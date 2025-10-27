Estafas con pagos sin contacto: La modalidad que preocupa a Argentina y al mundo

Los montos suelen ser de entre 500 y 1.000 dólares en EE.UU., justamente para burlar las alertas automáticas de los bancos. En Argentina, algunas entidades financieras ya recibieron reportes de movimientos sospechosos de bajo valor asociados a pagos sin contacto realizados en la vía pública o en ferias informales.

Estafas con pago sin contacto: Cómo se replica el “ghost tapping” en Argentina

Aunque el fenómeno nació en Estados Unidos, la expansión del pago sin contacto en Argentina —impulsado por bancos, billeteras virtuales y sistemas como MODO o Mercado Pago— abre un terreno fértil para esta nueva modalidad.

En el país, millones de usuarios utilizan a diario la función contactless en tarjetas o celulares, muchas veces sin tomar precauciones. Según fuentes del sector financiero, el uso de esta tecnología creció más del 60% en el último año, lo que la convierte en un blanco atractivo para ciberdelincuentes.

En los últimos meses, en redes sociales circularon denuncias de personas que detectaron débitos desconocidos por pequeños montos, realizados en comercios inexistentes o con nombres genéricos como “SERVICIO NFC” o “PAGO MÓVIL”. Si bien no hay estadísticas oficiales, las entidades bancarias reconocen que la tecnología de pago sin contacto aún no está completamente protegida ante este tipo de ataques inalámbricos.

¿Por qué estas estafas son tan difíciles de detectar?

El principal problema del ghost tapping es su invisibilidad operativa. La víctima no entrega su tarjeta, no la pasa por un lector ni ingresa un PIN. El cobro se concreta de forma silenciosa y, en la mayoría de los casos, el afectado recién lo nota al revisar el resumen o al recibir una notificación bancaria —si es que la tiene activada—.

tarjetas-estafas.jpg

El Better Business Bureau (BBB) advierte que los estafadores aprovechan esta discreción para repetir pequeñas transacciones en distintos lugares. En Argentina, los bancos suelen reembolsar los montos tras una denuncia, pero el trámite puede demorar semanas.

Cómo protegerte del ghost tapping y evitar estafas con pago sin contacto

Tanto el BBB como expertos en ciberseguridad recomiendan tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de estas estafas:

Usar protectores RFID o billeteras con bloqueo NFC , que impiden la lectura inalámbrica de las tarjetas.

, que impiden la lectura inalámbrica de las tarjetas. Desactivar el tap-to-pay cuando no se use o configurarlo para requerir desbloqueo por huella o código.

o configurarlo para requerir desbloqueo por huella o código. Evitar acercar la tarjeta o el teléfono a terminales desconocidas , especialmente en lugares con mucha gente.

, especialmente en lugares con mucha gente. Revisar las cuentas bancarias con frecuencia y activar notificaciones de movimiento en tiempo real.

y activar notificaciones de movimiento en tiempo real. Denunciar de inmediato cualquier cobro sospechoso al banco o en la plataforma de defensa del consumidor.

En Argentina, el Banco Central y las principales billeteras digitales ya analizan mecanismos de alerta preventiva para los pagos sin contacto, incluyendo límites por transacción y verificaciones adicionales en zonas de riesgo.

