El juez que bancó a Karina Milei y prohibió sus audios ahora quiere silenciar a la prensa: Por qué

El fallo fue duramente criticado por organizaciones periodísticas y hasta motivó un pedido de juicio político impulsado por la Coalición Cívica. Poco después, la Secretaría General de la Presidencia desistió de la denuncia, y la medida quedó sin efecto.

Ahora, el mismo juez intentó aplicar una lógica similar, pero en beneficio propio. Su presentación judicial buscaba impedir la difusión de críticas y publicaciones del sindicato “Asociación de Judiciales”, que había denunciado públicamente las causas que enfrenta en el Consejo de la Magistratura.

Entre las acusaciones, figuran cinco denuncias por acoso y abuso sexual hacia empleadas de su juzgado, además de presunto desvío de fondos públicos y demoras injustificadas en sus resoluciones.

La Justicia le frenó la demanda

En su escrito, el magistrado sostuvo que era víctima de una “campaña difamatoria” que afectaba su “honor y reputación”. Pero tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara Civil le cerraron la puerta a su reclamo.

Los jueces remarcaron que las expresiones difundidas sobre Marianello no pueden ser objeto de censura porque se refieren a un funcionario público que debe rendir cuentas ante la sociedad. “Las manifestaciones, aunque resulten severas, no pueden prohibirse. Los magistrados están sujetos al escrutinio público”, e nfatizaron los camaristas.

Pese a la derrota judicial, el intento de Marianello de callar las críticas generó rechazo en los tribunales y volvió a ponerlo bajo la lupa. “El mismo juez que intentó censurar audios de la hermana del Presidente y ahora quiso censurar las denuncias que lo involucran”, resumió un dirigente judicial.

Mientras tanto, las causas en su contra siguen abiertas en el Consejo de la Magistratura, donde se investiga si el magistrado incurrió en mal desempeño y si deberá enfrentar un proceso disciplinario que podría terminar con su suspensión o destitución.

