Pronósticos electorales erróneos y un gran acierto; simulador de vuelo fatal en Brasil

1- Jonatan Viale se pasó varios pueblos con su pronóstico
El conductor televisivo se animó a dibujar cómo sería el mapa político de la Argentina tres días antes del comicio… y no acertó casi ninguna de las opciones.
Jonatan Viale y Guillermo Moreno tuvieron yerros en sus pronósticos; Cristián Buttié en "modo Nostradamus" y un simulador de vuelo tipo Tu Sam: "puede fallar".
El conductor televisivo se animó a dibujar cómo sería el mapa político de la Argentina tres días antes del comicio… y no acertó casi ninguna de las opciones.
Aseguró que La Libertad Avanza ganaría solo 5 provincias y pronosticó una gran elección de Provincias Unidas.
Lo que debía ser un simple vuelo de entrenamiento en un simulador para la Televisión terminó en un desastre inesperado.
Dos pilotos intentaron una maniobra coordinada y terminaron estrellando el avión en cuestión de segundos.
El video se volvió viral por la secuencia impactante y la sorpresa del final: nadie podía creer lo que estaban viendo.
Cuando los mercados y la mayoría de las consultoras anticipaban una elección difícil para la Casa Rosada, el analista Cristián Buttié se animó a pronosticar un triunfo amplio de La Libertad Avanza.
En el programa "Hola Chiche", explicó que la polarización favorecería al oficialismo y que los guarismos libertarios serían muy buenos.
También predijo la debacle de Provincias Unidas, pese a sus cartas fuertes: Juan Schiaretti en Córdoba y Gisela Scaglia en Santa Fe.
El ex secretario de Comercio Interior vaticinó un amplio triunfo del justicialismo el mismo día de los comicios.
Incluso habló de una asamblea legislativa y de la posible salida del poder de Javier Milei.