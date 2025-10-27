Donald Trump: "Ganamos mucho dinero gracias a las elecciones argentinas"

Donald Trump luego aclaró que el respaldo a Javier Milei no se trata solo de números pero que importa el dinero, importa... "No estamos en esto por dinero. Pero sí nos fijamos en el valor de los bonos y la deuda", agregó.

Cabe recordar que Urgente24 ya había destacado que el tobogán de los bonos beneficia a los amigos multimillonarios de Bessent, quienes sacan enormes ganancias, ya que el 'subi-baja' le otorga una ventaja clara a quienes ya tienen activos argentinos, como a su amigo Robert Citrone, dado que al aumentar el valor de los bonos, las acciones y la moneda local (el peso), estos inversionistas pueden lucrar al vender esos activos y convertirlos nuevamente a dólares a un tipo de cambio más que conveniente.

Una inquietud que sobrevuela el mercado hoy, en plena euforia libertaria, es qué ocurrirá cuando Bessent quiera salir de pesos el dólar, lo que provocaría una nueva disparada de la divisa y ahí el Gobierno tendrá que ver como lo maneja...

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

Milei abre el diálogo... pero no con Victoria Villarruel y la atacó con una fake

River: Fuerte lo que contó Flavio Azzaro sobre Marcelo Gallardo y los dirigentes

Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"

Alejandro Fantino comparó a Milei con Macri y le hizo una fuerte advertencia: "Ojo"