"Argentina perdió la hoja de ruta que tenía en abril de 2025 y eso ahora se paga"

“El presidente estadounidense eligió a la Argentina como único aliado relevante en América Latina. Para Trump es importante tener fuerza en la región y bajarle el peso a China”, agregó.

“A Milei se lo puede explicar más fácilmente que a Trump porque los problemas nuestros son más conocidos. Al titular de la Casa Blanca es muy complicado definirlo”.

Szewach cuestionó la falta de presupuesto nacional y afirmó:

Argentina no lo tiene hace 3 años. Eso es lo que determina los planes de la sociedad. Hay que evaluar todos los planes juntos, no de a uno. Todos tienen razón en reclamar, pero hay que fijar prioridades, porque para todos no hay.

“Hasta que no se recomponga el rumbo, seguiremos a los tumbos”, concluyó.