Venta de carne a USA: Desconcierto de la SRA que pide que llamen a la secretaria de Trump

“No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Me refiero a que somos cuidadosos realmente con el tema, que no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años. Así que hay que llamarle a la señora y darle tranquilidad”, completó Pino.

Precios de la carne

En cuanto al precio de la carne, Pino destacó que “la ganadería ha tenido en toda su cadena un buen valor, un valor que incentiva para seguir adelante”.

En relación al sector de crías, puntualizó que “este año ha tenido un buen año y eso es bueno que suceda porque incentiva que un productor guarde alguna ternera más para hacer un futuro vientre”.

“Ante esta noticia de Estados Unidos y la necesidad que hay de carne en el mundo, Argentina va a tener que plantearse un aumento, no solo en sus niveles productivos, sino también en sus cabezas. Aumentar el rodeo que hace muchos años que viene realmente muy quieto”, finalizó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Scania también le envía mensaje a Milei: Vuelve a suspender su producción hasta el fin de semana

En Rosario, Javier Milei también es persona no grata: "Mentiroso, ladrón y vende patria"

26/10: Clara ventaja de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza

"Argentina perdió la hoja de ruta que tenía en abril de 2025 y eso ahora se paga"