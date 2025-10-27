El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elogiar el triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas argentinas y aseguró que " Estados Unidos ganó mucho dinero en base a la elección". Acompañado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, afirmó que el éxito de Javier Milei fue "una gran victoria" y recordó que le brindó "un respaldo muy fuerte".
"FUERTE MANEJO"
Donald Trump: "Ganamos mucho dinero gracias a las elecciones argentinas"
Donald Trump buscó calmar críticas de opositores en USA pero admite el negocio millonario tras el 'salvataje' a Javier Milei. Además, habló de "manejo muy fuerte" de países sudamericanos.
"Algunas personas pensaron que sería difícil ganar. Y no solo ganó, ganó por mucho. Fue algo grandioso", dijo.
Trump destacó el papel de sus funcionarios -Bessent, Jamieson Greer y Marco Rubio- en el vínculo con América del Sur. "Nos estamos quedando con muchos de los países de la región y obteniendo un manejo muy fuerte", señaló, vinculando su estrategia hemisférica con la lucha contra el narcotráfico. También anticipó que mantendrá el plan de importación de carne argentina, aunque prometió " bajar el precio de la carne" sin afectar a los ganaderos estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos defendió el respaldo financiero al gobierno de Milei, pese a la controversia interna en Washington por el uso de fondos del Tesoro. "Creo que hemos ganado mucho dinero porque los bonos argentinos han subido. Esa elección hizo mucho dinero para Estados Unidos", afirmó.
Según la consultora 1816, el Tesoro de USA habría obtenido una ganancia de unos US$280 millones gracias a la apreciación del peso tras los comicios.
Donald Trump luego aclaró que el respaldo a Javier Milei no se trata solo de números pero que importa el dinero, importa... "No estamos en esto por dinero. Pero sí nos fijamos en el valor de los bonos y la deuda", agregó.
Cabe recordar que Urgente24 ya había destacado que el tobogán de los bonos beneficia a los amigos multimillonarios de Bessent, quienes sacan enormes ganancias, ya que el 'subi-baja' le otorga una ventaja clara a quienes ya tienen activos argentinos, como a su amigo Robert Citrone, dado que al aumentar el valor de los bonos, las acciones y la moneda local (el peso), estos inversionistas pueden lucrar al vender esos activos y convertirlos nuevamente a dólares a un tipo de cambio más que conveniente.
Una inquietud que sobrevuela el mercado hoy, en plena euforia libertaria, es qué ocurrirá cuando Bessent quiera salir de pesos el dólar, lo que provocaría una nueva disparada de la divisa y ahí el Gobierno tendrá que ver como lo maneja...
