RESUMEN AUDIOVISUAL 27/10

Pronósticos electorales erróneos y un gran acierto; simulador de vuelo fatal en Brasil

Jonatan Viale y Guillermo Moreno tuvieron yerros en sus pronósticos; Cristián Buttié en "modo Nostradamus" y un simulador de vuelo tipo Tu Sam: "puede fallar".

27 de octubre de 2025 - 19:01
Pronósticos electorales

1- Jonatan Viale se pasó varios pueblos con su pronóstico

El conductor televisivo se animó a dibujar cómo sería el mapa político de la Argentina tres días antes del comicio… y no acertó casi ninguna de las opciones.

Aseguró que La Libertad Avanza ganaría solo 5 provincias y pronosticó una gran elección de Provincias Unidas.

Ocurrió todo lo contrario: los libertarios triplicaron su número de diputados y senadores en el Congreso, y la “ancha avenida del medio” quedó reducida a un estrecho desfiladero. Ocurrió todo lo contrario: los libertarios triplicaron su número de diputados y senadores en el Congreso, y la “ancha avenida del medio” quedó reducida a un estrecho desfiladero.

2-Un "vivo" de TV que terminó con varios "muertos" virtuales

Lo que debía ser un simple vuelo de entrenamiento en un simulador para la Televisión terminó en un desastre inesperado.

Dos pilotos intentaron una maniobra coordinada y terminaron estrellando el avión en cuestión de segundos.

El video se volvió viral por la secuencia impactante y la sorpresa del final: nadie podía creer lo que estaban viendo.

3-Uno de los encuestadores en "modo Nostradamus"

Cuando los mercados y la mayoría de las consultoras anticipaban una elección difícil para la Casa Rosada, el analista Cristián Buttié se animó a pronosticar un triunfo amplio de La Libertad Avanza.

En el programa "Hola Chiche", explicó que la polarización favorecería al oficialismo y que los guarismos libertarios serían muy buenos.

También predijo la debacle de Provincias Unidas, pese a sus cartas fuertes: Juan Schiaretti en Córdoba y Gisela Scaglia en Santa Fe.

4-Guillermo Moreno se comió la cena antes de almorzar

El ex secretario de Comercio Interior vaticinó un amplio triunfo del justicialismo el mismo día de los comicios.

Incluso habló de una asamblea legislativa y de la posible salida del poder de Javier Milei.

Lejos de ayudar al PJ, esos comentarios habrían jugado en contra, al infundir temor entre los votantes más conservadores. Lejos de ayudar al PJ, esos comentarios habrían jugado en contra, al infundir temor entre los votantes más conservadores.

