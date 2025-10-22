urgente24
Jane Fraser es presidenta del Consejo de Administración del Citi (la N°1)

La junta directiva de Citi nombró a Jane Fraser presidente del Consejo de Administración y le otorgó un bono de US$25 millones.

22 de octubre de 2025 - 19:22
Jane Fraser.

El Citi (Citigroup) ha elegido a su directora ejecutiva Jane Fraser como presidenta del Consejo de Administración del banco estadounidense y le asigna un bono extraordinario de US$ 25 millones, lo que subraya su posición de liderazgo al frente del banco que necesita una revisión amplia del negocio en tiempos de blockchain e inteligencia artificial.

Cuando Fraser asumió el cargo de director ejecutivo en 2021, Citi dividió los roles de director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración.

En ese momento, John Dugan fue designado presidente. Sin embargo, ahora Fraser tiene todo el poder.

“Citi se encuentra en una situación fundamentalmente diferente a la que tenía cuando se separaron estos roles”, declaró Dugan, quien ahora será el director independiente principal de Citi. “El plan deliberado de Jane para convertir a Citi en un banco más simple y centrado ha generado un valor significativo para los accionistas”.

jane frase y jamie dimon
Jane Fraser (Citi) y Jamie Dimon (JP Morgan Chase).

Biopic

Jane Nind Fraser es escocesa. En 2019, fue nombrada presidenta de Citigroup y directora ejecutiva de Banca de Consumo. En septiembre de 2020, Citigroup anunció que a partir de febrero de 2021 dirigiría la organización reemplazando a Michael Corbat como CEO, la primera mujer en dirigir uno de los grandes bancos de USA.

Ella se formó en la Universidad de Cambridge y en la Escuela de Negocios Harvard. Comenzó en Goldman Sachs en Londres (Reino Unido), luego estuvo en AB Asesores en Madrid (España). En 1996 ingresó a McKinsey & Company (Nueva York, USA), donde llegó a socia. Entonces fue fichada por Citigroup en 2004.

En 2009 fue transferida a Estrategia, dirigiendo la división de banca privada luego de la gran crisis financiera.

Y 4 años después fue designada al frente de la división de Hipotecas. Su siguiente paso fue la división de Banca Comercial y Consumo.

En 2015 fue a México como responsable de Citi-Group en América Latina.

En 2019 fue nombrada presidenta del Citigroup e ingresada al Comité Operacional de Citi.

Ella habla un buen español: su marido es cubano (Alberto Piedra, ex Bank of America).

