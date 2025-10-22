Jane Fraser es presidenta del Consejo de Administración del Citi (la N°1)

Ella se formó en la Universidad de Cambridge y en la Escuela de Negocios Harvard. Comenzó en Goldman Sachs en Londres (Reino Unido), luego estuvo en AB Asesores en Madrid (España). En 1996 ingresó a McKinsey & Company (Nueva York, USA), donde llegó a socia. Entonces fue fichada por Citigroup en 2004.

En 2009 fue transferida a Estrategia, dirigiendo la división de banca privada luego de la gran crisis financiera.

Y 4 años después fue designada al frente de la división de Hipotecas. Su siguiente paso fue la división de Banca Comercial y Consumo.

En 2015 fue a México como responsable de Citi-Group en América Latina.

En 2019 fue nombrada presidenta del Citigroup e ingresada al Comité Operacional de Citi.

Ella habla un buen español: su marido es cubano (Alberto Piedra, ex Bank of America).

