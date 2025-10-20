Día del Pediatra: El arte de acompañar la salud física y emocional de los niños

Hasta la fundación del Hospital de Niños de Buenos Aires en 1875 —que más tarde llevaría el nombre del primer pediatra argentino, Ricardo Gutiérrez—, no existía una disciplina formal que se ocupara de la salud general de los bebés y niños. En aquella época, el bienestar de las infancias recaía principalmente en la madre o la “comadrona”. Con el tiempo, el desarrollo de las primeras vacunas y el avance de las investigaciones de enfermedades que afectaban principalmente a los niños debido a la falta de anticuerpos, fueron sentando las bases para el surgimiento de la pediatría como disciplina médica.