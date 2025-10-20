Netflix la está rompiendo con su nueva miniserie que en cuestión de días logró meterse entre las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial, acumulando críticas elogiosas y millones de horas vistas. Pero mientras el público celebra, el Pentágono metió la cola y decidió salir a criticarla con dureza, cuestionando su contenido y su supuesta agenda ideológica.
"BASURA WOKE"
El Pentágono destroza a la nueva miniserie de Netflix que rompe récords en el mundo
En un hecho insólito, el Pentágono se ve que ahora hace sus propias reseñas, y empezó con destrozar a la nueva serie de Netflix que arrasa en todo el mundo.
La miniserie que arrasa y el Pentágono que se queja
Reclutas (Boots), estrenada el 9 de octubre, no tardó en convertirse en un fenómeno: 4,7 millones de espectadores en su primera semana y 27,5 millones de horas vistas, según datos oficiales de Netflix, ubicándose en el Top 10 global de la plataforma en 58 países.
La serie protagonizada por Miles Heizer cuenta la historia de Cameron Cope, un adolescente "dentro del armario" que se alista en los Marines en plena década del ’90, basada en el libro The Pink Marine de Greg Cope White y producida por el legendario Norman Lear, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Los críticos coinciden en que es una serie que desafía clichés y que sabe construir muy bien a los personajes. En But Why Tho, sostuvieron: “Reclutas se siente necesaria. Dramatizada para la pantalla, pero emotiva; es la adaptación del camino de un hombre en los Marines, pero termina reflejando más de nosotros mismos en el proceso". Por otro lado, en USA Today agregaron: "serie hecha completamente de corazón y alma, una comedrama militar que evita los clichés del campamento de entrenamiento y presenta personajes complejos y humanos".
Pero a pesar de su éxito crítico y comercial, el Pentágono decidió opinar públicamente, a través de su vocera oficial, Kingsley Wilson: "Bajo el presidente (Donald) Trump y el secretario (Pete) Hegseth, el ejército de EE.UU. está restaurando el espíritu del guerrero. Nuestros estándares son élite, uniformes y de sexo neutro, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue entre hombre, mujer, gay o heterosexual".
Y continuó más duramente contra la serie y la plataforma de streaming: "No vamos a comprometer nuestros estándares para satisfacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuya dirección produce y alimenta constantemente basura woke a su audiencia y a los niños”.
'Reclutas' y la nueva forma de contar la vida en el ejército
Netflix propone una historia humana, pero también empieza a mostrar historias de militares desde perspectivas inéditas y con un enfoque en diversidad que las instituciones tradicionales todavía no asimilan. Además de Reclutas, la plataforma prepara Marines, una docuserie que sigue a la 31° Unidad de Expediciones de Marines en sus entrenamientos y vida diaria, con estreno el 10 de noviembre, mostrando los momentos más personales de los jóvenes soldados mientras enfrentan la dureza de la vida en el mar.
La serie también plantea otras preguntas que siguen abiertas: al inicio, Cameron se pregunta "¿Convertirse en hombre? ¿Qué significa realmente?", algo que refleja el choque entre el ideal militar tradicional y las experiencias reales de los soldados, sobre todo aquellos que no encajan en los moldes rígidos del pasado.
Con un puntaje de 93% de críticos positivos y 88% de audiencia en Rotten Tomatoes, Reclutas da muestra de que hay un público que busca historias con conflicto y diversidad, aún cuando la jerarquía institucional intenta marcar límites.
Las nuevas generaciones están redefiniendo lo que significa representar la vida militar en la pantalla, con mirada crítica pero también con respeto por la experiencia humana detrás del uniforme. Mientras tanto, el público es quien decide con cada clic y cada hora de visualización, y en ese juego, guste o no, es donde está ganando Netflix.
