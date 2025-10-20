El Pentágono destroza a la nueva miniserie de Netflix que rompe récords en el mundo

image La vocera del Pentágono, Kingsley Wilson, calificó a Netflix de producir "basura woke" y defendió los estándares del ejército. También insistió en no comprometer la institución por agendas ideológicas.

Y continuó más duramente contra la serie y la plataforma de streaming: "No vamos a comprometer nuestros estándares para satisfacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuya dirección produce y alimenta constantemente basura woke a su audiencia y a los niños”.

'Reclutas' y la nueva forma de contar la vida en el ejército

Netflix propone una historia humana, pero también empieza a mostrar historias de militares desde perspectivas inéditas y con un enfoque en diversidad que las instituciones tradicionales todavía no asimilan. Además de Reclutas, la plataforma prepara Marines, una docuserie que sigue a la 31° Unidad de Expediciones de Marines en sus entrenamientos y vida diaria, con estreno el 10 de noviembre, mostrando los momentos más personales de los jóvenes soldados mientras enfrentan la dureza de la vida en el mar.

image Reclutas recibió puntuaciones altas del público, demostrando que busca historias con conflicto y humanidad mientras plantea cuestiones sobre la identidad y la masculinidad.

La serie también plantea otras preguntas que siguen abiertas: al inicio, Cameron se pregunta "¿Convertirse en hombre? ¿Qué significa realmente?", algo que refleja el choque entre el ideal militar tradicional y las experiencias reales de los soldados, sobre todo aquellos que no encajan en los moldes rígidos del pasado.

Con un puntaje de 93% de críticos positivos y 88% de audiencia en Rotten Tomatoes, Reclutas da muestra de que hay un público que busca historias con conflicto y diversidad, aún cuando la jerarquía institucional intenta marcar límites.

Las nuevas generaciones están redefiniendo lo que significa representar la vida militar en la pantalla, con mirada crítica pero también con respeto por la experiencia humana detrás del uniforme. Mientras tanto, el público es quien decide con cada clic y cada hora de visualización, y en ese juego, guste o no, es donde está ganando Netflix.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"

Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero Trump anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito