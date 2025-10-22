The Economist se pregunta por qué Donald Trump y Scott Bessent pifian en la Argentina

Eso podría parecer suficiente para tranquilizar a los inversores. Pero para que la maniobra del Sr. Bessent funcione, tendría que estar dispuesto a asumir la responsabilidad de lo peor que pudiera surgir del caos político y financiero de Argentina. Y a pesar de la intención declarada del Sr. Bessent de hacer lo que sea necesario, el rescate ofrecido sugiere algo bastante menos.

Hasta el momento, el Sr. Bessent ha comprado pesos por valor de US$ 750 millones y ha confirmado una línea de swap con el Banco Central argentino por US$ 20.000 millones. Los dólares ayudarán al Sr. Milei, quien lucha por mantener la moneda dentro de un sistema de banda que estableció en abril, pero solo hasta cierto punto. Estados Unidos y Argentina están gastando miles de millones de dólares en su intento de fortalecer el peso. Solo el 06/10, se informó que Argentina vendió US$ 480 millones.

Peor aún, Argentina enfrenta una avalancha de deudas en dólares con vencimiento en los próximos meses. Los reembolsos requerirán al menos US$ 18.000 millones en 2026. Si el gobierno no logra encontrar los dólares necesarios, se arriesga a una pesadilla. Sin recursos, el Sr. Milei solo podría ver cómo el capital se fuga del país y el peso se desploma aún más, haciendo aún más inviable el pago de la deuda. El gobierno no podría pedir prestado a nadie; el peso podría perder su valor.

Las reservas de Argentina están demasiado agotadas para cubrir la factura. El 26/09, el gobierno solo contaba con US$ 2.200 millones disponibles. Para el 07/10, los operadores estimaron que sus reservas utilizables podrían haber descendido a US$ 700 millones. Incluso estas reservas se han tomado prestadas, ya que Argentina lleva mucho tiempo luchando por exportar mucho o atraer inversión extranjera. El país prácticamente ha agotado las reservas del FMI , su mayor acreedor. Los funcionarios del fondo planean prestar solo US$ 1.500 millones a Argentina en 2026 (aunque han acordado adelantar los pagos). Para evitar una fuga de capitales, Argentina necesita más dólares de otros países.

trump milei carne

El Gran Riesgo

La cantidad exacta que se necesitará dependerá de cuánto tiempo pretenda el Sr. Milei apuntalar los tipos de cambio. Lleva tiempo prometiendo que flotará el peso. Eso también requerirá reservas. Argentina aún aplica controles de capital a sus bancos y empresas, lo que significa que una avalancha de dólares en caso de una liberalización total podría dejar a algunos sin recursos.

Pero sería más peligroso si el peso nunca flotara. Liberar la moneda de sus restricciones sería inevitablemente impopular: su valor se desplomaría, elevando el precio de las importaciones, incluyendo alimentos y combustibles, y por ende, la inflación. Hasta ahora, el Sr. Milei ha eludido el sufrimiento. Especialmente si pierde las próximas elecciones, es posible que nunca se lance. Deberá enfrentarse personalmente a los votantes en 2027.

Si no se arriesga, ¿concedería Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares más?

El Sr. Bessent sirve a un Presidente que toma decisiones sobre la marcha, y él mismo ha descrito la intervención estadounidense como solo un "puente hacia las elecciones". El 14/10, el Sr. Trump declaró que el rescate de Argentina estaba condicionado a la victoria del Sr. Milei; se muestra escéptico respecto al gasto extranjero, incluso cuando se destina a sus amigos. También existe un límite a los fondos disponibles sin consultar a otras ramas del gobierno, que probablemente no concedan a Trump. El Fondo de Estabilización de Emergencia, un instrumento que el Sr. Bessent planea utilizar, solo puede prestar durante seis meses sin la autorización del Congreso.

Antes de rescatar a México en 1995, los asesores de Clinton le advirtieron: «Si envías ese dinero», dijo uno, «y no regresa antes de 1996, no volverás». 30 años después, Trump no es inmune a tales consideraciones. Y los inversores lo saben.

