Pronósticos electorales erróneos y un gran acierto; simulador de vuelo fatal en Brasil

El video se volvió viral por la secuencia impactante y la sorpresa del final: nadie podía creer lo que estaban viendo.

3-Uno de los encuestadores en "modo Nostradamus"

Cuando los mercados y la mayoría de las consultoras anticipaban una elección difícil para la Casa Rosada, el analista Cristián Buttié se animó a pronosticar un triunfo amplio de La Libertad Avanza.

En el programa "Hola Chiche", explicó que la polarización favorecería al oficialismo y que los guarismos libertarios serían muy buenos.

También predijo la debacle de Provincias Unidas, pese a sus cartas fuertes: Juan Schiaretti en Córdoba y Gisela Scaglia en Santa Fe.

4-Guillermo Moreno se comió la cena antes de almorzar

El ex secretario de Comercio Interior vaticinó un amplio triunfo del justicialismo el mismo día de los comicios.

Incluso habló de una asamblea legislativa y de la posible salida del poder de Javier Milei.

Lejos de ayudar al PJ, esos comentarios habrían jugado en contra, al infundir temor entre los votantes más conservadores.