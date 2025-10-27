Una nueva modalidad de estafas vinculadas al pago sin contacto encendió las alarmas en Estados Unidos y ya comienza a replicarse en Argentina. Se trata del “ghost tapping”, un método que aprovecha la tecnología de las tarjetas y dispositivos con sistema tap-to-pay para realizar cobros no autorizados, sin que la víctima se dé cuenta en el momento.
GHOST TAPPING
Estafas con pagos sin contacto: La modalidad que preocupa a Argentina y al mundo
El auge de los pagos sin contacto prometía rapidez, comodidad e higiene, pero el tipo de estafa "ghost tapping" expone su costado más vulnerable.
Según informó Newsweek, la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) detectó un aumento de casos en distintos estados norteamericanos, donde los delincuentes utilizan lectores inalámbricos NFC portátiles para acercarse a una persona y extraer dinero de su cuenta bancaria sin tocarla. El método es tan sigiloso que el usuario puede tardar horas o días en advertir el movimiento fraudulento.
El fenómeno preocupa por su capacidad de adaptarse a contextos urbanos con alta densidad de personas, como recitales, shoppings o el transporte público. En esos entornos, los delincuentes pueden acercarse a escasos centímetros de una cartera o bolsillo para ejecutar la transacción sin contacto.
¿Cómo operan las estafas con pago sin contacto?
El ghost tapping funciona mediante dispositivos similares a los lectores que usan los comercios, pero en manos de estafadores. Estos equipos están configurados para procesar pagos automáticos al detectar una tarjeta o celular con tecnología NFC, incluso si se encuentra dentro de un bolso o billetera delgada.
En algunos casos, los delincuentes se hacen pasar por vendedores ambulantes o recolectores de donaciones, solicitando un pago rápido con la función tap-to-pay. Una vez que la víctima acerca la tarjeta, el cobro se realiza por un monto mayor al acordado o incluso por transacciones repetidas.
Los montos suelen ser de entre 500 y 1.000 dólares en EE.UU., justamente para burlar las alertas automáticas de los bancos. En Argentina, algunas entidades financieras ya recibieron reportes de movimientos sospechosos de bajo valor asociados a pagos sin contacto realizados en la vía pública o en ferias informales.
Estafas con pago sin contacto: Cómo se replica el “ghost tapping” en Argentina
Aunque el fenómeno nació en Estados Unidos, la expansión del pago sin contacto en Argentina —impulsado por bancos, billeteras virtuales y sistemas como MODO o Mercado Pago— abre un terreno fértil para esta nueva modalidad.
En el país, millones de usuarios utilizan a diario la función contactless en tarjetas o celulares, muchas veces sin tomar precauciones. Según fuentes del sector financiero, el uso de esta tecnología creció más del 60% en el último año, lo que la convierte en un blanco atractivo para ciberdelincuentes.
En los últimos meses, en redes sociales circularon denuncias de personas que detectaron débitos desconocidos por pequeños montos, realizados en comercios inexistentes o con nombres genéricos como “SERVICIO NFC” o “PAGO MÓVIL”. Si bien no hay estadísticas oficiales, las entidades bancarias reconocen que la tecnología de pago sin contacto aún no está completamente protegida ante este tipo de ataques inalámbricos.
¿Por qué estas estafas son tan difíciles de detectar?
El principal problema del ghost tapping es su invisibilidad operativa. La víctima no entrega su tarjeta, no la pasa por un lector ni ingresa un PIN. El cobro se concreta de forma silenciosa y, en la mayoría de los casos, el afectado recién lo nota al revisar el resumen o al recibir una notificación bancaria —si es que la tiene activada—.
El Better Business Bureau (BBB) advierte que los estafadores aprovechan esta discreción para repetir pequeñas transacciones en distintos lugares. En Argentina, los bancos suelen reembolsar los montos tras una denuncia, pero el trámite puede demorar semanas.
Cómo protegerte del ghost tapping y evitar estafas con pago sin contacto
Tanto el BBB como expertos en ciberseguridad recomiendan tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de estas estafas:
- Usar protectores RFID o billeteras con bloqueo NFC, que impiden la lectura inalámbrica de las tarjetas.
- Desactivar el tap-to-pay cuando no se use o configurarlo para requerir desbloqueo por huella o código.
- Evitar acercar la tarjeta o el teléfono a terminales desconocidas, especialmente en lugares con mucha gente.
- Revisar las cuentas bancarias con frecuencia y activar notificaciones de movimiento en tiempo real.
- Denunciar de inmediato cualquier cobro sospechoso al banco o en la plataforma de defensa del consumidor.
En Argentina, el Banco Central y las principales billeteras digitales ya analizan mecanismos de alerta preventiva para los pagos sin contacto, incluyendo límites por transacción y verificaciones adicionales en zonas de riesgo.
