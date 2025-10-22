Alejandro Marianello, el juez que meses atrás prohibió la difusión de los audios de Karina Milei grabados dentro de Casa Rosada, volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, por intentar que la Justicia bloquee toda publicación o mención sobre las causas en las que él mismo está siendo investigado por acoso sexual, abuso de poder y mal desempeño.
INSÓLITO
El juez que bancó a Karina Milei y prohibió sus audios ahora quiere silenciar a la prensa: Por qué
El juez Ajeandro Marianello, que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei, intentó que el periodismo no difunda su polémico prontuario.
El magistrado presentó una medida judicial en la que pidió “el cese inmediato de toda difusión” de información que considere “injuriosa o calumniosa” contra su persona. En su presentación, solicitó además que se eliminen los afiches colocados por el gremio de trabajadores judiciales en tribunales y que se prohíba cualquier publicación futura —ya sea en redes sociales, medios digitales o panfletos— que haga referencia a esas denuncias.
Falló a favor de Karina Milei y ahora no quiere escraches
Sin embargo, su pedido fue rechazado por la Cámara Civil, que advirtió que acceder a lo que solicitaba Marianello implicaría una forma de censura previa y una violación al derecho a la libertad de expresión. “No se encuentran reunidos los requisitos para acceder a la medida peticionada”, señalaron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset en la resolución a la que accedió el periodista Martín Angulo, del diario Clarín.
El tribunal fue más allá y recordó que “cuando lo publicado se relaciona con funcionarios públicos, figuras públicas o asuntos de interés general, la libertad de expresión prevalece sobre otros derechos individuales”.
El juez intenta silenciar críticas
Marianello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°5, ya había sido cuestionado en septiembre por haber ordenado, a pedido del Gobierno, la censura de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada. En ese momento, el juez argumentó su decisión en “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”.
El fallo fue duramente criticado por organizaciones periodísticas y hasta motivó un pedido de juicio político impulsado por la Coalición Cívica. Poco después, la Secretaría General de la Presidencia desistió de la denuncia, y la medida quedó sin efecto.
Ahora, el mismo juez intentó aplicar una lógica similar, pero en beneficio propio. Su presentación judicial buscaba impedir la difusión de críticas y publicaciones del sindicato “Asociación de Judiciales”, que había denunciado públicamente las causas que enfrenta en el Consejo de la Magistratura.
Entre las acusaciones, figuran cinco denuncias por acoso y abuso sexual hacia empleadas de su juzgado, además de presunto desvío de fondos públicos y demoras injustificadas en sus resoluciones.
La Justicia le frenó la demanda
En su escrito, el magistrado sostuvo que era víctima de una “campaña difamatoria” que afectaba su “honor y reputación”. Pero tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara Civil le cerraron la puerta a su reclamo.
Los jueces remarcaron que las expresiones difundidas sobre Marianello no pueden ser objeto de censura porque se refieren a un funcionario público que debe rendir cuentas ante la sociedad. “Las manifestaciones, aunque resulten severas, no pueden prohibirse. Los magistrados están sujetos al escrutinio público”, e nfatizaron los camaristas.
Pese a la derrota judicial, el intento de Marianello de callar las críticas generó rechazo en los tribunales y volvió a ponerlo bajo la lupa. “El mismo juez que intentó censurar audios de la hermana del Presidente y ahora quiso censurar las denuncias que lo involucran”, resumió un dirigente judicial.
Mientras tanto, las causas en su contra siguen abiertas en el Consejo de la Magistratura, donde se investiga si el magistrado incurrió en mal desempeño y si deberá enfrentar un proceso disciplinario que podría terminar con su suspensión o destitución.
____________________________
