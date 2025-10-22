Después de que Donald Trump anunciara la compra de carne argentina para ayudar a la Administración Milei, la secretaria de Agricultura de USA, Brooke Rollins, aclaró que la compra sería reducida por los problemas de aftosa en Argentina. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) mostraron desconcierto por esas afirmaciones y dijeron que la funcionaria está “mal informada”.
"MAL INFORMADA"
Venta de carne a USA: Desconcierto de la SRA que pide que llamen a la secretaria de Trump
Desde la Sociedad Rural Argentina desmintieron a la secretaria de Agricultura de Trump sobre la aftosa. "Hay que llamar a la señora”, dijo Nicolás Pino.
La SRA aclara sobre la carne y la aftosa
“Hace más de 20, 30 años, creo que es, por suerte en la Argentina no tenemos ningún problema con esta enfermedad que tanto daño hace a la ganadería y la verdad que si no existe eso también es porque trabajamos bien y de manera consciente”, salió a aclarar este miércoles (22/10) el titular de la SRA, Nicolás Pino en declaraciones a Radio Mitre.
“Yo creo que a veces la gente por ahí dice cosas y no chequea, pero le vendemos 20 mil toneladas de carne de buen valor, digamos, cortes de buenos valores y también se decía en esta: con aftosa, con o sin vacunación”, planteó.
“Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en la Argentina al sur del Río Colorado, al norte, libre de aftosa, con vacunación, sin vacunación. Eso puede llegar a confundir un poco", apuntó.
Y añadió: “La intención es buena en Estados Unidos en comprar más volumen de carne argentina y para Argentina es una muy buena noticia”. Sin embargo, hasta el momento no hay información sobre cómo se informará a la funcionaria norteamericana de su error para permitir una mayor venta de carne.
“No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Me refiero a que somos cuidadosos realmente con el tema, que no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años. Así que hay que llamarle a la señora y darle tranquilidad”, completó Pino.
Precios de la carne
En cuanto al precio de la carne, Pino destacó que “la ganadería ha tenido en toda su cadena un buen valor, un valor que incentiva para seguir adelante”.
En relación al sector de crías, puntualizó que “este año ha tenido un buen año y eso es bueno que suceda porque incentiva que un productor guarde alguna ternera más para hacer un futuro vientre”.
“Ante esta noticia de Estados Unidos y la necesidad que hay de carne en el mundo, Argentina va a tener que plantearse un aumento, no solo en sus niveles productivos, sino también en sus cabezas. Aumentar el rodeo que hace muchos años que viene realmente muy quieto”, finalizó.
--------------
