concejales.

Entonces, es posible establecer un consenso entre la acusación de Sáenz acerca de la gestión del Consejo Nacional del PJ como "una pyme familiar", y el rechazo de los intendentes no K de la Provincia de Buenos Aires al reclamo de La Cámpora.

En ambos casos se demuestra que hay mucha controversia en el PJ y, probablemente, están llegando días de definiciones.

